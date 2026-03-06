Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus käynnistää täysin uuden työelämän kehittämisen verkoston – mahdollisuus haastatteluihin 26.3.2026 Kouvolassa

Kouvolassa 26.3.2026 järjestettävä tilaisuus tarjoaa medialle mahdollisuuden kertoa, miten työelämän alueellinen verkosto vastaa tulevaisuuden työvoimahaasteisiin, tuottavuusvaatimuksiin ja osaajapulaan – käytännön tasolla, ei vain strategiatasolla.

Uusi alueellinen työelämän kehittämisen verkosto

Tilaisuus on äärimmäisen tärkeä avaus uudelta elinvoimakeskukselta, sillä alueen työelämän rakenteelliset muutokset, sekä organisaatioiden kasvavat uudistustarpeet ja arjen kehittämishaasteet korostavat tarvetta rakentaa entistä systemaattisempi, vaikuttavampi ja yrityksiä paremmin tukeva alueellinen yhteistyö.

Media kutsutaan seuraamaan avajaistapahtumaa 26.3. klo 12–15.30 Kouvolan Lakritsin tiloihin. Tämä on mahdollisuus päästä ensimmäisenä näkemään ja raportoimaan, miten alueellinen verkosto pyrkii vastaamaan työelämän murrokseen täysin uudella tavalla – rakentamalla yhteisen alustan, jossa yrittäjyyttä, kasvua ja työelämän laatua kehitetään samaan aikaan.

Miksi paikalle kannattaa tulla?

1. Aihe on uutinen – Suomeen syntyy uusi alueellinen työelämäverkosto

Alueen työelämä kohtaa nyt historiallisen suuria rakenteellisia muutoksia.

Tilaisuudessa syntyy yhteinen visio siitä, mihin elinvoimakeskusalueella työelämä on menossa ja miten yritysten toimintakykyä vahvistetaan.

2. Mahdollisuus haastatella Kouvolan Lakritsin myyntijohtaja Juho Nisulaa

Tämä tarjoaa loistavan paikallisen yrittäjätarinan ja kaivatun positiivisen elinvoimauutisen. Mitä koko alueellinen verkosto voisi oppia siitä?

3. Ensitietoa alueen yrityksiä koskevista suunnitelmista vuodelle 2026

Tilaisuudessa päätetään verkoston toimintaperiaatteet ja vuoden 2026 kehittämisen painopisteet. Verkosto tukee ja antaa yrityksille työkaluja työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja innovatiivisuuden kehittämiseen.

4. Haastateltavia on paljon – ja kaikki samassa paikassa

Tilaisuudessa on mukana laaja alueellinen asiantuntijajoukko

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen johto

Parempi työelämä! -koordinaatiohankkeen asiantuntijat

kehittäjäverkoston toimijoita

Kouvolan Lakritsin myyntijohtaja.





5. Taustaluku: Alueen yrittäjyyttä ja työelämää ravistelee murros – ja nyt siihen etsitään ratkaisuja

Tilaisuus tarjoaa medialle mahdollisuuden kertoa, miten työelämän alueellinen verkosto vastaa tulevaisuuden työvoimahaasteisiin, tuottavuusvaatimuksiin ja osaajapulaan – käytännön tasolla, ei vain strategiatasolla.

Tapahtuman tavoite

Tilaisuuden tarkoitus on linjata uuden verkoston yhteiset tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä vuoden 2026 kehittämisteemat.

Verkosto kokoontuu avajaisten jälkeen noin neljästi vuodessa ja rakentaa konkreettisia ratkaisuja yritysten ja työelämän arkeen.

Ohjelma 26.3. | Kouvolan Lakritsi