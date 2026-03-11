Fingrid varoittaa kotiakkuja kauppaavien villeistä myyntilupauksista

Viime aikoina kantaverkkoyhtiö Fingridille on tullut satoja yhteydenottoja, joissa kansalaiset ihmettelevät joidenkin sähköä varastoivia akkuja kotitalouksille myyvien yritysten keinoja ja lupauksia.

Fingridin saaman kansalaispalautteen mukaan myyjät sopivat kotikäyntejä, joissa esitellään tuotoista uskomattoman kuuloisia lupauksia ja painostetaan ihmisiä ostamaan. Joissain tapauksissa on esiinnytty röyhkeästi Fingridin nimissä. Kantaverkkoyhtiön asiakkaina ovat yritykset. Fingrid ei myy akkuja tai ole sopimuskumppanina kotitalouksien kanssa solmituissa akkukaupoissa.

”Tämä on harmi, koska alalla on myös asiallisia toimijoita, joille kotiakkujen hyödyntäminen reservimarkkinoilla on oikeaa liiketoimintaa. Kotitalouksien kannattaa olla tarkkana, mihin nimensä laittaa”, sanoo Fingridin reservimarkkinoista vastaavan yksikön päällikkö Maria Joki-Pesola.

Kotiakuilla on mahdollista osallistua Fingridin ylläpitämille reservimarkkinoille palveluntarjoajan välityksellä.. Reservimarkkinoille osallistumisen kannattavuutta arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon, että tuotot vaihtelevat markkinatilanteen mukaan. Fingrid ei anna hintatakuuta tai hintaennusteita, eikä tee suoria sopimuksia kotitalouksien kanssa markkinoille osallistumisesta.

”Tuottoja arvioitaessa pitää huomata myös reservikäytöstä mahdollisesti aiheutuvat kulut. Näitä ovat muun muassa sähkön osto ja myynti, sähkön siirto sekä näistä maksettavat verot. Jos lupaukset tuotoista tuntuvat liian hyviltä ollakseen totta, varoituskellojen tulee soida”, Maria Joki-Pesola jatkaa.

Reservimarkkinoille osallistuminen rajoittaa myös kotiakun omaa käyttöä, sillä tällöin sopimuksen mukainen osa akusta on varattu ainoastaan reservikäyttöön.

Reservimarkkinat tasapainottavat sähköjärjestelmää

Reservimarkkinat ovat Fingridin ylläpitämiä markkinoita, joista ostettavalla sähköllä Fingrid pitää yllä sähköjärjestelmän tasapainoa. Reservitoimittajille Fingrid maksaa korvausta sen hetkisen markkinahinnan mukaan. Reservimarkkinoilla käydään kauppaa päivittäin, joten saatu korvaus voi vaihdella tilanteen mukaan paljonkin.

Yksittäisen kotitalouden akku on liian pieni osallistumaan reservimarkkinoille suoraan. Useiden eri kotitalouksien laitteita voidaan kuitenkin koota isommaksi kokonaisuudeksi ja tarjota sitä reservimarkkinoilla. Tätä kutsutaan aggregoinniksi.

Aggregointia tekevät yritykset solmivat kotitalouksien kanssa sopimuksia siitä, millä tavalla, milloin ja minkälaista korvausta vastaan he voivat kodissa olevaa akkua käyttää. Näistä akun omistajalle tuleva korvaus on pienempi kuin reservimarkkinoilla maksettava korvaus, sillä aggregoivan yrityksen on katettava myös omat kulunsa. Usein aggregointia tekevät yritykset eivät itse myy akkuja kotitalouksille, vaan myyntiä tekee eri yritys.

Reservimarkkinat ovat kasvaneet sähköjärjestelmän muututtua. Samalla reservimarkkinoille on tullut paljon uutta tarjontaa vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, mikä on laskenut useiden reservituotteiden hintatasoa.

Lisätiedot

Yksikön päällikkö Maria Joki-Pesola, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5237

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Lisätietoa kotitalouksista reservimarkkinoilla Fingridin verkkosivuilla: www.fingrid.fi/ kotitalous_reservimarkkinoilla/