Varman yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon kahdeksan uutta jäsentä

Varman tutkimus: Moni suoraan työkyvyttömyyseläkkeelle päätynyt olisi hyötynyt työkyvyn tukitoimista 6.3.2026 08:50:34 EET | Tiedote

Selvitimme tutkimuksessamme, mitkä tekijät ovat yhteydessä suoraan pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen. Lähes 60 prosentilla työkyvyttömyyseläkkeen saajista syy työkyvyttömyyteen oli tuki- ja liikuntaelinsairaus tai mielenterveyden häiriö. Moni näistä henkilöistä olisi voinut välttyä työkyvyttömyyseläkkeeltä, jos työkyvyn tukitoimia olisi hyödynnetty riittävän varhain.