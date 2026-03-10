Schneider Electricin menestyksekkään vastuullisuusohjelman tulokset selvillä

Vuoden 2025 neljännen vuosineljänneksen lopussa Schneider Sustainability Impact -ohjelma ylsi kokonaispisteisiin 8,86/10. Tulos on hyvä osoitus siitä, miten Schneider Electric on edistänyt vastuullisuutta omassa toiminnassaan ja koko arvoketjun osalta viimeisen viiden vuoden ajan.

Ohjelma osoittaa, että Schneider Electric on saanut mitattavia, globaaleja ja paikallisia tuloksia pitkän aikavälin tavoitteissaan.

– Schneider Sustainability Impact -ohjelma on merkinnyt meille muutosta. Vastuullisuus on ollut osa identiteettiämme yli 20 vuoden ajan ja vienyt meitä kohti tulevaa. Olemme onnistuneet yhdistämään innovaatiot, kumppanuudet ja vastuunkannon kaikissa toiminnoissamme, mikä on parantanut vastuullisuustuloksiamme, sanoo Schneider Electric Finlandin toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

Onnistumisia koko toimitusketjussa

Schneider Electric on tuotteidensa ja ratkaisujensa avulla auttanut asiakkaitaan pienentämään ympäristöjalanjälkeään. Vuoden 2025 loppuun mennessä Schneider auttoi heitä säästämään ja välttämään 862 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä ylitti alkuperäisen 800 miljoonan tonnin tavoitteen.

Schneider Electricin Zero Carbon Project -hankkeen kautta Schneiderin toimitusketjun jäsenet on otettu mukaan tekemään konkreettisia tekoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Schneiderin tuhannen suurimman toimittajan toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat tämän ansiosta vähentyneet 56 prosenttia.

Schneider edistää jatkossakin oikeudenmukaisten ja turvallisten työolojen toteutumista koko toimitusketjussaan. Vuoden 2025 loppuun mennessä 98 prosenttia Schneiderin tärkeimmistä toimittajista noudatti yhtiön määrittämiä hyvien työolosuhteiden kriteereitä.

Vastuullisuutta paikallistasolla

Schneider Electric jatkaa vastuullisuuden edistämistä erityisesti energiamurrokseen liittyen. Vuonna 2009 käynnistetyn Access to Energy -aloitteen avulla Schneider on laajentanut puhtaan, luotettavan ja edullisen energian saatavuutta. Aloite on vuoden 2025 loppuun mennessä vaikuttanut yli 61 miljoonaan ihmiseen maailmanlaajuisesti, mikä ylittää selvästi alkuperäisen 50 miljoonan tavoitteen.

Lisäksi Schneider Electric on investoinut nuorten osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen. Yhtiö on vuodesta 2009 lähtien tarjonnut energianhallinnan koulutusta yli miljoonalle ihmiselle.

Vuodesta 2021 lähtien Schneider Electricin toimintamaissa on toteutettu yli 500 paikallista vastuullisuusaloitetta, joilla on edistetty paikallisten yhteisöjen hyvinvointia.

Suomessa Schneider Electric on pyrkinyt vähentämään kuljetusten, logistiikan ja pakkausmateriaalien ympäristökuormitusta. Yhtenä käytännön esimerkkinä toimii Schneiderin tukkukumppani Ahlsellin kanssa toteutettu hanke, jossa haluttiin vähentää tuotekuljetusten yhteydessä käytettäviä vaikeasti irrotettavia ja kierrättämisen kannalta ongelmallisia pakkausmateriaaleja.

Asiakkaalta tulleen palautteen perusteella Schneider vähensi pakettien sisään laitettavien pakkausmateriaalien määrää ja jätti muoviset pakkausvanteet ja ylimääräiset teipit pois pakettien ympäriltä. Lisäksi lähetyslistojen taskut ja pakkausteipit vaihdettiin kuitupohjaiseen vaihtoehtoon.

Muutosten ansiosta kuljetuksesta aiheutuvan jätteen määrä väheni ja lähetysten purkamiseen käytetty aika lyheni.

Tuleva suunta on selvillä

– Viisivuotisohjelman päätös on välietappi, ei maaliviiva. Ohjelman pohjalta käyttöömme jää yhteistä osaamista, joka on rakennettu työntekijöiden, asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Suuntamme kohti vuotta 2030 on selvä. Teknologian ja innovaatioiden avulla saamme kaikki mukaan muutokseen ja opimme itse uutta. Samalla pyrimme aina toimimaan oikein. Olen vakuuttunut siitä, että energiateknologian kehittäminen voi toimia kehityksen moottorina, Vahvanen kertoo.

Muiden saavutusten lisäksi Schneider Electricin vastuullisuustyö on saanut tunnustusta useissa ESG-luokituksissa. Schneiderille on muun muassa myönnetty EcoVadis Platinum -mitali, ja se on sijoittunut CDP:n Climate Change A -listalle. Viimeisimmässä World Benchmarking Alliance (WBA) -arvioinnissa Schneider sijoittui ensimmäiseksi sosiaalisen vastuullisuuden vertailussa ja kolmanneksi sukupuolten tasa-arvon vertailussa.

Yksityiskohtainen katsaus kaikkiin indikaattoreihin ja edistymiseen löytyy Schneiderin Sustainability Impact Q4 2025 -raportista, jonka yhteenveto on alla:

Lue lisää Schneider Electricin vastuullisuusaiheista englanniksi:

