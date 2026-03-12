Gastro Helsinki kokosi horeca-alan yhteen – ensi vuonna Messukeskuksen tapahtumatarjonta laajenee uudella TastePro-tapahtumalla

Gastro Helsinki on vakiinnuttanut asemansa Suomen merkittävimpänä horeca-alan tapahtumana. Osallistujien määrän ja keskustelujen perusteella ala hakee nyt uusia kasvun ja kehittämisen paikkoja, joita Messukeskus pyrkii vahvistamaan myös ensi vuonna.



"Gastro Helsinki on kasvanut vuosien varrella Suomen johtavaksi kohtaamispaikaksi horeca-alan ammattilaisille. Tämän vuoden tapahtuma toi yhteen laajan joukon alan yrityksiä ja ammattilaisia sekä mahdollisti merkittäviä kaupallisia kohtaamisia, verkostoitumista ja uusia yhteistyöavauksia – samalla vahvistaen koko toimialan tulevaisuudenuskoa. Ensi vuonna Messukeskuksen horeca-klusteri vahvistuu entisestään uudella TastePro-tapahtumalla, joka tuo entistä monipuolisemman tarjonnan toimialan tarpeisiin. TastePron keväinen ajankohta on erityisen otollinen, sillä se osuu hetkeen, jolloin alalla valmistaudutaan tuleviin ostopäätöksiin ja rakennetaan seuraavia valikoimia", sanoo Gastro Helsinki -messujen liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen.



Näytteilleasettajat korostavat Gastro Helsingin merkitystä alan kohtaamispaikkana



Näytteilleasettajien osastoilla oli innostunut kuhina messupäivien aikana. Laadukkaisiin kahveihin ja vastuullisuuteen profiloitunut Kaffa Roastery oli messuilla tapaamassa asiakkaita ja kollegoita.



"Tavoitteenamme Gastro-messuilla on ollut tavata ihmisiä ja tarjota heille elämyksiä, ja nämä tavoitteet ovat toteutuneet erinomaisesti. Gastro tarjoaa loistavan läpileikkauksen tämänhetkisiin trendeihin ja kiinnostaviin uutuuksiin. Kahvien lisäksi olemme esitelleet kehittämäämme Kili-kahvimarjaenergiajuomaa, joka syntyy kahvimarjan kuoresta eli cascarasta. Tuote tiivistää hyvin arvomme: laadun ja vastuullisuuden yhdistämisen ja kahvimarjan hyödyntämisen kokonaisvaltaisesti kahvipavusta aina cascarajuomaan saakka", toteaa Kaffa Roasteryn myyntipäällikkö Petri Virta.



KIKO King Konjac esitteli messuilla KIKO-jyvästä tehtyjä sushipohjia, joka on vähäkalorinen ja hiilihydraatiton vaihtoehto riisille. Tuote on aiemmin palkittu muun muassa kansainvälisillä Sial-ruokamessuilla Pariisissa vuonna 2024.



”Kiinnostus täyttövalmiita KIKO-sushipohjia kohtaan oli suurta koko messujen ajan. Mielenkiintoisia keskusteluja ja yhteistyöavauksia riitti, ja erityisen positiivista oli kansainvälisten toimijoiden kiinnostus suomalaista ruokainnovaatiota kohtaan. Helppous ja ravintoarvot ovat selvästi laajasti horeca-alan toiminnan keskiössä”, kertoo Head of Communications Ilona Vuori KIKO King Konjacilta.



HKFoods Food service oli messuilla rakentamassa brändiään ja tarjoamassa messukävijöille tuoreita makuelämyksiä. Yritys panosti näkyvyyteen, ohjelmaan ja vuorovaikutukseen, mikä näkyi vilkkaana kuhinana osastolla.



"Olemme tarjonneet kävijöille runsaasti ohjelmaa ja juontajan vetämiä esiintymisiä, jotka ovat tuoneet osastolle tapahtuman tuntua ja houkutelleet paljon yleisöä. Lisäksi olemme tuoneet esille uutuustuotteita osana maistoannoksia. Tavoitteenamme messuilla on ollut ylipäänsä vahvistaa tunnettuutta ja asemaamme yhtenä suomalaisen foodservice-kanavan johtavista toimijoista", toteaa HK Foods Finlandin asiakasmarkkinointipäällikkö Pia Lähteenmäki.



Gastro Helsinki koostuu kohtaamisista sekä ajankohtaisista puheenvuoroista ja keskusteluista, joiden tavoitteena on vahvistaa koko horeca-alaa. Seuraavan kerran Gastro Helsinki kokoaa horeca-alan yhteen 15.–16.3.2028. Ensi vuonna luvassa on uusi TastePro-ammattitapahtuma, joka tarjoaa alan toimijoille tehokkaan alustan tuloksellisiin myyntikohtaamisiin. TastePro avaa ovensa Helsingin Messukeskuksessa 7.–8.4.2027.



Gastro Helsinki on horeca-alan suurin ammattitapahtuma Suomessa. Se tuo yhteen ravintola-, hotelli- ja elintarvikealan ammattilaiset, päättäjät ja tulevaisuuden tekijät kahdeksi tiiviiksi päiväksi tutustumaan alan kehitykseen, verkostoihin ja innovaatioihin. Vuorovuosin Gastro Helsingin kanssa järjestettävä TastePro täydentää Messukeskuksen horeca-klusteria ja tarjoaa alan toimijoille vaikuttavan mahdollisuuden tuloksekkaisiin kohtaamisiin. TastePro järjestetään 7.–8.4.2027 ja Gastro Helesinki seuraavan kerran 15.–16.3.2028. Lisätiedot ja ohjelma: www.gastrohelsinki.fi @GastroHelsinki #gastrohelsinki | www.tastepro.fi @TastePro #tastepro