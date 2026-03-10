Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry

EVA: Suomen työllisyysongelma uhkaa kehittyä syrjäytymisongelmaksi

17.3.2026 06:01:00 EET | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry | Tiedote

Jaa

Suomen työmarkkinoilla vain 23 prosentilla työttömistä on edellytykset työllistyä nopeasti. Ongelma kasautuu erityisesti nuoriin ja lähiöihin. Samalla myös valkokaulustyöttömyys on kasvussa, käy ilmi EVAn tuoreesta työttömyyttä koskevasta tilastoanalyysistä.

Työttömien jaottelu kolmeen luokkaan perustuu henkilöiden tilastollisiin työllistymistodennäköisyyksiin sen perusteella, onko heillä yksi tai useampi työllistymistä heikentävä tekijä. Heikentäviä tekijöitä ovat työhistorian tai tutkinnon puute, pitkittynyt työttömyys ja yli 50 vuoden ikä.
Merkittävä osa Suomen työttömistä ja työvoiman ulkopuolella olevista on ajautunut niin kauas työmarkkinoista, että pelkkä talouskasvu tai työn tarjontaa lisäävät toimet eivät yksistään riitä tuomaan heitä takaisin työelämään.

EVAn tilastoanalyysin mukaan 42 prosenttia työttömistä on erittäin vaikeasti työllistettäviä. Lisäksi 35 prosentilla on selviä työllistymisen esteitä. Nopeasti työllistyviin kuuluu vain rajattu joukko: alle 50-vuotiaat työttömät, joilla on perusasteen jälkeinen tutkinto, työhistoriaa eikä pitkittynyttä työttömyyttä.

Yhteensä noin 170 000 työikäisellä ei ole käytännössä katsoen työhistoriaa viimeisen 10 vuoden ajalta. Huoli kohdistuu erityisesti nuoriin. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa, ja samalla työmarkkinoiden sisääntulon ensityöpaikat ovat vähentyneet.

Taulukko 1. Alle 30-vuotiaat työttömät työttömyyden keston mukaan 

Alle 3kk työttömänä

3kk – 1 vuosi
työttömänä

Yli vuosi
työttömänä

2022 joulukuu

22 262

20 645

8 491

2025 joulukuu

27 578

31 930

16 371

Muutos

24 %

55 %

93 %

Työttömyys kasautuu erityisesti lähiöihin. Suomessa on 32 postinumeroaluetta, joilla on vähintään 1 000 työtöntä. Esimerkiksi Helsingin Kontula–Vesala–Kivikko-alueella on lähes yhtä paljon työttömiä kuin koko Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Rakennemuutos näkyy nyt myös valkokaulustyössä. Erityisasiantuntijoiksi luokiteltujen työttömien määrä kasvoi vuodessa lähes 11 000 henkilöllä.

”Olennaista on estää työttömyyden pitkittyminen, jonka jälkeen työllistyminen muodostuu erityisen vaikeaksi. Nuorten pitää saada joko tutkinto tai työkokemusta, mieluiten molempia, jotta pitkittyvä työttömyys ja sitä kautta syrjäytyminen voidaan estää”, sanoo analyysin kirjoittaja,  EVA Fellow, konsultti Jussi Pyykkönen.

EVAn mukaan ratkaisuja pitää hakea erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisystä, pahimmille työttömyysalueille kohdennetuista toimista sekä valkokaulustyöttömien nopeista täsmäkoulutuksista.

EVA nostaa esiin kolme keinoa pitkittyvän työttömyyden ehkäisemiseksi:

  1. Opintotili opintorahan tilalle – tililtä voi nostaa kuukausittain rajoitetun määrän rahaa opiskelujen tueksi. Nykyistä joustavampi malli kannustaa valmistumaan nopeammin ja tekemään töitä opintojen aikana ilman takaisinperinnän pelkoa. Työkokemuksen kertyminen parantaa nuorten työllistymisen edellytyksiä tulevaisuudessa.
  2. Kevytoppisopimukset tutkinnottomille nuorille aikuisille – malli mahdollistaisi työssä oppimisen ilman teoriaopintoja. Näin muodostuvaa osatutkintoa voisi täydentää myöhemmin tutkintoon johtavilla opinnoilla. Pahinta työllistymisen kannalta on, jos nuori jää vaille tutkintoa ja työkokemusta.
  3. Pikakoulutukset valkokaulustyöttömille – työttömille erityisasiantuntijoille tarjottaisiin lyhyitä, työnantajien tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja sertifikaatteja, jotka auttavat takaisin työmarkkinoille.

Aiheesta kertovan artikkelin saa julkaista saman aamun lehdessä.

Avainsanat

yhteiskuntatyöttömyyspitkäaikaistyöttömyystyöllisyys

Yhteyshenkilöt

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye