Kokoomuksen Kauma: Työttömyys on ihmiselle suurempi riski kuin määräaikainen työ
12.3.2026 19:22:32 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Hallitus esittää muutoksia määräaikaisia työsopimuksia koskevaan lainsäädäntöön, jotta työnantajien kynnys palkata madaltuisi ja useampi suomalainen pääsisi kiinni työelämään. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman mukaan keskustelussa unohtuu usein, että määräaikaisen työn vaihtoehto ei monelle ole vakituinen työ, vaan työttömyys.
– Liian moni suomalainen on tällä hetkellä vailla työtä. Siksi on tärkeää, että työnantajien on helpompi tarjota työtä myös määräaikaisesti. Minusta on aina parempi, että ihmisellä on edes määräaikainen työ kuin ettei työtä ole lainkaan. Tämä koskee niin miehiä kuin naisia, sanoo Kauma.
Tuoreen nuorisobarometrin mukaan työllistyminen on nuorten suurin huolenaihe. Jopa 70 prosenttia nuorista kokee paineita työn saamisesta.
– Määräaikainen työ on monelle ensimmäinen askel työelämään ja usein myös ponnahduslauta vakituiseen työhön. Samaan aikaan hallituksen tekemällä muutoksella voimme tarjota enemmän mahdollisuuksia vaikkapa niissä tilanteissa, joissa varttuneempi työntekijä haluaa siirtyä täysin toiselle alalle, jolta ei vielä ole työkokemusta, Kauma korostaa.
Eurostatin mukaan parhaimmillaan jopa puolet suomalaisista työntekijöistä on siirtynyt määräaikaisesta työsuhteesta vakituiseen työhön kahden vuoden sisällä.
– Kokoomuksessa ajattelemme, että tärkeintä on madaltaa kynnystä palkata ja helpottaa pääsyä työelämään, vaikka aluksi määräaikaisen työn kautta. Tilastojen mukaan merkittävän moni määräaikaisista työsuhteista johtaa myöhemmin vakituiseen työhön, Kauma sanoo.
Hallituksen uudistuksessa vahvistetaan samalla työntekijöiden suojaa.
– Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on yksiselitteisesti laitonta. Lakiin lisätään myös nimenomainen kirjaus, jonka mukaan määräaikaista työsopimusta ei saa tehdä syrjivin perustein. Jos määräaikaista työsuhdetta ei jatketa raskauden tai perhevapaan vuoksi, työnantajan on jatkossa annettava asiasta selvitys. Päätösten pitää kestää päivänvaloa. Raskaussyrjinnälle tule antaa mitään sijaa yhteiskunnassa, Kauma sanoo.
Pia Kauma
(Uudenmaan vaalipiiri)
Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen, jolla puututaan järeästi työperäiseen hyväksikäyttöön. Nyt vahvistetaan ennen kaikkea työntekijöiden suojaa. Törkeä kiskonta työelämässä on jatkossa rikos, josta voidaan tuomita tuntuva rangaistus.
Suomalaiset startup-yritykset keräsivät rahoitusta yli 1,5 miljardia euroa vuonna 2025. Startup-yhteisö Maria01:n tuoreen vaikuttavuusraportin mukaan Suomi on noussut Euroopan kärkeen, kun startup-rahoitusta tarkastellaan suhteessa väestöön.
Heikki Vestman pitää tänään eduskunnalle lähetettyä ydinenergialain kokonaisuudistusta Orpon hallituksen ja kuluneen vuosikymmenen tärkeimpänä energiapoliittisena toimena. Lakiuudistus sujuvoittaa ydinvoimaan liittyvää luvitusta, luo edellytykset pienydinreaktorien rakentamiselle ja tekee Suomesta näin entistä houkuttelevamman maan ydinvoimalle.
Kansanedustaja Martin Paasin mukaan eläkejärjestelmän pitkän aikavälin sijoitushorisonttia pitäisi hyödyntää nykyistä paremmin erityisesti nuorten tulevien eläkkeiden vahvistamiseksi.
Suomeen saapuu vuosittain kymmeniä miljoonia halpoja verkkokauppapaketteja, joista suuri osa sisältää vaarallisia tai sääntöjen vastaisia tuotteita. Karut luvut paljastuvat työ- ja elinkeinoministeriön halpatuontia selvittäneen työryhmän tuoreesta raportista. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan tilanteeseen on pakko puuttua. Suomi ei voi hyväksyä nykytilannetta, jossa halvin voittaa turvallisuuden, kestävyyden ja reiluuden kustannuksella.
