Det gemensamma klientdatasystemet tas i bruk den 17 mars

Västra Nylands välfärdsområde övergår stegvis till att använda klient- och patientdatasystemet Lifecare. Processen fortsätter fram till slutet av maj 2026. Det gemensamma systemet gör det smidigare att uträtta ärenden, eftersom samma servicekanaler används oavsett kommun. För yrkespersonalen blir arbetet enklare och smidigare när arbetssätten är gemensamma i hela området.

Klientdatasystemet Lifecare tas i bruk på tisdagsmorgonen den 17 mars inom bland annat socialservice, hemvården, boendeservicen och bedömningsenheter i Esbo och Grankulla samt inom social- och krisjouren. Införandet medför inget synligt avbrott, men det kan förekomma tillfällig långsamhet i servicen medan yrkespersonalen vänjer sig vid det nya systemet.

Införandet ändrar också faktureringsrytmen i mars för tjänster som faktureras månadsvis. Läs mer om ändringarna i faktureringen i en separat nyhet.

I och med införandet av det gemensamma klientdatasystemet börjar klientuppgifter inom socialservice stegvis synas i MittKanta från och med den 17 mars.

En gemensam systemhelhet ersätter de gamla systemen

Västra Nylands välfärdsområdes direktör för digitala tjänster Tommi Kuukka berättar att det fanns 36 olika klient- och patientdatasystem i bruk i området när välfärdsområdet inledde sin verksamhet.

– Det är en stor reform att vi framöver kan arbeta i en gemensam systemhelhet. Det förtydligar våra yrkespersoners arbete och hjälper oss att utveckla verksamheten. Jag vill redan på förhand tacka både våra yrkespersoner och invånare för deras tålamod om förändringen orsakar dröjsmål eller långsammare service under våren.

Nästa etapp sker i slutet av mars

I Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis tas klient- och patientdatasystemet Lifecare i bruk den 29 mars 2026. Införandet medför avbrott under veckoslutet den 27–29 mars 2026. Vi informerar separat mer detaljerat om införandet i slutet av månaden och om avbrotten.

I slutet av våren har Västra Nylands välfärdsområde ett gemensamt klient- och patientdatasystem i bruk. Det möjliggör bättre och mer enhetlig service för klienterna i hela området.