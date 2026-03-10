Varman yhtiökokous valitsi hallintoneuvostoon kahdeksan uutta jäsentä
13.3.2026 12:00:17 EET | Varma | Tiedote
Varman yhtiökokous valitsi 13.3. hallintoneuvostoon kahdeksan uutta jäsentä.
Varman varsinainen yhtiökokous vahvisti 13.3.2026 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi valittiin Thomas Hietto (CEO, Sweco Finland Oy), Virpi Holmqvist (toimitusjohtaja, Attendo Oy), Esa Kaikkonen (CEO, Metsä Board Oyj), Markku Luoto (johtaja, Foodservice and Liquid Board, Stora Enso Oyj), Teemu Miettinen (toiminnanjohtaja, Toimihenkilöliitto Erto ry), Tuomas Mäkipeska (talousjohtaja, Kemira Oyj 1.4.2026 alkaen), Toni Stigzelius (konsernijohtaja, Broman Group Oy) ja Kari Tiainen (lakiasiainjohtaja, Tehy ry).
Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat: Christoph Vitzthum (puheenjohtaja), Päivi Leiwo (varapuheenjohtaja), Petri Vanhala (varapuheenjohtaja), Ari Akseli, Kim Forsström, Marko Hovinmäki, Janne-Olli Järvenpää, Jukka Jäämaa, Risto Kalliorinne, Anne Karjalainen, Ville Kopra, Tapio Korpeinen, Jari Korpela, Pekka Kuusniemi, Hanna Lylander, Elisa Markula, Pasi Pesonen, Marko Piirainen, Perttu Puro, Simo Pöyhönen, Pekka Tiitinen, Tarja Tyni, Jorma Vehviläinen ja Anssi Vuorio.
Yhtiökokous päätti korottaa hallintoneuvoston vuosi- ja kokouspalkkioita. Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 810 euroa (aikaisemmin 8 640 euroa), varapuheenjohtajien 6 600 euroa (aikaisemmin 6 480 euroa) ja muiden jäsenten 4 400 euroa (aikaisemmin 4 320 euroa). Lisäksi maksetaan 660 euron kokouspalkkio kokoukselta (aikaisemmin 650 euroa). Palkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2025. Hallintoneuvoston jäsenet on vakuutettu työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisesti, minkä perusteella palkkioista maksetaan TyEL-maksu.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana ja kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Kristina Sandin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna KaskelaJohtaja, Vastuullisuus ja viestintäPuh:040 584 5045hanna.kaskela@varma.fi
Linkit
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 975 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2025 lopussa 68,3 miljardia euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varma
Varman vastuullisen sijoittamisen katsaus 2025: Varman ilmastotavoitteet edenneet tavoiteaikataulua nopeammin10.3.2026 08:45:41 EET | Tiedote
Varman asettamat ilmastotavoitteet ovat edenneet selvästi asetettua tavoitetta nopeammin. Sijoitusten absoluuttiset päästöt ovat pienentyneet 55 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna, ja ilmastoa huomioivien sijoitusten osuus lähestyy jo puolta sijoitussalkusta. Samalla luonnon monimuotoisuus on noussut keskeiseksi sijoittamista ohjaavaksi teemaksi.
Responsible Investment Review 2025: Varma’s climate targets progressing ahead of schedule10.3.2026 08:45:41 EET | Press release
Varma’s climate targets have progressed significantly faster pace than expected. Absolute emissions across Varma’s investments have declined by 55 per cent compared to 2021, and the share of climate allocation in the investment portfolio is approaching 50 per cent. At the same time, biodiversity has emerged as a key theme guiding investment decisions.
Varman tutkimus: Moni suoraan työkyvyttömyyseläkkeelle päätynyt olisi hyötynyt työkyvyn tukitoimista6.3.2026 08:50:34 EET | Tiedote
Selvitimme tutkimuksessamme, mitkä tekijät ovat yhteydessä suoraan pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen. Lähes 60 prosentilla työkyvyttömyyseläkkeen saajista syy työkyvyttömyyteen oli tuki- ja liikuntaelinsairaus tai mielenterveyden häiriö. Moni näistä henkilöistä olisi voinut välttyä työkyvyttömyyseläkkeeltä, jos työkyvyn tukitoimia olisi hyödynnetty riittävän varhain.
Varma julkaisi kestävyysraporttinsa – tieteeseen perustuvat SBT-tavoitteet tavoitetasossa18.2.2026 09:15:51 EET | Tiedote
Varma julkaisi helmikuun puolivälissä toisen kestävyysraporttinsa osana vuoden 2025 toimintakertomusta. Vuosina 2026–2030 työtämme ohjaa uusi vastuullisuusohjelma.
Varmas resultat 2025: Varmas placeringar avkastade 7,5 procent – mycket stark avkastning för de finska aktierna12.2.2026 09:02:57 EET | Pressmeddelande
Avkastningen på Varmas placeringar uppgick till 4,8 miljarder euro år 2025. Trots att de amerikanska importtullarna kastade en skugga över den globala ekonomin såg vi en stigande utvecklingstrend på aktiemarknaden. Det historiskt goda året på Helsingforsbörsen gjorde de finska aktierna till den tillgångsklass som avkastade bäst i Varmas placeringsportfölj.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme