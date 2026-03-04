Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tasapainottaa talouttaan vuoteen 2027

Neuvottelujen tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja toiminta- ja henkilöstörakenteiden turvaamiseksi siten, että lakisääteiset palvelut voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Yhteistoimintaneuvottelujen sisältö tarkentuu neuvottelujen aikana.

Alijäämien kattaminen ja valtion rahoitus edellyttää lisätoimia

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on Keusoten pidempikestoinen talouden tasapainottamissuunnitelma, monivuotinen kehys, jolla katetaan vuosien 2023 ja -24 aikana syntyneet alijäämät ja varmistetaan toiminnan taloudellinen kestävyys vähentyneen valtion rahoituksen vuoksi. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on laadittu vuoteen 2027 asti, ja sillä tavoitellaan yhteensä 66 miljoonan euron säästöjä.