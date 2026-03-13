Hanna Varpalahti palkittiin työstä ikääntyneiden kotiutumisen turvaamiseksi Queen Silvia Nursing Award -palkinnolla

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Hangon osaston sairaanhoitaja Hanna Varpalahti on palkittu arvostetulla Queen Silvia Nursing Award -palkinnolla. Ruotsin kuningatar Silvia ojensi palkinnon Varpalahdelle Tukholmassa 4. maaliskuuta 2026. Tunnustus nostaa esille Varpalahden kehittämän turvallisen kotiuttamisen mallin, jonka avulla ikääntyneet potilaat voivat siirtyä sairaalasta kotiin entistä sujuvammin, turvallisemmin ja yksilöllisemmin.

Queen Silvia Nursing Award myönnetään vuosittain hoitotyön ammattilaisille, jotka edistävät hoitoa ja ikääntyneiden sekä muistisairaiden hyvää arkea. Palkinto tarjoaa mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen alan asiantuntijoiden kanssa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen osastohoidossa ja arviointiyksiköissä päättyi vuonna 2025 yhteensä 11 677 hoitojaksoa, joista 10 835 oli osastohoidossa ja 842 arviointiyksiköissä. Vuonna 2025 noin 86 prosenttia osastohoidon ja arviointiyksiköiden potilaista kotiutui hoitojakson jälkeen kotiin tai aiempaan asumispaikkaansa, kuten palvelutaloon tai muuhun asumispalveluun. Arviointiyksiköissä kotiutusosuudet vaihtelevat yksiköittäin. Touko–joulukuussa 2025 Hangon arviointiyksiköstä kotiutui omaan kotiin noin 63 prosenttia asiakkaista.

Varpalahti aloitti kotiutusprosessin kehittämistyön osastokuntoutuksen kehittämisryhmässä alkuvuonna 2023. Hän ryhtyi täydentämään kotiuttamisen käytäntöjä selkeillä ohjeilla ja tarkistuslistalla.

– Onnistunut kotiutuminen vaatii, että suunnittelu alkaa jo sairaalajakson alussa ja jokainen vaihe käydään huolella läpi, Varpalahti kertoo.

Varpalahden kehittämä kotiuttamisen malli korostaa huolellista ennakkosuunnittelua ja yhtenäisiä toimintatapoja. Kotiutumisen tarkistuslista ja strukturoitu prosessi varmistavat, että potilas ja hänen läheisensä saavat tarvitsemansa ohjauksen ja tuen. Mallissa huomioidaan potilaan toimintakyky, arjen sujuvuus kotona sekä mahdollisen jatkohoidon tarve.

– Kehittäminen ei kuitenkaan pääty yksittäiseen projektiin tai palkintoon. Käytäntöjä tarkennetaan jatkuvasti henkilöstön havaintojen ja arjen tilanteiden perusteella, Varpalahti kertoo.

Varpalahden palkittu työ ja koko tiimin innostava osallistuminen työyhteisössä osoittavat, miten yksittäinen oivallus voi parantaa asiakkaiden arkea laajasti – ja tuoda samalla kansainvälistä tunnustusta.