Mitä uutta Vaasaan suunnitellaan? Vuoden 2026 kaavoituskatsaus on julkaistu
13.3.2026 10:29:10 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin kaavoituskatsaus esittelee kuluvan vuoden maankäytön suunnittelukohteet. Tämän vuoden julkaisussa käsitellään muun muassa Ylen tontin ja Tammikaivon alueen muutoksia sekä viheralueiden ja luonnon merkitystä kaupungissa.
Kaavoituskatsauksessa esitellään kaikki vuoden 2026 aikana alkavat ja jatkuvat kaavahankkeet. Keskiössä tänä vuonna ovat erityisesti uudet asumismahdollisuudet ja kaupunginosien kehittäminen.
Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakson mukaan kaavoituksen tärkeä tehtävä on edistää asuntorakentamista.
– Vaasassa pulaa on erityisesti kohtuuhintaisista asunnoista, ja tämän ongelman pyrimme huomioimaan paremmin myös uusissa kaavahankkeissa. Esimerkiksi Vaskiluodon Niemen ja Etelä-Klemettilän alueille olemme kehittämässä seuraavia isompia kaupunkiasumisen kohteita.
Tutut alueet uudistuvat asemakaavamuutoksilla
Yleisradio Oy:n käytöstä poistuva tontti Palosaarella on yksi Vaasan harvoista näin keskeisistä alueista, joka voidaan suunnitella lähes kokonaan uudelleen. Vireillä olevassa asemakaavatyössä tutkitaan, millaista maankäyttöä ja rakentamista alueelle sopisi sen jälkeen, kun Ylen toiminnot ovat siirtyneet pois alueelta.
– Tontille on mahdollista kehittää monipuolinen kortteli, joka voisi sisältää esimerkiksi perheasuntoja, opiskelija-asumista ja senioriasumista sekä alueen arkea tukevia palvelutiloja, kertoo kaavoitusarkkitehti Emma Widd.
Myös Tammikaivon sairaala-alueen arvokkaat rakennukset, viihtyisät viheralueet ja keskeinen sijainti ovat vapautumassa uuteen käyttöön.
– Sijaintinsa vuoksi Tammikaivon alue ei kilpaile keskustan hotellien kanssa, mutta siellä nähdään potentiaalia vaihtoehtoisille majoitusmuodoille, kuten hostellille ja perhemajoitukselle. Alueen viihtyisästä luonnonympäristöstä hyötyisivät myös liikunta-, kuntoutus- ja virkistyspalvelut, kuten sauna tai erilaiset ulkoliikuntapaikat. Rauhallinen ympäristö ja kuntoutumismahdollisuudet sopisivat myös esimerkiksi palvelukodin tarpeisiin, kaavoitusarkkitehti Anna Myllymäki kertoo.
Molempien alueiden hankkeet etenevät tämän vuoden aikana.
Tavoitteena lisää kaupunkivihreää
Viheralueiden merkitys kaupungeissa on korostunut ilmastokriisin ja luontokadon myötä. Vaasan tavoitteita kaupunkivihreän lisäämiseksi ja luontokadon torjumiseksi on tarkasteltu yleiskaavan 2040 laadinnan yhteydessä. Kaavaan on laadittu koko kaupungin kattava luontoselvitys, jonka perusteella on tunnistettu keskeiset elinympäristöt sekä ekologiset yhteydet ja niiden muodostamat verkostot.
Ekologisen verkoston tunteminen auttaa suunnittelemaan maankäyttöä niin, että se huomioi myös kaupungin eläinlajit. Verkostoa on selvitetty esimerkiksi hirvieläinkolarien sijaintitietojen avulla, jotta voidaan tunnistaa tärkeät liikkumisreitit ja kohdat, joissa yhteyksiä pitää vahvistaa. Vaasassa ekologisia verkostoja vahvistetaan muun muassa kaupunkivihreää lisäävillä kaavamääräyksillä.
Viime vuosien tapaan kaavoituskatsaus julkaistaan ainoastaan nettiversiona. Tutustu vuoden 2026 kaavoituskatsaukseen osoitteessa vaasa.fi/kaavoituskatsaus2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivi KorkealaaksoKaavoitusjohtajaPuh:0405500757paivi.korkealaakso@vaasa.fi
