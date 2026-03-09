Asuntomarkkinoilla kuuluu kaikuja 1990-luvulta
13.3.2026 00:05:00 EET | Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Suomen AsuntoHypoPankki Oy | Tiedote
Hypon asuntomarkkinakatsaus no. 96, maaliskuussa 2026 – Asuntojen hinnat ovat laskeneet yhtäjaksoisesti jo 3,5 vuoden ajan eli yhtä pitkään kuin 1990-luvun laman pahimpaan aikaan. Hintakäänne näyttää yhä siirtyvän kuluvan vuoden loppupuolelle eli vielä tälle vuodelle Hypo ennustaa yleisesti pientä laskua.
”Asuntojen keskihinnat laskevat vielä alkuvuonna. Tammi–helmikuu oli odotuksia heikompi myös asuntokaupalle, mutta ostajien ja myyjien hintanäkemykset ovat lähentyneet, mikä on näkynyt jo pidemmän aikaa kohonneena kauppana”, Hypon pääekonomisti Juho Keskinen sanoo.
”Hintojen sitkeä lasku johtaa historiallisen pitkään luisuun. 90-luvulla asuntomarkkinoiden tila oli kuitenkin kovin paljon synkempi kuin nyt. Talouskasvu, korkotasot tai työttömyys eivät ole lähelläkään silloisen laman äärilukuja”, Keskinen huomauttaa.
Kotitaloudet ovat kestäneet nykyisen, Venäjän hyökkäyssodasta alkaneen shokin, mikä on johtanut siihen, että tarjonta ja kysyntä eivät ole kohdanneet. Viime aikoina on nähty, että myyjät ovat tulleet hintapyynnöissään ostajia vastaan, jolloin kauppa vilkastuu, mutta hinnat ovat yhä laskeneet. Hypo ennustaa hintoihin tälle vuodelle sekä koko maahan että pk-seudulle vielä laskua -1,0 prosentin verran. Ensi vuonna keskimääräiset hinnat nousevat koko maassa 2,0 prosenttia ja pk-seudulla 3,0 prosenttia.
Uusia asuntoja enemmän kuin asuntokuntia
Asuntorakentamisen vuodesta tulee jälleen vaisu. Asuntoaloitukset jäivät viime vuonna 17 000:een, ja rakennuslupia haetaan edelleen niukasti. Taustalla on muun muassa erittäin vilkas rakentamisen aika, jolloin esimerkiksi kuuteen suurimpaan kaupunkiin rakennettiin 10 vuoden aikana 35 000 asuntoa enemmän kuin asuntokuntien määrä kasvoi.
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että väkimäärä kasvoi kaupungeissa, mutta lopputulema näkyy isompina perheinä. Viime vuonna tukipolitiikan muutos palautti opiskelijat yksiöistä kimppa- ja soluasumiseen. Pienten asuntojen ylitarjonnan rinnalla tämä johtaa siihen, että myymättömien asuntojen määrä pienenee hitaammin kuin on odotettu.
”Esimerkiksi Helsingissä väestö kasvoi viime vuonna 11 500 hengellä eli nopeimmin 1960-luvun jälkeen, mutta valmistuneiden asuntojen määrä ylitti silti asuntokuntien määrän kasvun”, Juho Keskinen selittää.
”Maahanmuuton voimistuminen näkyy vuodesta 2022 eteenpäin suurempien asuntokuntien osuuden kasvuna. Opiskelijoiden paluu henkilökohtaisesti määräytyvälle opintotuen asumislisälle taas näkyy viime vuoden 2025 tilastoissa voimakkaasti: asuntokuntien määrä kasvoi koko maassa vain alle 4000:lla, mikä on alhaisin määrä vuodesta 1985 alkavassa tilastohistoriassa”, hän jatkaa.
Vuokralaisen ja ostajan markkinat
Hintojen laskun ohella on nähty myös vuokrien lasku, ja vuokralaisen markkinat jatkuvat tänäkin vuonna. Vapaarahoitteisten vuokrien indeksi kääntyi loppuvuonna laskuun poikkeuksellisen laajasti, mutta indeksi kuvaa parhaiten olemassa olevien sopimusten vuokrankehitystä.
”Uusissa vuokrasuhteissa pk-seudulla lähtövuokrat ovat laskeneet jo usean vuoden jaksolla, ja runsas tarjonta sekä uhka asunnon pysymisestä tyhjillään toimivat yhä vuokralaisen valttikortteina neuvotteluissa. Runsas tarjonta on näkynyt viime vuosina vuokrien kehityksessä voimakkaimmin pk-seudulla, kun vuokratasot ovat lähtökohtaisesti nousseet vastaavana aikana muissa kaupungeissa”, Juho Keskinen kuvailee.
Yhteyshenkilöt
Juho Keskinenpääekonomisti
Työskentelen Hypon pääekonomistina asuntomarkkinoihin keskittyen.
Juha Lappalainenviestintäasiantuntija
Työskentelen asiantuntijana Hypon ulkoisessa viestinnässä ja mediakontakteissa.
Hypo-konserni
Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä hallinnoima keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen Asuntohypopankki Oy.
Tilinpäätöstiedotteen 1.1.–31.12.2025 mukaan Hypo-konsernin tase oli 3,6 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 22,9 %, luottokanta 2,8 miljardia euroa, talletukset 1,5 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,3 % ja liikevoitto 9,0 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on yli 22 000.
