Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus käynnistää täysin uuden työelämän kehittämisen verkoston – mahdollisuus haastatteluihin 26.3.2026 Kouvolassa
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus (Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme) rakentaa nyt jotakin, mitä ei ole aikaisemmin tehty tällä laajuudella: alueellisen työelämän kehittämisen verkoston, joka kokoaa yhteen yritykset, työelämätoimijat, TKI-organisaatiot, koulutuksen tarjoajat, hyvinvointialueet, viranomaiset ja kuntien elinkeinotoimijat.
Kouvolassa 26.3.2026 järjestettävä tilaisuus tarjoaa medialle mahdollisuuden kertoa, miten työelämän alueellinen verkosto vastaa tulevaisuuden työvoimahaasteisiin, tuottavuusvaatimuksiin ja osaajapulaan – käytännön tasolla, ei vain strategiatasolla.
Uusi alueellinen työelämän kehittämisen verkosto
Tilaisuus on äärimmäisen tärkeä avaus uudelta elinvoimakeskukselta, sillä alueen työelämän rakenteelliset muutokset, sekä organisaatioiden kasvavat uudistustarpeet ja arjen kehittämishaasteet korostavat tarvetta rakentaa entistä systemaattisempi, vaikuttavampi ja yrityksiä paremmin tukeva alueellinen yhteistyö.
Media kutsutaan seuraamaan avajaistapahtumaa 26.3. klo 12–15.30 Kouvolan Lakritsin tiloihin. Tämä on mahdollisuus päästä ensimmäisenä näkemään ja raportoimaan, miten alueellinen verkosto pyrkii vastaamaan työelämän murrokseen täysin uudella tavalla – rakentamalla yhteisen alustan, jossa yrittäjyyttä, kasvua ja työelämän laatua kehitetään samaan aikaan.
Miksi paikalle kannattaa tulla?
1. Aihe on uutinen – Suomeen syntyy uusi alueellinen työelämäverkosto
Alueen työelämä kohtaa nyt historiallisen suuria rakenteellisia muutoksia.
Tilaisuudessa syntyy yhteinen visio siitä, mihin elinvoimakeskusalueella työelämä on menossa ja miten yritysten toimintakykyä vahvistetaan.
2. Mahdollisuus haastatella Kouvolan Lakritsin myyntijohtaja Juho Nisulaa
Tämä tarjoaa loistavan paikallisen yrittäjätarinan ja kaivatun positiivisen elinvoimauutisen. Mitä koko alueellinen verkosto voisi oppia siitä?
3. Ensitietoa alueen yrityksiä koskevista suunnitelmista vuodelle 2026
Tilaisuudessa päätetään verkoston toimintaperiaatteet ja vuoden 2026 kehittämisen painopisteet. Verkosto tukee ja antaa yrityksille työkaluja työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja innovatiivisuuden kehittämiseen.
4. Haastateltavia on paljon – ja kaikki samassa paikassa
Tilaisuudessa on mukana laaja alueellinen asiantuntijajoukko
- Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen johto
- Parempi työelämä! -koordinaatiohankkeen asiantuntijat
- kehittäjäverkoston toimijoita
- Kouvolan Lakritsin myyntijohtaja.
5. Taustaluku: Alueen yrittäjyyttä ja työelämää ravistelee murros – ja nyt siihen etsitään ratkaisuja
Tilaisuus tarjoaa medialle mahdollisuuden kertoa, miten työelämän alueellinen verkosto vastaa tulevaisuuden työvoimahaasteisiin, tuottavuusvaatimuksiin ja osaajapulaan – käytännön tasolla, ei vain strategiatasolla.
Tapahtuman tavoite
Tilaisuuden tarkoitus on linjata uuden verkoston yhteiset tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä vuoden 2026 kehittämisteemat.
Verkosto kokoontuu avajaisten jälkeen noin neljästi vuodessa ja rakentaa konkreettisia ratkaisuja yritysten ja työelämän arkeen.
Ohjelma 26.3. | Kouvolan Lakritsi
- 12.00 Tilaisuuden avaus – Vesa Jouppila, osastopäällikkö, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
- 12.10 Työelämän kehittämisen verkostojen kokoaminen – Samuli Leveälahti, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
- 12.20 Parempi työelämä! -koordinaatiohankkeen esittely – Henna Kymäläinen, projektipäällikkö
- 12.30 Työelämän kehittämisen käytäntöjä
- 13.30 Kahvit ja verkostoitumista
- 14.00 Työelämän kehittämisen haasteita
- 14.15 Työpaja: nykytila ja alueen kehittämiskohteiden valinta
- 15.00 Työpajan yhteenveto
- 15.15 Yrittäjän puheenvuoro – Juho Nisula, myyntijohtaja, Kouvolan Lakritsi
- 15.25 Loppusanat – Samuli Leveälahti, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
- 15.30 Tilaisuus päättyy
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Kehittämisasiantuntija Samuli Leveälahti
p. 0295 020 22, samuli.levealahti@elinvoimakeskus.fi
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
