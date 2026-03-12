Energiasiirtymän voitto Suomen ulottuvilla - mutta etumatka voidaan hävitä nopeasti
13.3.2026 09:30:00 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Suomi voi kasvattaa bruttokansantuotettaan kymmenillä miljardeilla euroilla vuodessa, jos energiasiirtymään liittyvät teolliset investoinnit saadaan toteutumaan täysimääräisesti. Tämä edellyttää kuitenkin ennustettavaa energia- ja teollisuuspolitiikkaa sekä ennakoivaa sähköverkkojen rakentamista.
Suomen kauppakamarien ja Destian tänään julkistama teollisuus- ja energiaselvitys varoittaa, että investoinnit eivät tule itsestään – pääomat hakeutuvat sinne, missä puhdasta sähköä ja siirtokapasiteettia on varmasti saatavilla.
Suomeen suunnitteilla olevat teolliset investoinnit kohdistuvat erityisesti data-, bio-, energia-, mineraali- ja vetytalouteen. Kaikkia yhdistää yksi tekijä: valtava puhtaan sähkön tarve.
– Pääomat menevät sinne, missä sähköä riittää ja verkot kestävät. Suomella on nyt tuhannen taalan paikka – mutta ikkuna ei ole auki ikuisesti. Pelissä on Suomen tulevaisuuden kilpailukyky, sanoo selvityksen liikkeellepanija Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä.
Etumatka voi kadota muutamassa vuodessa
Toistaiseksi Suomen energiajärjestelmä ja siirtoverkot ovat kilpailijamaita, kuten Ruotsia, Saksaa ja Alankomaita, paremmassa kunnossa. Näissä maissa verkkojen kapasiteetti on jo muodostunut investointien pullonkaulaksi.
Merkkejä vastaavista haasteista on kuitenkin jo Suomessa. Jos verkkojen rakentaminen ja lupaprosessit eivät pysy investointien tahdissa, etumatka voi kadota nopeasti.
– Suomen talouskasvulle on jo riittävästi rajoittavia tekijöitä – sähköpula ei enää saa tälle listalle nousta. Tarvitsemme pitkän aikavälin ennustettavan näkymän pääomien houkuttelemiseksi. Sähkön hyödyntämisessä on katsottava Suomen kokonaisetua osaoptimoinnin sijaan. Tavoitteena tulee olla korkean lisäarvon investointien houkuttelu Suomeen, toteaa selvityksen projektipäällikkö Riku Huhta Destialta.
Mitä nyt pitäisi tehdä?
Selvitys esittää neljä keskeistä toimenpidettä:
- Sähkön kanta- ja jakeluverkkojen rakentaminen ennakoivasti
- Lupaprosessien sujuvoittaminen
- Energiajärjestelmän tasapainon varmistaminen
- Teollisten arvoketjujen vahvistaminen Suomessa
Ratkaisut on tehtävä nyt, jos Suomi haluaa hyödyntää energiasiirtymän täyden potentiaalin talouskasvulle.
– Energiasiirtymä ei ole kuluerä, vaan kasvustrategia. Mitä enemmän saamme investointeja ja vientiä Suomeen, sitä enemmän syntyy kotimaista arvonlisää, työpaikkoja ja verotuloja. Se vahvistaa julkista taloutta ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa. Nyt ratkaistaan, kasvatammeko Suomen taloutta vai katsommeko sivusta, kun kasvu syntyy muualla, painottaa Paula Erkkilä.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Paula Erkkilä, Pohjanmaan kauppakamari, paula.erkkila@chamber.fi, 044 781 0704
Projektipäällikkö Riku Huhta, Destia, riku.huhta@destia.fi, 040 761 0243
Suomen teollisuus ja energiatarpeet – kasvunäkymien turvaaminen -selvitys on toteutettu laajoin sidosryhmähaastatteluin, siinä on otettu huomioon kansalliset, alaan liittyvät strategiat ja suunnitelmat kuten teollisuuspoliittinen strategia ja energia- ja ilmastostrategia, keskeisten toimijoiden, kuten Fingridin ja Energiateollisuuden visiotyöt sekä hyödynnetty energiasiirtymän tutkittua tietoa.
Selvityksen on toteuttanut Destia, ja sen ovat tilanneet Suomen kauppakamarit (Keskuskauppakamari, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kuopion, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Rauman, Riihimäki-Hyvinkään, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit).
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Vientikysely: Persianlahden tilanne vaikuttaa yli puoleen vientiyrityksistä – 53 prosenttia varautunut lyhytaikaiseen häiriöön12.3.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Kauppakamarien tuoreen vientikyselyn mukaan yli puolet suomalaisista vientiyrityksistä arvioi Persianlahden tilanteella olevan vaikutusta liiketoimintaansa. Yritykset kertovat tilanteen vaikuttavan erityisesti toimitusaikoihin, kuljetusreitteihin ja logistiikkakustannuksiin. Yli puolet vientikyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo varautuvansa lyhytaikaiseen häiriöön.
Keskuskauppakamari: Kansalliset taitotasomittaukset ratkaisu kotiopetuksen ongelmiin11.3.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin mielestä kotiopetukseen tarvitaan selkeämpää sääntelyä, joka ehkäisee rinnakkaisyhteiskuntia ja turvaa työmarkkinoiden toimivuuden. Yksi keino tähän olisi Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Suvi Pulkkisen mukaan kansalliset taitotason mittaukset eri vuosiluokille.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Sekalainen startti teollisuuden vuodelle10.3.2026 08:59:33 EET | Tiedote
Tänään julkistettu kolmen teollisuustilaston kokonaisuus ei Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan näytä selkeää suuntaa toimialalle. Uusien tilausten ja tuotantomäärien osalta lukemat olivat osin odotuksia vaisumpia, mutta samalla teollisuuden liikevaihto oli tuntuvassa nousussa.
Keskuskauppakamari: Logistiikan kilpailukyky ja kansainväliset yhteydet nostettava liikennepolitiikan ytimeen6.3.2026 11:13:04 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin mukaan logistiikan kilpailukyky ja elinkeinoelämän kuljetustarpeet tulisi nostaa liikennepolitiikan keskiöön valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa eli Liikenne 12 -suunnitelmassa. Ilman toimivia kansainvälisiä yhteyksiä ja yritysten tarpeita palvelevaa liikenneinfrastruktuuria Suomen talouskasvun edellytykset heikkenevät.
Keskuskauppakamari: Iranin konflikti nostaisi pitkittyessään logistiikkakustannuksia2.3.2026 16:12:11 EET | Tiedote
Viikonloppuna alkaneen konfliktin pitkittyessä yritykset joutuvat varautumaan kasvaviin kustannuksiin niin merikuljetuksissa kuin lentoliikenteessä. Hormuzinsalmen sulku ja riskien kasvu Punaisellamerellä, kasvavat vakuutusmaksut sekä polttoaineiden hintapaineet nostavat kuljetuskustannuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme