Etelä-Sudanissa kiihtyvä väkivalta jättää yhä useammat perheet vaille välttämätöntä apua
12.3.2026 16:20:56 EET | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Etelä-Sudanin Jonglein osavaltiossa eskaloituva konflikti on pakottanut avustusjärjestöt vetäytymään keskeisiltä alueilta. Tämä on jättänyt perheet syvempään ahdinkoon ja ilman elintärkeitä palveluita, Pelastakaa Lapset raportoi.
Pelastakaa Lapset on tällä viikolla joutunut keskeyttämään kaiken humanitaarisen avun toimintansa ja siirtämään henkilökuntaa Akobosta. Alue on ollut turvapaikka väkivaltaisuuksia pakeneville ihmisille Jonglein osavaltiossa.
Etelä-Sudanin asevoimat antoi 6.3. määräyksen, jonka mukaan kaikkien siviilien, kansalaisjärjestöjen, YK:n järjestöjen ja YK:n rauhanturvaajien on poistuttava Akobon piirikunnasta konfliktin vuoksi. Pelastakaa Lapset on tarjonnut Akobon kaupungissa terveys-, ravitsemus-, koulutus-, lastensuojelu-, vesi- ja sanitaatiopalveluja noin 100 000 lapselle. Nyt he jäävät ilman tätä apua ja joutuvat kohtaamaan kiihtyvää väkivaltaa.
Viime kuussa Pelastakaa Lapset joutui vastaavasti keskeyttämään toimintansa Jonglein Walgakin kaupungissa sen jälkeen, kun Pelastakaa Lasten toimisto poltettiin ja terveyskeskus tuhottiin. Lisäksi neljä järjestön kulkuneuvoa varastettiin.
Väkivaltaisuudet ovat viime joulukuun jälkeen pakottaneet yli 280 000 ihmistä siirtymään asuinsijoiltaan Jonglein osavaltiossa. Paenneista yli puolet on naisia ja lapsia.
Etelä-Sudanin itäisessä osassa sijaitseva Jonglei on maan suurin osavaltio ja myös yksi maan elintarvikepulasta pahiten kärsivistä osista.
– Kentältä saadut raportit osoittavat, että monet liikkeellä olevat perheet elävät jo nyt erittäin vaikeissa oloissa. Heidän mahdollisuutensa saada ruokaa, puhdasta juomavettä, terveydenhuoltoa ja suojelua ovat rajalliset. Lapset kärsivät eniten, sillä ravitsemusohjelmien, terveys- ja lastensuojelupalvelujen ja yhteisöllisten tukirakenteiden häiriöt lisäävät aliravitsemuksen ja sairauksien riskiä sekä muita suojeluun liittyvien haasteita, sanoo Chris Nyamandi, Pelastakaa Lasten Etelä-Sudanin maajohtaja.
Pelastakaa Lapset vaatii konfliktin osapuolia asettamaan siviilien suojelun etusijalle ja kunnioittamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Lisäksi on varmistettava humanitaarisen avun turvallinen, keskeytyksetön ja esteetön toimittaminen.
Pelastakaa Lapset painottaa vahvasti, että humanitaariset järjestöt ovat puolueettomia toimijoita, joiden tarkoituksena on tarjota elintärkeää tukea sitä tarvitseville lapsille ja yhteisöille. Avustustyöntekijöitä ja humanitaarista työtä koskevat rajoitukset saattavat jättää tuhansia haavoittavassa asemassa olevia ihmisiä ilman keskeisiä palveluja aikana, jolloin tarpeet ovat akuutit.
Pelastakaa Lapset toiminut Etelä-Sudanissa vuodesta 1991 lähtien edistäen lasten koulutusta, terveyttä ja ravitsemusta sekä tukenut perheiden ruokaturvaa ja toimeentuloa.
--------
Tiedustelut alueelle: Delfhin Mugo, mediapäällikkö (Nairobi, Kenia), Delfhin.Mugo@savethechildren.org tai toimistoajan ulkopuolella media@savethechildren.org.uk / +44(0)7831 650409.
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
