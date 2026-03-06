Oluthuone Rotterdam täyttää 20 vuotta – uudistettu ravintola on nyt avattu

Uudistuneessa Rotterdamissa ruokalistan tähtenä loistavat jatkossa ravintolatasoiset, näyttävät hot dogit. Hodareita on saatavilla ympäri vuoden, ja kesäsesongin suosikki – suuren terassin oma burgeripiste – palaa jälleen kevään auringon myötä.

– Ruokavalikoimamme on nyt aiempaa runsaampi, ja panostamme erityisesti annosten laatuun ja kokoon, kertoo Rotterdamin ravintolapäällikkö Matti Ollikainen.

Pikkusuolaisen nälkään tarjolla on myös naposteltavia tapas-tyylisiä makupaloja, kuten juustoja, oliiveja ja herkkusieniä.

Rotterdamin muhkean baaritiskin takaa löytyy laatuolut poikineen. Tusinan hanaoluen ja kymmenien pullo-oluiden valikoima kattaa useimmat Suomesta saatavat hollantilaisoluet sekä tarjoaa edustavan otoksen muita kansainvälisiä ja kotimaisia makuja. Alkoholittomien vaihtoehtojen määrä kasvaa myös jatkuvasti kysynnän myötä.

– Alkoholittomien oluiden kysyntä on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien aikana, ja haluamme vastata tähän kysyntään, Ollikainen sanoo.

Uudistuneen ravintola Rotterdamin sisustukseen on haettu inspiraatiota modernista, merellisestä Rotterdamista, jossa teollinen satamamaisema ja nykyarkkitehtuuri kulkevat rinnakkain. Ravintolassa nähdään muun muassa satamanostureiden siluetteja, merikontteja sekä käsintehtyjä taideteoksia. Samalla myös ravintolan graafinen ilme on päivitetty.

– Rotterdam on yksi maailman suurimpia satamia, ja siksi uudistuksen jälkeen ravintolassa on esillä muun muassa merikonttiteema. Asiakkaille suuri näkyvä muutos on myös se, että meiltä avautuu nyt suora näköyhteys Kampin kauppakeskukseen, ravintolapäällikkö Ollikainen kuvailee.

Rotterdamin iso terassi on ikoninen osa kesäistä Kamppia, ja täyttyy aurinkoisina päivinä poikkeuksetta ääriään myöten. Turistit ja ensikertalaiset ovat ravintolassa tuttu näky, sillä Rotterdamiin on helppo löytää. Ravintolalle on kertynyt vuosien aikana myös monia uskollisia kanta-asiakkaita.

– Moni tulee Rotterdamiin tapaamaan ystäviään, joihin he ovat vuosien aikana täällä tutustuneet. Asiakkaat palaavat myös mukavan ja asiantuntevan henkilökuntamme vuoksi – osa heistä on ollut täällä töissä jo kymmenisen vuotta. Ihmiset ja kotoisa tunnelma ovat ne, jotka saavat asiakkaamme tulemaan meille aina uudelleen, Ollikainen kertoo.



Bierhuis Rotterdam

Kauppakeskus Kamppi, 1. kerros

Tennispalatsin aukio 4, Helsinki