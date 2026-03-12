Det gemensamma klientdatasystemet tas i bruk den 17 mars
12.3.2026 15:57:10 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde tar i bruk ett gemensamt klientdatasystem. Systemet tas först i bruk den 17 mars i Esbo och Grankulla inom bland annat socialservicen, hemvården och boendeservicen. Införandet kan orsaka tillfälliga fördröjningar i servicen.
Västra Nylands välfärdsområde övergår stegvis till att använda klient- och patientdatasystemet Lifecare. Processen fortsätter fram till slutet av maj 2026. Det gemensamma systemet gör det smidigare att uträtta ärenden, eftersom samma servicekanaler används oavsett kommun. För yrkespersonalen blir arbetet enklare och smidigare när arbetssätten är gemensamma i hela området.
Klientdatasystemet Lifecare tas i bruk på tisdagsmorgonen den 17 mars inom bland annat socialservice, hemvården, boendeservicen och bedömningsenheter i Esbo och Grankulla samt inom social- och krisjouren. Införandet medför inget synligt avbrott, men det kan förekomma tillfällig långsamhet i servicen medan yrkespersonalen vänjer sig vid det nya systemet.
Införandet ändrar också faktureringsrytmen i mars för tjänster som faktureras månadsvis. Läs mer om ändringarna i faktureringen i en separat nyhet.
I och med införandet av det gemensamma klientdatasystemet börjar klientuppgifter inom socialservice stegvis synas i MittKanta från och med den 17 mars.
En gemensam systemhelhet ersätter de gamla systemen
Västra Nylands välfärdsområdes direktör för digitala tjänster Tommi Kuukka berättar att det fanns 36 olika klient- och patientdatasystem i bruk i området när välfärdsområdet inledde sin verksamhet.
– Det är en stor reform att vi framöver kan arbeta i en gemensam systemhelhet. Det förtydligar våra yrkespersoners arbete och hjälper oss att utveckla verksamheten. Jag vill redan på förhand tacka både våra yrkespersoner och invånare för deras tålamod om förändringen orsakar dröjsmål eller långsammare service under våren.
Nästa etapp sker i slutet av mars
I Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis tas klient- och patientdatasystemet Lifecare i bruk den 29 mars 2026. Införandet medför avbrott under veckoslutet den 27–29 mars 2026. Vi informerar separat mer detaljerat om införandet i slutet av månaden och om avbrotten.
I slutet av våren har Västra Nylands välfärdsområde ett gemensamt klient- och patientdatasystem i bruk. Det möjliggör bättre och mer enhetlig service för klienterna i hela området.
Avainsanat
Kuvat
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Yhteisen asiakastietojärjestelmän käyttö alkaa 17.3.12.3.2026 15:54:43 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön yhteisen asiakastietojärjestelmän. Ensimmäisenä järjestelmä otetaan käyttöön 17. maaliskuuta Espoossa ja Kauniaisissa mm. sosiaalipalveluissa, kotihoidossa ja asumispalveluissa. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa tilapäistä hitautta palveluissa.
Ändringar vid hälsostationerna i Lojo den 1 april 202610.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Pusula hälsostation ändras till en närhälsostation den 1 april 2026. Samtidigt upphör verksamheten vid Karislojo och Sammatti hälsostationer. Kunderna vid de hälsostationer som läggs ner överförs till Lojo centrums hälsostation.
Muutoksia Lohjan alueen terveysasemilla 1.4.202610.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Pusulan terveysasema muuttuu lähiterveysasemaksi 1.4.2026. Samalla toiminta Karjalohjan ja Sammatin terveysasemilla päättyy. Toimintansa päättävien terveysasemien asiakkaat siirtyvät Lohjan keskustan terveysaseman asiakkaiksi.
Ingå hälsostation blir en närhälsostation från och med den 1 april 20264.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse har fattat beslut om att göra Ingå hälsostation till en närhälsostation från och med den 1 april 2026. Syftet med förändringen är att säkerställa att de viktigaste hälsovårdstjänsterna bevaras kvar nära invånarna och att tillgången till tjänster förbättras i hela välfärdsområdet.
Inkoon terveysasema muuttuu lähiterveysasemaksi 1.4.20264.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt, että Inkoon terveysasema muuttuu lähiterveysasemaksi 1.4.2026 alkaen. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että tärkeimmät terveyspalvelut säilyvät lähellä asukkaita ja palvelujen saatavuus paranee koko hyvinvointialueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme