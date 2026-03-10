EVA: Suomen työllisyysongelma uhkaa kehittyä syrjäytymisongelmaksi

Merkittävä osa Suomen työttömistä ja työvoiman ulkopuolella olevista on ajautunut niin kauas työmarkkinoista, että pelkkä talouskasvu tai työn tarjontaa lisäävät toimet eivät yksistään riitä tuomaan heitä takaisin työelämään.

EVAn tilastoanalyysin mukaan 42 prosenttia työttömistä on erittäin vaikeasti työllistettäviä. Lisäksi 35 prosentilla on selviä työllistymisen esteitä. Nopeasti työllistyviin kuuluu vain rajattu joukko: alle 50-vuotiaat työttömät, joilla on perusasteen jälkeinen tutkinto, työhistoriaa eikä pitkittynyttä työttömyyttä.

Yhteensä noin 170 000 työikäisellä ei ole käytännössä katsoen työhistoriaa viimeisen 10 vuoden ajalta. Huoli kohdistuu erityisesti nuoriin. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa, ja samalla työmarkkinoiden sisääntulon ensityöpaikat ovat vähentyneet.

Taulukko 1. Alle 30-vuotiaat työttömät työttömyyden keston mukaan

Alle 3kk työttömänä 3kk – 1 vuosi

työttömänä Yli vuosi

työttömänä 2022 joulukuu 22 262 20 645 8 491 2025 joulukuu 27 578 31 930 16 371 Muutos 24 % 55 % 93 %

Työttömyys kasautuu erityisesti lähiöihin. Suomessa on 32 postinumeroaluetta, joilla on vähintään 1 000 työtöntä. Esimerkiksi Helsingin Kontula–Vesala–Kivikko-alueella on lähes yhtä paljon työttömiä kuin koko Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Rakennemuutos näkyy nyt myös valkokaulustyössä. Erityisasiantuntijoiksi luokiteltujen työttömien määrä kasvoi vuodessa lähes 11 000 henkilöllä.

”Olennaista on estää työttömyyden pitkittyminen, jonka jälkeen työllistyminen muodostuu erityisen vaikeaksi. Nuorten pitää saada joko tutkinto tai työkokemusta, mieluiten molempia, jotta pitkittyvä työttömyys ja sitä kautta syrjäytyminen voidaan estää”, sanoo analyysin kirjoittaja, EVA Fellow, konsultti Jussi Pyykkönen.

EVAn mukaan ratkaisuja pitää hakea erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisystä, pahimmille työttömyysalueille kohdennetuista toimista sekä valkokaulustyöttömien nopeista täsmäkoulutuksista.

EVA nostaa esiin kolme keinoa pitkittyvän työttömyyden ehkäisemiseksi:

Opintotili opintorahan tilalle – tililtä voi nostaa kuukausittain rajoitetun määrän rahaa opiskelujen tueksi. Nykyistä joustavampi malli kannustaa valmistumaan nopeammin ja tekemään töitä opintojen aikana ilman takaisinperinnän pelkoa. Työkokemuksen kertyminen parantaa nuorten työllistymisen edellytyksiä tulevaisuudessa. Kevytoppisopimukset tutkinnottomille nuorille aikuisille – malli mahdollistaisi työssä oppimisen ilman teoriaopintoja. Näin muodostuvaa osatutkintoa voisi täydentää myöhemmin tutkintoon johtavilla opinnoilla. Pahinta työllistymisen kannalta on, jos nuori jää vaille tutkintoa ja työkokemusta. Pikakoulutukset valkokaulustyöttömille – työttömille erityisasiantuntijoille tarjottaisiin lyhyitä, työnantajien tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja sertifikaatteja, jotka auttavat takaisin työmarkkinoille.





Aiheesta kertovan artikkelin saa julkaista saman aamun lehdessä.