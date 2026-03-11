KUTSU | Labore julkistaa kevään talousennusteensa 2.4.
12.3.2026 17:36:40 EET | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Kutsu
- Kestääkö orastava kasvu geopolitiikan jännitteet?
- Kiihtyykö kotimainen inflaatio öljyn hinnan tahdissa?
- Helpottaako työmarkkinoiden jumi?
Vastauksia kysymyksiin saadaan Laboren julkistaessa kevään 2026 talousennusteensa.
Aika: torstaina 2.4. klo 10–11
Paikka: Laboren seminaarisali (Economicum 4. krs, Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki) ja Teams
Ilmoittaudu julkistustilaisuuteen mukaan tästä
Laboren kevään 2026 talousennusteen julkistuksessa esiintyvät Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen ja johtaja Mika Maliranta.
Ohjelma:
9.50–10.00 saapuminen ja aamukahvi
10.00–10.30 Laboren talousennusteen esittely (Juho Koistinen, ennustepäällikkö)
10.30–10.45 Talouspoliiittisia johtopäätöksiä (Mika Maliranta, johtaja)
10.45–11.00 Kysymyksiä ja tilaisuuden päätös
Ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 1.4. klo 15 mennessä ilmoittautumislomakkeella. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.
Tuore ennuste julkaistaan verkossa 2.4. klo 00.01 osoitteessa https://labore.fi/ennusteet/ ja sen sisältöjä esitellään klo 10.00 alkavassa julkistustilaisuudessa.
Juho KoistinenennustepäällikköMakrotalous, ennusteet ja toimialatalousPuh:040 940 2833juho.koistinen@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
