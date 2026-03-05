Hyvinvointialueen yhteistoimintaneuvottelut alkavat 17.3.2026

Neuvottelutarve on syntynyt palvelutoiminnan kehittämisen ja uuden tuottavuusohjelman käynnistymisen myötä. Yt-neuvotteluissa työnantaja tulee esittämään alustavia suunnitelmia muun muassa tämänhetkisten sote-palvelukeskittymien tiivistämiseen ja toimintatapojen modernisointiin sekä työn ja toiminnan uudelleen organisointiin liittyen. Neuvottelussa työnantaja ei lähtökohtaisesti tule esittämään henkilöstön vähentämistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä.

Palveluverkosta ei ole tehty uusia päätöksiä

Kymenlaakson hyvinvointialueen tulevaisuuden palveluympäristön suunnittelu on aloitettu uuden strategiakauden myötä. Palveluympäristö pitää sisällään myös palveluverkkoon liittyviä kehityssuunnitelmia, mutta uusia palveluverkkoon liittyviä päätöksiä ei ole vielä tehty.

Tämän hetken arvion mukaan aluevaltuusto on päättämässä tulevaisuuden palveluympäristöstä kesäkuussa.

– Kyseessä on kokonaisuus, jolla vääjäämättä on erilaisia vaikutuksia henkilöstöön, joten suunnitelmia on luonnollisesti käytävä läpi yt-neuvotteluissa ennen päätöksiä. Päätöksiä ei ole siis vielä tehty ja niitä voidaan tehdä vasta, kun kaikki vaiheet ovat toteutuneet valmistelussa, hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman sanoo.

17.3.2026 alkavat yt-neuvottelut kestävät alustavan arvion mukaan huhti-toukokuun vaihteeseen saakka.