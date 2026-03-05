Kymenlaakson hyvinvointialue

Hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut alkavat 17.3.2026

13.3.2026 09:01:10 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Kymenlaakson hyvinvointialueen johto on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, eli yt-neuvottelut. Yt-neuvottelut alkavat tiistaina 17.3.2026. Yt-neuvottelut kohdistuvat pääasiallisesti terveyden ja sairaanhoidon palveluihin, sosiaalipalveluihin sekä strategia- ja integraatiopalveluihin, mutta osittain myös koko organisaatioon.

Piirroskuva, jossa on neljä eri teemasaarta yhdistävällä sillalla. Saaret kuvaavat yhteisöllisyyttä, taloutta, luontoa ja vapaa-aikaa.

Neuvottelutarve on syntynyt palvelutoiminnan kehittämisen ja uuden tuottavuusohjelman käynnistymisen myötä. Yt-neuvotteluissa työnantaja tulee esittämään alustavia suunnitelmia muun muassa tämänhetkisten sote-palvelukeskittymien tiivistämiseen ja toimintatapojen modernisointiin sekä työn ja toiminnan uudelleen organisointiin liittyen. Neuvottelussa työnantaja ei lähtökohtaisesti tule esittämään henkilöstön vähentämistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

Palveluverkosta ei ole tehty uusia päätöksiä

Kymenlaakson hyvinvointialueen tulevaisuuden palveluympäristön suunnittelu on aloitettu uuden strategiakauden myötä. Palveluympäristö pitää sisällään myös palveluverkkoon liittyviä kehityssuunnitelmia, mutta uusia palveluverkkoon liittyviä päätöksiä ei ole vielä tehty.

Tämän hetken arvion mukaan aluevaltuusto on päättämässä tulevaisuuden palveluympäristöstä kesäkuussa.

– Kyseessä on kokonaisuus, jolla vääjäämättä on erilaisia vaikutuksia henkilöstöön, joten suunnitelmia on luonnollisesti käytävä läpi yt-neuvotteluissa ennen päätöksiä. Päätöksiä ei ole siis vielä tehty ja niitä voidaan tehdä vasta, kun kaikki vaiheet ovat toteutuneet valmistelussa, hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman sanoo.

17.3.2026 alkavat yt-neuvottelut kestävät alustavan arvion mukaan huhti-toukokuun vaihteeseen saakka.

Avainsanat

kymenlaakson hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Linkit

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue tarjoaa NIPT-tutkimusta odottaville äideille 2.3.2026 alkaen25.2.2026 09:42:29 EET | Tiedote

Kymenlaaksossa odottaville äideille tarjotaan sikiön tavallisimpien kromosomihäiriöiden seulomiseksi vapaaehtoista ja maksutonta NIPT-tutkimusta (non-invasive prenatal testing) 2. maaliskuuta 2026 alkaen. Tarkempaa seulontaa tarjotaan tällä hetkellä käytössä olevan yhdistelmäseulan sijasta. Tutkimuksen soveltuvuutta odottavalle äidille arvioidaan aina yksilöllisesti.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye