Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Työministeri Marttinen: Törkeä kiskonta työelämässä on jatkossa rikos

12.3.2026 19:14:07 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen, jolla puututaan järeästi työperäiseen hyväksikäyttöön. Nyt vahvistetaan ennen kaikkea työntekijöiden suojaa. Törkeä kiskonta työelämässä on jatkossa rikos, josta voidaan tuomita tuntuva rangaistus.

Matias Marttinen
Matias Marttinen Kuvaaja: Henri Korpi

–  Työperäiselle hyväksikäytölle ei ole mitään sijaa suomalaisessa työelämässä. Kaikille tulee olla reilut ja samat säännöt. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee ja ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia poljetaan, kuuluu siitä saada tuntuva rangaistus, työministeri Marttinen sanoo.

– Tällaisen toiminnan osalta myös liiketoimintakiellon on päivänselvästi oltava keinovalikoimassa. Hallitus on nyt vienyt eteenpäin merkittävät uudistukset väärinkäytösten estämiseksi, työministeri Marttinen toteaa.

Esityksen mukaan liiketoimintakieltoon voidaan jatkossa määrätä myös silloin, jos henkilö liiketoiminnassa on syyllistynyt kiskontaan työelämässä tai törkeään kiskontaan työelämässä.

Koska työperäisen hyväksikäytön ilmiöt ovat monimutkaisia ja paikoin vaikeita havaita riittävän ajoissa, muutetaan myös pakkokeinolakia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että törkeä kiskonta työelämässä lisätään niiden rikosten joukkoon, joiden tutkinnassa voidaan käyttää telekuuntelua.

– Hallituksen uudistusten myötä puututaan selkeämmin muun muassa alipalkkaukseen ja kynnysrahojen perimiseen. Uudistuksilla pystytään vihdoin puuttumaan järeämmin työntekijöiden hyväksikäyttöön ja ennen kaikkea estää sitä. Edellinen hallitus ei ole puuttunut näihin räikeisiin epäkohtiin, mutta olen tyytyväinen, että tässä hallituksessa puutumme työntekijöiden riistoon, Marttinen jatkaa.

Tulevaisuudessa työperäisen hyväksikäytön rangaistavuus on kireämpää ja edellytykset rangaistuksille ovat yhä selvemmät. Avainasemassa on myös se, että viranomaisilla on riittävä keinovalikoima puuttua väärinkäytöksiin.

– Nykyinen lainsäädäntö on ollut omiaan vaikeuttamaan hyväksikäyttötapauksiin puuttumista. Uusilla säännöksillä työperäiseen hyväksikäyttöön liittyvät rikokset määritellään suoremmin, mikä tehostaa myös ilmiöön puuttumista, Marttinen sanoo.

Avainsanat

EduskuntaKokoomustyöelämä

Yhteyshenkilöt

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Vestman: Ydinenergialain kokonaisuudistus on vuosikymmenen merkittävin yksittäinen energiapoliittinen päätös12.3.2026 13:50:52 EET | Tiedote

Heikki Vestman pitää tänään eduskunnalle lähetettyä ydinenergialain kokonaisuudistusta Orpon hallituksen ja kuluneen vuosikymmenen tärkeimpänä energiapoliittisena toimena. Lakiuudistus sujuvoittaa ydinvoimaan liittyvää luvitusta, luo edellytykset pienydinreaktorien rakentamiselle ja tekee Suomesta näin entistä houkuttelevamman maan ydinvoimalle.

Kokoomuksen Kaunisto: Halpakrääsä vyöryy Suomeen miljoonina paketteina - “Tähän on pakko puuttua”9.3.2026 15:13:45 EET | Tiedote

Suomeen saapuu vuosittain kymmeniä miljoonia halpoja verkkokauppapaketteja, joista suuri osa sisältää vaarallisia tai sääntöjen vastaisia tuotteita. Karut luvut paljastuvat työ- ja elinkeinoministeriön halpatuontia selvittäneen työryhmän tuoreesta raportista. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan tilanteeseen on pakko puuttua. Suomi ei voi hyväksyä nykytilannetta, jossa halvin voittaa turvallisuuden, kestävyyden ja reiluuden kustannuksella.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye