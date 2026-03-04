Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tasapainottaa talouttaan vuoteen 2027
13.3.2026 08:20:01 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) esittää 17.3. aluehallitukselle, että se käynnistää yhteistoimintaneuvottelut osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Neuvotteluilla tavoitellaan säästöjä vuosille 2026 ja 2027. Toimenpiteet ovat välttämättömiä valtion edellyttämän alijäämän kattamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.
Neuvottelujen tavoitteena on löytää kestäviä ratkaisuja toiminta- ja henkilöstörakenteiden turvaamiseksi siten, että lakisääteiset palvelut voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Yhteistoimintaneuvottelujen sisältö tarkentuu neuvottelujen aikana.
Alijäämien kattaminen ja valtion rahoitus edellyttää lisätoimia
Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on Keusoten pidempikestoinen talouden tasapainottamissuunnitelma, monivuotinen kehys, jolla katetaan vuosien 2023 ja -24 aikana syntyneet alijäämät ja varmistetaan toiminnan taloudellinen kestävyys vähentyneen valtion rahoituksen vuoksi. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma on laadittu vuoteen 2027 asti, ja sillä tavoitellaan yhteensä 66 miljoonan euron säästöjä.
“Vuoden 2025 positiivinen tilinpäätös osoittaa, että tehdyt toimenpiteet ovat kääntäneet talouden suunnan. Siitä huolimatta meillä on vielä 125 miljoonaa euroa alijäämää katettavana. Valtion rahoitus määrittelee reunaehdot, joiden puitteissa toimimme ja meidän velvollisuutemme on varmistaa palveluiden taloudellinen kestävyys näissä puitteissa. Haluamme turvata sosiaali- ja terveyspalvelut asukkaillemme myös tulevaisuudessa, kertoo hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
