Hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut alkavat 17.3.2026
13.3.2026 09:01:10 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialueen johto on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, eli yt-neuvottelut. Yt-neuvottelut alkavat tiistaina 17.3.2026. Yt-neuvottelut kohdistuvat pääasiallisesti terveyden ja sairaanhoidon palveluihin, sosiaalipalveluihin sekä strategia- ja integraatiopalveluihin, mutta osittain myös koko organisaatioon.
Neuvottelutarve on syntynyt palvelutoiminnan kehittämisen ja uuden tuottavuusohjelman käynnistymisen myötä. Yt-neuvotteluissa työnantaja tulee esittämään alustavia suunnitelmia muun muassa tämänhetkisten sote-palvelukeskittymien tiivistämiseen ja toimintatapojen modernisointiin sekä työn ja toiminnan uudelleen organisointiin liittyen. Neuvottelussa työnantaja ei lähtökohtaisesti tule esittämään henkilöstön vähentämistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä.
Palveluverkosta ei ole tehty uusia päätöksiä
Kymenlaakson hyvinvointialueen tulevaisuuden palveluympäristön suunnittelu on aloitettu uuden strategiakauden myötä. Palveluympäristö pitää sisällään myös palveluverkkoon liittyviä kehityssuunnitelmia, mutta uusia palveluverkkoon liittyviä päätöksiä ei ole vielä tehty.
Tämän hetken arvion mukaan aluevaltuusto on päättämässä tulevaisuuden palveluympäristöstä kesäkuussa.
– Kyseessä on kokonaisuus, jolla vääjäämättä on erilaisia vaikutuksia henkilöstöön, joten suunnitelmia on luonnollisesti käytävä läpi yt-neuvotteluissa ennen päätöksiä. Päätöksiä ei ole siis vielä tehty ja niitä voidaan tehdä vasta, kun kaikki vaiheet ovat toteutuneet valmistelussa, hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman sanoo.
17.3.2026 alkavat yt-neuvottelut kestävät alustavan arvion mukaan huhti-toukokuun vaihteeseen saakka.
Harri HagmanhyvinvointialuejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:020 633 2113harri.hagman@kymenhva.fi
Marjut NieminenhenkilöstöjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 661 3254marjut.nieminen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
