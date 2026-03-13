Kempower on nimetty Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten listalle jo toista vuotta peräkkäin

DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower on nimetty FT1000 2026 -listauksessa yhdeksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä jo toista vuotta peräkkäin. Kempower listattiin Suomen toiseksi nopeimmin kasvavaksi yritykseksi ja Euroopan sähköalan kolmanneksi nopeimmin kasvavaksi yritykseksi keskimääräisen vuotuisen kasvuvauhdin (CAGR) perusteella.

Financial Timesin lista nostaa esiin yritykset, joilla oli vuosien 2021 ja 2024 välillä korkein keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR). Ajanjakson aikana Kempowerin keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti oli 101,5 prosenttia, mikä nosti yhtiön listauksen ylimpään 15 prosenttiin.

Kempowerin tuorein, vuoden 2025 tulosraportti osoittaa samoin positiivista ja tasaista kasvua sekä vahvistunutta markkina-asemaa. Tilaukset ja liikevaihto kasvoivat molemmat vuodesta 2024, ja Kempowerin latureilla ladatun energian määrä lähes kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna nousten 776 410 megawattituntiin.

”Tämä tunnustus on osoitus Kempower-tiimin omistautumisesta ja asiakkaidemme osoittamasta luottamuksesta. Liikenteen sähköistyessä maailmanlaajuisesti meillä on kirkas tavoite: toimitamme luotettavia ja skaalautuvia DC-pikalatausratkaisuja, jotka mahdollistavat siirtymän sähköiseen liikkumiseen nopeasti ja tehokkaasti. Olemme ylpeitä tähän asti saavuttamastamme kasvusta ja tulevaisuudesta, missä rakennamme päästöttömän infrastruktuuria edelleen”, sanoo Kempowerin toimitusjohtaja Bhasker Kaushal.

Vuoden 2026 FT1000‑listan kokosivat Financial Times ja data-analytiikkayhtiö Statista. Voit lukea koko FT1000‑listauksen Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä täältä: ft.com/content/afd4a379-6332-47bb-bc65-04bd6eb24a19.

Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com