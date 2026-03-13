Vaasan kaupunki - Vasa stad

Mitä uutta Vaasaan suunnitellaan? Vuoden 2026 kaavoituskatsaus on julkaistu

13.3.2026 10:29:10 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupungin kaavoituskatsaus esittelee kuluvan vuoden maankäytön suunnittelukohteet. Tämän vuoden julkaisussa käsitellään muun muassa Ylen tontin ja Tammikaivon alueen muutoksia sekä viheralueiden ja luonnon merkitystä kaupungissa.

Katu, jonka varrella on toimistorakennus ja toisella puolella kerrostalo. Autoja on pysäköitynä kadun varteen.
Yleisradio Oy:n käytöstä poistuva tontti Ahventiellä suunnitellaan lähes kokonaan uudelleen. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville myöhemmin tänä vuonna. Kuva: Vaasan kaupunki / Emma Widd

Kaavoituskatsauksessa esitellään kaikki vuoden 2026 aikana alkavat ja jatkuvat kaavahankkeet. Keskiössä tänä vuonna ovat erityisesti uudet asumismahdollisuudet ja kaupunginosien kehittäminen.

Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakson mukaan kaavoituksen tärkeä tehtävä on edistää asuntorakentamista.

– Vaasassa pulaa on erityisesti kohtuuhintaisista asunnoista, ja tämän ongelman pyrimme huomioimaan paremmin myös uusissa kaavahankkeissa. Esimerkiksi Vaskiluodon Niemen ja Etelä-Klemettilän alueille olemme kehittämässä seuraavia isompia kaupunkiasumisen kohteita.

Tutut alueet uudistuvat asemakaavamuutoksilla

Yleisradio Oy:n käytöstä poistuva tontti Palosaarella on yksi Vaasan harvoista näin keskeisistä alueista, joka voidaan suunnitella lähes kokonaan uudelleen. Vireillä olevassa asemakaavatyössä tutkitaan, millaista maankäyttöä ja rakentamista alueelle sopisi sen jälkeen, kun Ylen toiminnot ovat siirtyneet pois alueelta.

– Tontille on mahdollista kehittää monipuolinen kortteli, joka voisi sisältää esimerkiksi perheasuntoja, opiskelija-asumista ja senioriasumista sekä alueen arkea tukevia palvelutiloja, kertoo kaavoitusarkkitehti Emma Widd.

Myös Tammikaivon sairaala-alueen arvokkaat rakennukset, viihtyisät viheralueet ja keskeinen sijainti ovat vapautumassa uuteen käyttöön.

– Sijaintinsa vuoksi Tammikaivon alue ei kilpaile keskustan hotellien kanssa, mutta siellä nähdään potentiaalia vaihtoehtoisille majoitusmuodoille, kuten hostellille ja perhemajoitukselle. Alueen viihtyisästä luonnonympäristöstä hyötyisivät myös liikunta-, kuntoutus- ja virkistyspalvelut, kuten sauna tai erilaiset ulkoliikuntapaikat. Rauhallinen ympäristö ja kuntoutumismahdollisuudet sopisivat myös esimerkiksi palvelukodin tarpeisiin, kaavoitusarkkitehti Anna Myllymäki kertoo.

Molempien alueiden hankkeet etenevät tämän vuoden aikana. 

Tavoitteena lisää kaupunkivihreää

Viheralueiden merkitys kaupungeissa on korostunut ilmastokriisin ja luontokadon myötä. Vaasan tavoitteita kaupunkivihreän lisäämiseksi ja luontokadon torjumiseksi on tarkasteltu yleiskaavan 2040 laadinnan yhteydessä. Kaavaan on laadittu koko kaupungin kattava luontoselvitys, jonka perusteella on tunnistettu keskeiset elinympäristöt sekä ekologiset yhteydet ja niiden muodostamat verkostot.

Ekologisen verkoston tunteminen auttaa suunnittelemaan maankäyttöä niin, että se huomioi myös kaupungin eläinlajit. Verkostoa on selvitetty esimerkiksi hirvieläinkolarien sijaintitietojen avulla, jotta voidaan tunnistaa tärkeät liikkumisreitit ja kohdat, joissa yhteyksiä pitää vahvistaa. Vaasassa ekologisia verkostoja vahvistetaan muun muassa kaupunkivihreää lisäävillä kaavamääräyksillä.

Viime vuosien tapaan kaavoituskatsaus julkaistaan ainoastaan nettiversiona. Tutustu vuoden 2026 kaavoituskatsaukseen osoitteessa vaasa.fi/kaavoituskatsaus2026.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasakaavoitusasemakaavoituskaupunkisuunnittelukaupunkikehityseugreenleafeuropeangreenleafosallistuvaikuta

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Katu, jonka varrella on toimistorakennus ja toisella puolella kerrostalo. Autoja on pysäköitynä kadun varteen.
Yleisradio Oy:n käytöstä poistuva tontti Ahventiellä suunnitellaan lähes kokonaan uudelleen. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville myöhemmin tänä vuonna.
Kuva: Vaasan kaupunki / Emma Widd
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

EnergyWeek täyttää kaupungin energiaosaajilla – kaupungin infopiste Espenissä jakaa sähköiskuja ja tietoa asukkaille12.3.2026 10:43:55 EET | Tiedote

EnergyWeek tuo Vaasaan jälleen suuren joukon energia-alan ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Tapahtuma kokoaa yhteen yritykset, tutkijat ja päättäjät keskustelemaan alan uusimmista ratkaisuista – samoista teemoista, joiden parissa monet vaasalaiset työskentelevät päivittäin. Tänä vuonna EnergyWeekin aikaan, 17.-18.3. klo 10-14 asukkaille on tarjolla oma kohtaamispaikka: kaupungin infopiste kauppakeskus Espenissä, jossa kaupunki jakaa asukkaille leikillisesti sähköiskuja.

EnergyWeek fyller staden med energiexperter – stadens infopunkt i Espen delar ut eltips och information till invånare12.3.2026 10:43:12 EET | Pressmeddelande

EnergyWeek lockar än en gång en stor mängd yrkeskunniga inom energibranschen till Vasa från olika håll i världen. Evenemanget samlar företag, forskare och beslutsfattare för att diskutera de nyaste lösningarna inom branschen – samma teman som många Vasabor jobbar med varje dag. Under årets EnergyWeek 17-18.3 kl. 10-14 erbjuds invånarna en egen mötesplats – stadens infopunkt i Espen delar ut eltips till invånare.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye