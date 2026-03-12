Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kauma: Työttömyys on ihmiselle suurempi riski kuin määräaikainen työ

12.3.2026 19:22:32 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Hallitus esittää muutoksia määräaikaisia työsopimuksia koskevaan lainsäädäntöön, jotta työnantajien kynnys palkata madaltuisi ja useampi suomalainen pääsisi kiinni työelämään. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauman mukaan keskustelussa unohtuu usein, että määräaikaisen työn vaihtoehto ei monelle ole vakituinen työ, vaan työttömyys.

Pia Kauma. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.
Pia Kauma. Kuvaaja: Mikko Mäntyniemi.

– Liian moni suomalainen on tällä hetkellä vailla työtä. Siksi on tärkeää, että työnantajien on helpompi tarjota työtä myös määräaikaisesti. Minusta on aina parempi, että ihmisellä on edes määräaikainen työ kuin ettei työtä ole lainkaan. Tämä koskee niin miehiä kuin naisia, sanoo Kauma.

Tuoreen nuorisobarometrin mukaan työllistyminen on nuorten suurin huolenaihe. Jopa 70 prosenttia nuorista kokee paineita työn saamisesta.

– Määräaikainen työ on monelle ensimmäinen askel työelämään ja usein myös ponnahduslauta vakituiseen työhön. Samaan aikaan hallituksen tekemällä muutoksella voimme tarjota enemmän mahdollisuuksia vaikkapa niissä tilanteissa, joissa varttuneempi työntekijä haluaa siirtyä täysin toiselle alalle, jolta ei vielä ole työkokemusta, Kauma korostaa.

Eurostatin mukaan parhaimmillaan jopa puolet suomalaisista työntekijöistä on siirtynyt määräaikaisesta työsuhteesta vakituiseen työhön kahden vuoden sisällä.

– Kokoomuksessa ajattelemme, että tärkeintä on madaltaa kynnystä palkata ja helpottaa pääsyä työelämään, vaikka aluksi määräaikaisen työn kautta. Tilastojen mukaan merkittävän moni määräaikaisista työsuhteista johtaa myöhemmin vakituiseen työhön, Kauma sanoo.

Hallituksen uudistuksessa vahvistetaan samalla työntekijöiden suojaa.

– Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on yksiselitteisesti laitonta. Lakiin lisätään myös nimenomainen kirjaus, jonka mukaan määräaikaista työsopimusta ei saa tehdä syrjivin perustein. Jos määräaikaista työsuhdetta ei jatketa raskauden tai perhevapaan vuoksi, työnantajan on jatkossa annettava asiasta selvitys. Päätösten pitää kestää päivänvaloa. Raskaussyrjinnälle tule antaa mitään sijaa yhteiskunnassa, Kauma sanoo.

