Oluthuone Rotterdam täyttää 20 vuotta – uudistettu ravintola on nyt avattu
13.3.2026 09:17:35 EET | HOK-Elanto | Tiedote
Kampin kauppakeskuksessa sijaitseva Bierhuis Rotterdam on lämminhenkinen kohtaamispaikka – tuhansien tarinoiden satama, jossa nauru raikaa ja ihmiset kokoontuvat viihtymään yhdessä. Rotterdam on yksi Kampin kauppakeskuksen ainoita alkuperäisiä ja edelleen toiminnassa olevia ravintoloita. Nyt se on avannut ovensa täysin uudistuneena ja juhlistaa samalla 20-vuotista taivaltaan.
Uudistuneessa Rotterdamissa ruokalistan tähtenä loistavat jatkossa ravintolatasoiset, näyttävät hot dogit. Hodareita on saatavilla ympäri vuoden, ja kesäsesongin suosikki – suuren terassin oma burgeripiste – palaa jälleen kevään auringon myötä.
– Ruokavalikoimamme on nyt aiempaa runsaampi, ja panostamme erityisesti annosten laatuun ja kokoon, kertoo Rotterdamin ravintolapäällikkö Matti Ollikainen.
Pikkusuolaisen nälkään tarjolla on myös naposteltavia tapas-tyylisiä makupaloja, kuten juustoja, oliiveja ja herkkusieniä.
Rotterdamin muhkean baaritiskin takaa löytyy laatuolut poikineen. Tusinan hanaoluen ja kymmenien pullo-oluiden valikoima kattaa useimmat Suomesta saatavat hollantilaisoluet sekä tarjoaa edustavan otoksen muita kansainvälisiä ja kotimaisia makuja. Alkoholittomien vaihtoehtojen määrä kasvaa myös jatkuvasti kysynnän myötä.
– Alkoholittomien oluiden kysyntä on kasvanut huomattavasti viimeisten vuosien aikana, ja haluamme vastata tähän kysyntään, Ollikainen sanoo.
Uudistuneen ravintola Rotterdamin sisustukseen on haettu inspiraatiota modernista, merellisestä Rotterdamista, jossa teollinen satamamaisema ja nykyarkkitehtuuri kulkevat rinnakkain. Ravintolassa nähdään muun muassa satamanostureiden siluetteja, merikontteja sekä käsintehtyjä taideteoksia. Samalla myös ravintolan graafinen ilme on päivitetty.
– Rotterdam on yksi maailman suurimpia satamia, ja siksi uudistuksen jälkeen ravintolassa on esillä muun muassa merikonttiteema. Asiakkaille suuri näkyvä muutos on myös se, että meiltä avautuu nyt suora näköyhteys Kampin kauppakeskukseen, ravintolapäällikkö Ollikainen kuvailee.
Rotterdamin iso terassi on ikoninen osa kesäistä Kamppia, ja täyttyy aurinkoisina päivinä poikkeuksetta ääriään myöten. Turistit ja ensikertalaiset ovat ravintolassa tuttu näky, sillä Rotterdamiin on helppo löytää. Ravintolalle on kertynyt vuosien aikana myös monia uskollisia kanta-asiakkaita.
– Moni tulee Rotterdamiin tapaamaan ystäviään, joihin he ovat vuosien aikana täällä tutustuneet. Asiakkaat palaavat myös mukavan ja asiantuntevan henkilökuntamme vuoksi – osa heistä on ollut täällä töissä jo kymmenisen vuotta. Ihmiset ja kotoisa tunnelma ovat ne, jotka saavat asiakkaamme tulemaan meille aina uudelleen, Ollikainen kertoo.
Bierhuis Rotterdam
Kauppakeskus Kamppi, 1. kerros
Tennispalatsin aukio 4, Helsinki
HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
