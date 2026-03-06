Blogi: Määräaikaisuuksia lisäävä laki voi osua pahasti harhaan
13.3.2026 08:32:33 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Blogi
Suomen hallitus esittää mahdollisuutta solmia määräaikaiset työsopimukset ilman perustetta vuoden ajaksi. Ajatus näyttää yksinkertaiselta. Tavoitteena on madaltaa rekrytoinnin kynnystä ja lisätä työllisyyttä. Todellisuudessa vaikutukset voivat kulkea aivan toiseen suuntaan, erityisesti nuorten naisten, perheen perustamista suunnittelevien ja naisvaltaisilla aloilla työskentelevien kohdalla.
Työmarkkinoiden epävarmuus lykkää lasten hankintaa. Epävarmat ja lyhyet työsuhteet heikentävät taloudellista vakautta ja lisäävät riskejä, mikä näkyy erityisen selvästi nuorilla naisilla. Tutkimuksissa on havaittu, että määräaikaisuuksien yleistyminen ja toimeentulon epävarmuus ovat yhteydessä ensimmäisen lapsen saamisen lykkääntymiseen. Lisäksi epävarmoissa työsuhteissa olevien naisten kokema raskaussyrjintä ja pelko urakehityksen pysähtymisestä ovat huomattavasti yleisempiä kuin vakituisissa työsuhteissa työskentelevillä. Näiden tekijöiden yhteisvaikutus on merkittävä, kun maamme syntyvyys on jo pitkään laskenut.
Kun tarkastelemme kokonaisuutta, on selvää, että lakiesitys ei vaikuta vain yksittäisiin työntekijöihin vaan koko yhteiskunnan kehitykseen. Syntyvyyden pitkään jatkunut lasku on Suomen tulevaisuuden kannalta yksi keskeisimmistä haasteista. Se vaikuttaa huoltosuhteeseen, työvoiman riittävyyteen ja julkisen talouden kestävyyteen. Siksi on syytä kysyä, miksi lainsäädännöllä luotaisiin lisää epävarmuutta juuri sille ihmisryhmälle, joka on perheellistymisiässä ja jonka päätöksiin syntyvyyskehitys suoraan heijastuu.
Lakiesitykseen sisältyy myös riski siitä, että työnantaja ei vuoden jälkeen jatka työsuhdetta vaan ottaa uuden työntekijän tilalle. Koeaika antaa jo nykyisellään työnantajalle mahdollisuuden arvioida työntekijän soveltuvuutta. Miksi tarvittaisiin vuoden kestävää epävarmuutta, kun sama tavoite täyttyy nykyisillä keinoilla? Tätä ei lakiesityksessä selvästi perustella.
Naisvaltaisilla aloilla, kuten hoitotyössä, määräaikaiset sopimukset ovat jo nyt yleisiä. Erityisesti naiset ajautuvat herkemmin määräaikaisesta työsuhteesta toiseen ilman pääsyä pysyvään työhön. Tämä lisää epävarmuuden kierrettä ja heikentää työmarkkina-asemaa pitkällä aikavälillä. Samaan aikaan hallitus toivoo, että nuoret perustaisivat perheitä ja Suomen syntyvyyden lasku saataisiin taittumaan. On vaikea nähdä, miten tämä toteutuisi tilanteessa, jossa perheellistymisiässä oleville työntekijöille asetetaan entistä heikommat mahdollisuudet vakinaistua.
Lakiesitys hyödyttää mahdollisesti joitakin työnantajia, jotka haluavat lisätä joustoa rekrytointeihinsa. Yhteiskunnan ja työmarkkinoille tulevien nuorten näkökulmasta kokonaisuus on kuitenkin toinen. Lainsäädännön tulisi vahvistaa ennakoitavuutta ja turvata mahdollisuudet rakentaa elämää pitkällä aikavälillä. Kun epävarmuus kasvaa, kokonaisvaikutus voi olla päinvastainen kuin hallituksen toivoma. Se ei lisää työllisyyttä vaan heikentää työelämän laatua ja perheellistymisen edellytyksiä.
Lopulta kysymys kuuluu, haluammeko Suomeen työmarkkinat, joissa ihmiset voivat aidosti rakentaa vakaata tulevaisuutta ja perustaa perheen silloin, kun heille on oikea hetki. Vai luommeko järjestelmän, jossa määräaikaisuuksien ketjutus ja raskauteen liittyvät riskit estävät nuoria aikuisia tekemästä näitä valintoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi InbergPuheenjohtajaPuh:040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry
SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
SuPer: Sote ry on antanut suostumuksensa, että JHL voi liittyä yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusratkaisuun6.3.2026 12:05:57 EET | Tiedote
SuPer osana Sote ry:tä (SuPer, Tehy ja Erto) on antanut suostumuksen JHL:lle liittyä yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusratkaisuun. SuPer saavutti yhdessä muiden osapuolten kanssa neuvottelutuloksen ja sopimusratkaisun 27.2.2026.
SuPer: Sopimusratkaisu yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta – palkkaratkaisu hyvä lähihoitajille27.2.2026 14:55:00 EET | Tiedote
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa on saavutettu tänään neuvottelutulos ja sen myötä myös sopimusratkaisu. Sopimusratkaisun osapuolia ovat SuPer osana Sote ry:tä (SuPer, Tehy ja Erto) sekä Jyty, Pro, Talentia ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry.
Kutsu: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg 28.2. Suomussalmella27.2.2026 05:00:00 EET | Kutsu
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg osallistuu Kainuun superilaisten hyvinvointipäivään lauantaina 28. helmikuuta.
SuPer: Kokonaiskuva yksityisen sosiaalipalvelualan työriidan tilanteesta on selvillä lauantaina25.2.2026 16:27:13 EET | Tiedote
Valtakunnansovittelija antoi sovintoehdotuksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle eilen 24. helmikuuta. SuPer on antanut vastauksensa tänään valtakunnansovittelijalle. Kokonaiskuva tilanteesta on selvillä lauantaina 28. helmikuuta, kun kaikki neuvotteluosapuolet ovat käsitelleet sovintoehdotuksen.
SuPer: Valtakunnansovittelijalta uusi sovintoehdotus yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan24.2.2026 17:26:26 EET | Tiedote
Valtakunnansovittelija on antanut uuden sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan tänään 24. helmikuuta. Järjestöjen hallinnot kokoontuvat käsittelemään tulosta. Osapuolet antavat vastauksensa valtakunnansovittelijalle keskiviikkona 25. helmikuuta kello 16.30. Ratkaisun sisällöstä tiedotetaan, kun osapuolet ovat hyväksyneet sovintoehdotuksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme