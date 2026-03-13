Hanna Varpalahti palkittiin työstä ikääntyneiden kotiutumisen turvaamiseksi Queen Silvia Nursing Award -palkinnolla
13.3.2026 09:08:46 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Hangon osaston sairaanhoitaja Hanna Varpalahti on palkittu arvostetulla Queen Silvia Nursing Award -palkinnolla. Ruotsin kuningatar Silvia ojensi palkinnon Varpalahdelle Tukholmassa 4. maaliskuuta 2026. Tunnustus nostaa esille Varpalahden kehittämän turvallisen kotiuttamisen mallin, jonka avulla ikääntyneet potilaat voivat siirtyä sairaalasta kotiin entistä sujuvammin, turvallisemmin ja yksilöllisemmin.
Queen Silvia Nursing Award myönnetään vuosittain hoitotyön ammattilaisille, jotka edistävät hoitoa ja ikääntyneiden sekä muistisairaiden hyvää arkea. Palkinto tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen alan asiantuntijoiden kanssa.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osastohoidossa ja arviointiyksiköissä päättyi vuonna 2025 yhteensä 11 677 hoitojaksoa, joista 10 835 oli osastohoidossa ja 842 arviointiyksiköissä. Vuonna 2025 noin 86 prosenttia osastohoidon ja arviointiyksiköiden potilaista kotiutui hoitojakson jälkeen kotiin tai aiempaan asumispaikkaansa, kuten palvelutaloon tai muuhun asumispalveluun. Arviointiyksiköissä kotiutusosuudet vaihtelevat yksiköittäin. Touko–joulukuussa 2025 Hangon arviointiyksiköstä kotiutui omaan kotiin noin 63 prosenttia asiakkaista.
Varpalahti aloitti kotiutusprosessin kehittämistyön osastokuntoutuksen kehittämisryhmässä alkuvuonna 2023. Hän ryhtyi täydentämään kotiuttamisen käytäntöjä selkeillä ohjeilla ja tarkistuslistalla.
– Onnistunut kotiutuminen vaatii, että suunnittelu alkaa jo sairaalajakson alussa ja jokainen vaihe käydään huolella läpi, Varpalahti kertoo.
Varpalahden kehittämä kotiuttamisen malli korostaa huolellista ennakkosuunnittelua ja yhtenäisiä toimintatapoja. Kotiutumisen tarkistuslista ja strukturoitu prosessi varmistavat, että potilas ja hänen läheisensä saavat tarvitsemansa ohjauksen ja tuen. Mallissa huomioidaan potilaan toimintakyky, arjen sujuvuus kotona sekä mahdollisen jatkohoidon tarve.
– Kehittäminen ei kuitenkaan pääty yksittäiseen projektiin tai palkintoon. Käytäntöjä tarkennetaan jatkuvasti henkilöstön havaintojen ja arjen tilanteiden perusteella, Varpalahti kertoo.
Varpalahden palkittu työ ja koko tiimin innostava osallistuminen työyhteisössä osoittavat, miten yksittäinen oivallus voi parantaa asiakkaiden arkea laajasti – ja tuoda samalla kansainvälistä tunnustusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna VarpalahtiSairaanhoitajaLänsi-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:0407038999hanna.varpalahti@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Hanna Varpalahti belönades med Queen Silvia Nursing Award för sitt arbete med att göra utskrivningar tryggare för äldre13.3.2026 09:18:24 EET | Tiedote
Sjukskötaren Hanna Varpalahti, som arbetar vid Västra Nylands välfärdsområdes avdelning i Hangö, belönades med det prestigefyllda priset Queen Silvia Nursing Award. Sveriges drottning Silvia överräckte priset till Varpalahti i Stockholm den 4 mars 2026. I motiveringen till utmärkelsen lyfter man fram den av Varpalahti utvecklade modellen för trygga utskrivningar. Med hjälp av modellen kan äldre patienter flytta från sjukhuset till sitt hem på ett smidigare, tryggare och mer individuellt sätt. Queen Silvia Nursing Award tilldelas årligen proffs inom vårdbranschen som främjar vården och den goda vardagen för äldre och personer med minnessjukdom. Priset erbjuder möjligheter till yrkesmässig utveckling och internationellt nätverkande med experter i branschen. År 2025 avslutades sammanlagt 11 677 vårdperioder inom avdelningsvården och bedömningsenheterna i Västra Nylands välfärdsområde. Av dessa genomfördes 10 835 inom avdelningsvården och 842 vid bedömningsenheterna. Under 2025 kunde cirka
Det gemensamma klientdatasystemet tas i bruk den 17 mars12.3.2026 15:57:10 EET | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområde tar i bruk ett gemensamt klientdatasystem. Systemet tas först i bruk den 17 mars i Esbo och Grankulla inom bland annat socialservicen, hemvården och boendeservicen. Införandet kan orsaka tillfälliga fördröjningar i servicen.
Yhteisen asiakastietojärjestelmän käyttö alkaa 17.3.12.3.2026 15:54:43 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ottaa käyttöön yhteisen asiakastietojärjestelmän. Ensimmäisenä järjestelmä otetaan käyttöön 17. maaliskuuta Espoossa ja Kauniaisissa mm. sosiaalipalveluissa, kotihoidossa ja asumispalveluissa. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa tilapäistä hitautta palveluissa.
Ändringar vid hälsostationerna i Lojo den 1 april 202610.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Pusula hälsostation ändras till en närhälsostation den 1 april 2026. Samtidigt upphör verksamheten vid Karislojo och Sammatti hälsostationer. Kunderna vid de hälsostationer som läggs ner överförs till Lojo centrums hälsostation.
Muutoksia Lohjan alueen terveysasemilla 1.4.202610.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Pusulan terveysasema muuttuu lähiterveysasemaksi 1.4.2026. Samalla toiminta Karjalohjan ja Sammatin terveysasemilla päättyy. Toimintansa päättävien terveysasemien asiakkaat siirtyvät Lohjan keskustan terveysaseman asiakkaiksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme