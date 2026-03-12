Tamperelainen Loton päävoittaja: ”Aina välillä se käy takaraivossa”
13.3.2026 08:53:18 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Loton kierroksella 9/2026 nähtiin harvinainen tapahtuma, kun arvonnassa löytyi kolme täysosumaa. Neljän miljoonan potti jakautui rovaniemeläiselle, tamperelaiselle ja eteläpohjanmaalaiselle nettipelaajalle.
Eteläpohjanmaalainen nainen ei ollut tietoinen voitostaan vielä muutamakaan päivä voiton jälkeen, vaan tieto 1,3 miljoonan euron voitosta tuli vasta Veikkauksen onnittelupuhelusta.
- Tämäkö summa on nyt se minun osuuteni, varmisteli nainen puhelussa miljoonavoittoaan.
Iloinen uutinen välitettiin tuoreeltaan myös puolisolle.
- Ei tätä voi uskoa, isäntä justiinsa tuli ovesta ja totesi, että valehtelet, voittaja kertoo nauraen.
Tieto siitä, että yksi lauantain kolmesta pääosumasta osui Etelä-Pohjanmaalle, ei ollut tavoittanut voittajaa ollenkaan.
- Tässä on nyt ollut niin paljon kaikkea muuta, että en ole ehtinyt edes nettiä lukemaan, voittaja toteaa.
Voitto osui viiden viikon kestopeliin ja pieninumeroisen rivin numerot olivat voittajalle merkityksellisiä.
- Tämä rivi on täynnä lastenlasten syntymäpäiviä, iloitsee voittaja.
Pieneltä paikkakunnalta Etelä-Pohjanmaalta lähti iloiset terveiset Tampereen ja Rovaniemen suuntaan.
- Ei muuta kuin vaan iloitaan mukana ja tsemppiä, joskus se näin onnistuu, naurahtaa voittaja puhelun päätteeksi.
Tampereella pyöri ajatus takaraivossa
Etelä-Pohjanmaan lisäksi yksi onnekas voitto osui tamperelaiselle miehelle. Voittoa oli ehditty makustella jo muutama päivä ennen Veikkauksen onnittelusoiton saapumista.
- Sunnuntaiaamuna huomasin Veikkaus-sovelluksesta vihreää väriä, kertoo tamperelainen mies muutama päivä voiton jälkeen.
Miljoonavoitto ei siltikään tuntunut todelta ennen onnittelusoittoa.
- Tunnelma oli kyllä epäuskoinen, että näkeekö tässä oikein ja voiko asia olla oikein. Eikä se olo ole näiden päivien aikana muuksi muuttunut, kun olen tätä puhelua odottanut, mutta nyt voin uskoa, että näin se nyt vaan on, että se osui tällä kertaa.
- Pitkään olemme vaimon kanssa vakiorivejä pelanneet, mutta kun asiaa mietimme, niin ei kyllä tullut äkkiseltään mieleen, että mistä nämä numerot ovat valikoituneet, tamperelainen voittaja pohtii.
Voittorahojen käyttötarkoitustakin oli jo mietitty.
- Asuntolainaa yritetään maksaa pois ja tietenkin sijoitetaan osa sitten myös kasvamaan tulevaisuutta varten.
Samalle kierrokselle osuneen kolmen päävoiton löytyminen olisi voinut aiheuttaa myös harmitusta, kun neljän miljoonan euron potti vaihtui 1,3 miljoonaan euroon. Näin ei kuitenkaan käynyt tamperelaisen voittajan kohdalla.
- Se aina välillä käy siinä takaraivossa, mutta kyllä sitä hyvin äkkiä muistaa, että se 1,3 miljoonaakin on niin iso summa, että se on riittävä loppuelämäksi, kun sitä järkevästi hoitaa. Joten miksi ei sitä pottia jakaisi sitten muutaman muunkin kanssa, tamperelainen mies järkeilee.
Voittajakollegoille tamperelaisen miehen terveiset olivat varsin suoraviivaiset.
- Jaa-a, äkkiseltään en osaa terveisiä muille lähettää, muuta kuin onnittelut
Harvinaisen sattumuksen kierros
Kierroksen 9/2026 kolme osumaa ei ole aivan tavatonta Lotossa, mutta kuitenkin harvinaista.
- Edellisen kerran Lotossa löytyi kolme täysosumaa kierroksella 20/2025. Silloin 11,5 miljoonan euron päävoitto jakautui oululaiselle ja siilinjärveläiselle nettipelaajalle, sekä kahdeksan osuuden porukalle, jonka laatija löytyi Pirkkalasta, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Nykymuotoisen Loton kaikkien aikojen ennätys päävoittojen määrässä samalla kierroksella löytyy vuoden 2022 alusta.
- Tuolloin kierroksella 4/2022 löytyi peräti neljä täysosumaa yhdessä arvonnassa. 12 miljoonan euron päävoiton jakoivat nettipelaajat Myrskylästä, Turusta ja Helsingistä, sekä Kannonkosken K-market Kannontorissa asioinut voittaja, kertoo Sundholm.
