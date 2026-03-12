Pekka Pirinen: Monipuolinen asukastoiminta on yksi Hekan vahvuuksista

Hekan taloissa yhteishenki syntyy ennen kaikkea asukkaiden omasta aktiivisuudesta. Asukkaat ovat innokkaita ja luovia sekä oman ympäristönsä parhaita asiantuntijoita. Hekan asukastoiminnan vahvuus on siinä, että asukkaiden ääni kuuluu aidosti ja konkreettisesti: ideoita kuunnellaan, näkemyksiä arvostetaan ja tavoitteita rakennetaan yhdessä.

Hyvä esimerkki löytyy Puotilasta. Vuoden 2025 asukastoimikunnaksi valittiin Klaavuntie 15:n asukastoimikunta, joka on rakentanut talon yhteisöllisyyttä jo pitkään.

Klaavuntie 15:ssä vuotta rytmittävät yhteiset tapahtumat ja pihan kehittäminen. Keväällä ja syksyllä kokoonnutaan talkoisiin, talvella tavataan esimerkiksi joulupuuron ja laskiaisen merkeissä. Asukkaat suunnittelevat yhdessä myös pihan kukkaistutuksia, ja uusia ideoita kerätään avoimissa asukkaiden kokouksissa.

Yhdessä tekeminen lisää viihtyisyyttä ja vahvistaa turvallisuuden tunnetta arjessa. Hekalla haluamme luoda puitteet sille, että asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa oman talonsa asioihin ja kehittää lähiympäristöään yhdessä.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ulottuvat kotitalosta koko Hekaan

Hekalla asukastoimintaa on rakennettu järjestelmällisesti. Se toimii kolmella tasolla ja ulottuu yksittäisestä talosta koko yhtiön päätöksentekoon.

Jokaisessa Hekan kohteessa toimii asukkaiden valitsema asukastoimikunta tai luottamushenkilö. Asukastoimikuntien edustajat muodostavat aluetoimikuntia, jotka kokoavat alueen näkemyksiä ja välittävät tietoa eteenpäin. Koko Hekan tasolla asukkaita edustaa asukasneuvottelukunta, jossa on jäseninä kunkin aluetoimikunnan edustajia. Lisäksi asukkailla on omat edustajansa Hekan hallituksessa ja Heka-tason yhteistyöelimessä.

Kokonaisuus on laaja myös käytännössä: melkein 90 prosentissa Hekan yli 500 kohteesta toimii asukastoimikunta tai luottamushenkilö.

Asukastoiminnan keskeinen tehtävä on varmistaa sujuva tiedonkulku asukkaiden ja Hekan välillä sekä tarjota aitoja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumista koskeviin kysymyksiin.

Yhteisöllisyys näkyy arjen turvallisuudessa ja viihtyvyydessä

Asukastoimikunnat ovat tämän kokonaisuuden sydän. Niissä aktiiviset asukkaat kehittävät oman talonsa arkea ja toimivat tarvittaessa myös talon asukkaiden edustajina.

Keskeinen keskustelupaikka on kaikille avoin asukkaiden kokous. Siellä käsitellään talon ajankohtaisia asioita, kuten vuokranmääritystä, remontteja ja pihatöitä. Samalla syntyy usein uusia ideoita yhteiseen tekemiseen. Kokouksissa päätetään myös asukastoiminnan määrärahan käytöstä ja valitaan asukastoimikunnan jäsenet.

Heka tukee asukastoimintaa vuosittaisella määrärahalla. Sen avulla voidaan hankkia esimerkiksi pihakukkia, kehittää kerhotiloja tai järjestää talon yhteisiä tapahtumia.

Yhteisöllisyys näkyy lopulta arjessa. Kun naapurit tuntevat toisensa, ympäristöstä pidetään parempaa huolta ja kynnys auttaa on matalampi. Samalla asuminen tuntuu turvallisemmalta ja viihtyisämmältä.

Klaavuntie 15:n asukastoimikunta muistuttaa siitä, että parhaimmillaan oma kotitalo on yhteisö, jossa ihmiset rakentavat hyvää arkea yhdessä.