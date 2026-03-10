EVA: Suomen työllisyysongelma uhkaa kehittyä syrjäytymisongelmaksi
17.3.2026 06:01:00 EET | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry | Tiedote
Suomen työmarkkinoilla vain 23 prosentilla työttömistä on edellytykset työllistyä nopeasti. Ongelma kasautuu erityisesti nuoriin ja lähiöihin. Samalla myös valkokaulustyöttömyys on kasvussa, käy ilmi EVAn tuoreesta työttömyyttä koskevasta tilastoanalyysistä.
Merkittävä osa Suomen työttömistä ja työvoiman ulkopuolella olevista on ajautunut niin kauas työmarkkinoista, että pelkkä talouskasvu tai työn tarjontaa lisäävät toimet eivät yksistään riitä tuomaan heitä takaisin työelämään.
EVAn tilastoanalyysin mukaan 42 prosenttia työttömistä on erittäin vaikeasti työllistettäviä. Lisäksi 35 prosentilla on selviä työllistymisen esteitä. Nopeasti työllistyviin kuuluu vain rajattu joukko: alle 50-vuotiaat työttömät, joilla on perusasteen jälkeinen tutkinto, työhistoriaa eikä pitkittynyttä työttömyyttä.
Yhteensä noin 170 000 työikäisellä ei ole käytännössä katsoen työhistoriaa viimeisen 10 vuoden ajalta. Huoli kohdistuu erityisesti nuoriin. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa, ja samalla työmarkkinoiden sisääntulon ensityöpaikat ovat vähentyneet.
Taulukko 1. Alle 30-vuotiaat työttömät työttömyyden keston mukaan
|
Alle 3kk työttömänä
|
3kk – 1 vuosi
|
Yli vuosi
|
2022 joulukuu
|
22 262
|
20 645
|
8 491
|
2025 joulukuu
|
27 578
|
31 930
|
16 371
|
Muutos
|
24 %
|
55 %
|
93 %
Työttömyys kasautuu erityisesti lähiöihin. Suomessa on 32 postinumeroaluetta, joilla on vähintään 1 000 työtöntä. Esimerkiksi Helsingin Kontula–Vesala–Kivikko-alueella on lähes yhtä paljon työttömiä kuin koko Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Rakennemuutos näkyy nyt myös valkokaulustyössä. Erityisasiantuntijoiksi luokiteltujen työttömien määrä kasvoi vuodessa lähes 11 000 henkilöllä.
”Olennaista on estää työttömyyden pitkittyminen, jonka jälkeen työllistyminen muodostuu erityisen vaikeaksi. Nuorten pitää saada joko tutkinto tai työkokemusta, mieluiten molempia, jotta pitkittyvä työttömyys ja sitä kautta syrjäytyminen voidaan estää”, sanoo analyysin kirjoittaja, EVA Fellow, konsultti Jussi Pyykkönen.
EVAn mukaan ratkaisuja pitää hakea erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisystä, pahimmille työttömyysalueille kohdennetuista toimista sekä valkokaulustyöttömien nopeista täsmäkoulutuksista.
EVA nostaa esiin kolme keinoa pitkittyvän työttömyyden ehkäisemiseksi:
- Opintotili opintorahan tilalle – tililtä voi nostaa kuukausittain rajoitetun määrän rahaa opiskelujen tueksi. Nykyistä joustavampi malli kannustaa valmistumaan nopeammin ja tekemään töitä opintojen aikana ilman takaisinperinnän pelkoa. Työkokemuksen kertyminen parantaa nuorten työllistymisen edellytyksiä tulevaisuudessa.
- Kevytoppisopimukset tutkinnottomille nuorille aikuisille – malli mahdollistaisi työssä oppimisen ilman teoriaopintoja. Näin muodostuvaa osatutkintoa voisi täydentää myöhemmin tutkintoon johtavilla opinnoilla. Pahinta työllistymisen kannalta on, jos nuori jää vaille tutkintoa ja työkokemusta.
- Pikakoulutukset valkokaulustyöttömille – työttömille erityisasiantuntijoille tarjottaisiin lyhyitä, työnantajien tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia ja sertifikaatteja, jotka auttavat takaisin työmarkkinoille.
Yhteyshenkilöt
Jussi PyykkönenEVA FellowPuh:+358 44 023 91 49jussi.pyykkonen@ptcs.fi
Mikko LaaksoViestintäpäällikköPuh:+358 50 383 9432mikko.laakso@eva.fi
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry
EVA: Etätyö lisää työn sujuvuutta, mutta sillä on kielteisiä vaikutuksia yhteistyöhön10.3.2026 06:01:00 EET | Tiedote
Etätyö koetaan selvästi myönteiseksi työn sujuvuuden, autonomian, keskittymisen ja työn ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta, mutta samalla sillä on kielteisiä vaikutuksia työyhteisön yhteishenkeen, sosiaalisiin suhteisiin ja tiimityöhön. Valtaosa suomalaisista työssäkäyvistä voi tehdä ainakin jonkin verran etätöitä, ja 44 prosenttia tekee etätöitä vähintään kerran viikossa, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on romahtanut28.2.2026 06:01:00 EET | Tiedote
Suomalaisten käsitys Yhdysvalloista on kääntynyt lyhyessä ajassa selvästi aiempaa kielteisemmäksi. Enemmistö pitää Yhdysvaltoja nyt epävakaana ja arvaamattomana, ja aiempaa useampi näkee maan laajentumishaluisena suurvaltana sekä epäluotettavana kumppanina, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Venäjän luoma epävarmuus ja riskien välttely jarruttavat suomalaisten mielestä talouskasvua7.2.2026 06:01:00 EET | Tiedote
Suomalaisten mielestä Suomen viime vuosien heikko talouskasvu johtuu ennen kaikkea Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta epävarmuudesta ja yhteiskunnassa vallitsevasta riskejä välttelevästä ilmapiiristä, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Suomalaiset suhtautuvat vastahakoisesti ajatukseen puolustusverosta28.1.2026 06:01:00 EET | Tiedote
Suomalaiset rahoittaisivat puolustusmenojen kasvua mieluummin karsimalla valtion muita menoja kuin kiristämällä verotusta, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta.
EVA: Useimpien mielestä maamme menee väärään suuntaan – suomalaisuutta arvostetaan silti edelleen20.1.2026 06:01:00 EET | Tiedote
Suomen tulevaisuuteen liittyvä pessimismi kasvaa ja selvän enemmistön mielestä maamme suunta on väärä, selviää EVAn syksyn 2025 Arvo- ja asennetutkimuksesta. Huolta aiheuttavat tällä hetkellä etenkin työttömäksi joutumisen vaara, terveydenhuollon palveluiden kustantaminen ja julkisen talouden ongelmat. Talouden ongelmat eivät ole kuitenkaan horjuttaneet kokemusta suomalaisuudesta onnena ja etuoikeutena.
