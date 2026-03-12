Työministeri Marttinen: Törkeä kiskonta työelämässä on jatkossa rikos

– Työperäiselle hyväksikäytölle ei ole mitään sijaa suomalaisessa työelämässä. Kaikille tulee olla reilut ja samat säännöt. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee ja ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia poljetaan, kuuluu siitä saada tuntuva rangaistus, työministeri Marttinen sanoo.

– Tällaisen toiminnan osalta myös liiketoimintakiellon on päivänselvästi oltava keinovalikoimassa. Hallitus on nyt vienyt eteenpäin merkittävät uudistukset väärinkäytösten estämiseksi, työministeri Marttinen toteaa.

Esityksen mukaan liiketoimintakieltoon voidaan jatkossa määrätä myös silloin, jos henkilö liiketoiminnassa on syyllistynyt kiskontaan työelämässä tai törkeään kiskontaan työelämässä.

Koska työperäisen hyväksikäytön ilmiöt ovat monimutkaisia ja paikoin vaikeita havaita riittävän ajoissa, muutetaan myös pakkokeinolakia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että törkeä kiskonta työelämässä lisätään niiden rikosten joukkoon, joiden tutkinnassa voidaan käyttää telekuuntelua.

– Hallituksen uudistusten myötä puututaan selkeämmin muun muassa alipalkkaukseen ja kynnysrahojen perimiseen. Uudistuksilla pystytään vihdoin puuttumaan järeämmin työntekijöiden hyväksikäyttöön ja ennen kaikkea estää sitä. Edellinen hallitus ei ole puuttunut näihin räikeisiin epäkohtiin, mutta olen tyytyväinen, että tässä hallituksessa puutumme työntekijöiden riistoon, Marttinen jatkaa.

Tulevaisuudessa työperäisen hyväksikäytön rangaistavuus on kireämpää ja edellytykset rangaistuksille ovat yhä selvemmät. Avainasemassa on myös se, että viranomaisilla on riittävä keinovalikoima puuttua väärinkäytöksiin.

– Nykyinen lainsäädäntö on ollut omiaan vaikeuttamaan hyväksikäyttötapauksiin puuttumista. Uusilla säännöksillä työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvät rikokset määritellään suoremmin, mikä tehostaa myös ilmiöön puuttumista, Marttinen sanoo.