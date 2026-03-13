Hanna Varpalahti belönades med Queen Silvia Nursing Award för sitt arbete med att göra utskrivningar tryggare för äldre
13.3.2026 09:18:24 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Sjukskötaren Hanna Varpalahti, som arbetar vid Västra Nylands välfärdsområdes avdelning i Hangö, belönades med det prestigefyllda priset Queen Silvia Nursing Award. Sveriges drottning Silvia överräckte priset till Varpalahti i Stockholm den 4 mars 2026. I motiveringen till utmärkelsen lyfter man fram den av Varpalahti utvecklade modellen för trygga utskrivningar. Med hjälp av modellen kan äldre patienter flytta från sjukhuset till sitt hem på ett smidigare, tryggare och mer individuellt sätt.
Queen Silvia Nursing Award tilldelas årligen proffs inom vårdbranschen som främjar vården och den goda vardagen för äldre och personer med minnessjukdom. Priset erbjuder möjligheter till yrkesmässig utveckling och internationellt nätverkande med experter i branschen.
År 2025 avslutades sammanlagt 11 677 vårdperioder inom avdelningsvården och bedömningsenheterna i Västra Nylands välfärdsområde. Av dessa genomfördes 10 835 inom avdelningsvården och 842 vid bedömningsenheterna. Under 2025 kunde cirka 86 procent av patienterna inom avdelningsvården och bedömningsenheterna efter vårdperioden återvända till sitt eget hem eller till sin tidigare boendeform, till exempel serviceboende eller någon annan boendeservice. Andelen som utskrivs hem varierar mellan bedömningsenheterna. Under perioden maj–december 2025 utskrevs cirka 63 procent av klienterna vid Hangö bedömningsenhet till sitt eget hem.
Varpalahti inledde arbetet för att utveckla utskrivningsprocessen i utvecklingsgruppen för avdelningsrehabilitering i början av 2023. Hon började komplettera praxis för utskrivningar med tydliga anvisningar och en checklista.
– En lyckad utskrivning kräver att planeringen inleds redan i början av sjukhusvistelsen och att varje steg begrundas noggrant, berättar Varpalahti.
I Varpalahtis modell för utskrivning betonas noggrann förhandsplanering och enhetliga tillvägagångssätt. Checklistan för utskrivning och en strukturerad process säkerställer att patienten och patientens närstående får den handledning och det stöd de behöver. I modellen beaktas patientens funktionsförmåga, hur vardagen fungerar hemma samt behovet av eventuell fortsatt vård.
– Utvecklingsarbetet upphör dock inte efter ett enskilt projekt eller en utmärkelse. Tillvägagångssätten preciseras kontinuerligt utgående från personalens observationer och situationerna i vardagen, berättar Varpalahti.
Varpalahtis prisbelönta arbete och hela teamets entusiastiska deltagande i arbetsgemenskapen visar hur en enskild idé kan förbättra kundernas vardag i stor utsträckning – och samtidigt resultera i internationellt erkännande.
Yhteyshenkilöt
Hanna VarpalahtiSjukskötareVästra Nylands välfärdsområdePuh:0407038999hanna.varpalahti@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
