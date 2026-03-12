Yrittäjät: Lähi-idän kriisi lisää epävarmuutta - vaikutukset tuntuvat pk-yrityksissä

Pentikäinen kehottaa suomalaisia yrityksiä ja kuluttajia välttämään ylireagointia.

– Suomalaisten yritysten ja kuluttajien kannattaa kuitenkin välttää liiallisia uhkakuvia. Presidentti Trump on liikkeissään nopea ja ennakoimaton. Siksi Yhdysvaltain sotatoimet voivat myös nopeasti päättyä, kun sisäpoliittinen paine Yhdysvalloissa väistämättä kasvaa, hän sanoo.

Pentikäinen muistuttaa, että vaikka Yhdysvallat lopettaisi sotatoimet, epävakaus voi jatkua.

– Yhdysvaltojen sotatoimien päättyminen ei välttämättä tarkoita, että Iran lopettaisi omat sota- ja kostotoimensa. Maailman energiavirroille kriittinen Hormuzinsalmi voi olla epävakaa pitkään.

Kustannukset nousevat ja logistiikka häiriintyy

Energian ja polttoaineen hinnannousu sekä globaalin logistiikan häiriöt vaikuttavat suoraan suomalaisyritysten arkeen.

– Energian ja polttoaineen hinta on noussut ja globaali logistinen järjestelmä on häiriintynyt. On selvää, että tämä vaikuttaa suoraan suomalaisyrityksiin nostamalla kustannuksia ja lisäämällä epävarmuutta. Logistisia ketjuja joudutaan miettimään uudelleen.

– Moni joutuu myös pohtimaan, uskaltaako sitoutua toimittamaan tavaraa Lähi-itään, jos kuljetuskustannus nousee merkittävästi.

Inflaation kiihtyminen olisi riski – hallituksen pidettävä kiinni linjastaan

Kustannusten nousu voi heijastua laajemmin hintoihin.

– Jos kustannusten nousu siirtyy laajemmin ja pidempiaikaisesti hintoihin, riskinä on inflaation kiihtyminen, johon keskuspankki joutuu vastaamaan korkojen nostolla. Tämä näkyisi puolestaan asuntomarkkinoissa sekä kuluttajien luottamuksessa ja ostopäätöksissä.

Suomen on tehtävä oma osansa talouden vakauden vahvistamiseksi.

– On tärkeää, että hallitus pitää kiinni linjastaan, toteuttaa uudistuksia ohjelmansa mukaisesti ja pitää kiinni lupauksistaan verotuksen keventämiseksi.

Erityinen merkitys on yritysverotuksella.

– Esimerkiksi yhteisveron luvattu alennus on tärkeä, jotta Suomi sotivan Venäjän naapurissa houkuttelee kv-yrityksiä ja investointeja. Kilpailukykyinen osinkoverotus taas kannustaa yrittäjyyteen ja riskinottoon.