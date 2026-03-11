Katalyysi uudessa valossa: mikrotason vuorovaikutukset voivat tehostaa puhtaan energian teknologioita
13.3.2026 11:30:00 EET | Aalto-yliopisto | Tiedote
Uusi tutkimus avaa tarkemman näkymän siihen, miten katalyytit toimivat kemiallisten reaktioiden aikana. Löydös voi auttaa kehittämään tehokkaampia materiaaleja esimerkiksi vihreän vedyn tuotantoon ja kestävämpään kemianteollisuuteen.
Katalyytit ovat monien nyky-yhteiskunnan keskeisten teknologioiden taustalla. Niiden avulla poistetaan epäpuhtauksia autojen pakokaasuista, tuotetaan lannoitteita teollisessa mittakaavassa ja kehitetään uusia energiaratkaisuja, kuten vedyn tuotantoa ja polttokennoja. Ilman katalyyttejä monet kemialliset prosessit eivät olisi mahdollisia.
Katalyyttien suuresta merkityksestä huolimatta tutkijat eivät vielä täysin ymmärrä niiden toimintaa kaikkein pienimmissä mittakaavoissa. Kemiallisten reaktioiden kannalta ratkaisevat ilmiöt tapahtuvat mittakaavassa, joka on miljoonia kertoja hiekanjyvää pienempi. Näiden prosessien seuraaminen reaktion aikana on pitkään ollut suuri haaste.
Aalto-yliopiston, Warwickin yliopiston ja Massachusetts Institute of Technologyn tuore tutkimus avaa nyt uuden näkymän tähän aiemmin vaikeasti tavoitettavaan maailmaan.
“Saimme selville, miten katalyyttisen materiaalin eri mikroskooppiset alueet vuorovaikuttavat keskenään kemiallisen reaktion aikana – ja että tällä vuorovaikutuksella voi olla suuri vaikutus materiaalin toimintaan kokonaisuutena”, kertoo Aalto-yliopiston apulaisprofessori Daniel Martín-Yerga.
Tutkimus haastaa perinteisen käsityksen katalyysistä
Martín-Yerga vertaa katalyyttien tutkimista lumisen maiseman tarkasteluun. Kaukaa katsottuna lumihanki näyttää sileältä ja tasaiselta. Lähemmin tarkasteltuna käy kuitenkin ilmi, että lumi koostuu lukemattomista yksittäisistä hiutaleista, joista jokaisella on oma rakenteensa.
“Katalyyttiset materiaalit käyttäytyvät samankaltaisesti. Suuremmassa mittakaavassa pinta voi näyttää tasaiselta, mutta todellisuudessa se koostuu monista mikroskooppisista alueista, joilla on erilaisia ominaisuuksia”, Martín-Yerga kertoo.
Tutkijat tarkastelivat katalyytin pinnan alueita sähkökemiallisen mikroskopian avulla, samalla kun reaktio oli käynnissä. Mittaukset paljastivat, että materiaalin eri alueet käyttäytyvät keskenään eri tavoin – ja että reaktion eteneminen edellyttää niiden yhteistyötä.
“Nämä havainnot haastavat perinteisen käsityksen siitä, että katalyyttisiä reaktioita hallitsisi vain yhdentyyppinen aktiivinen kohta. Tulokset osoittavat, että materiaalin eri alueiden väliset vuorovaikutukset voivat olla ratkaisevassa roolissa siinä, kuinka tehokkaasti katalyytti toimii”, Martín-Yerga sanoo.
Mikroskooppisten prosessien ymmärtäminen auttaa tutkijoita suunnittelemaan parempia katalyyttejä puhtaan energian ja polttoaineiden tuotantoon. Kun katalyyttien toimintaa opitaan tarkastelemaan kaikkein pienimmissä mittakaavoissa, voidaan kehittää materiaaleja, jotka mahdollistavat tehokkaampia ja kestävämpiä kemianteknologioita.
Kestävämpiä tapoja tuottaa kemikaaleja, polttoaineita ja materiaaleja
Tutkimus liittyy läheisesti Martín-Yergan tutkimusryhmän laajempaan työhön Aalto-yliopistossa. Vuoden 2025 alussa perustettu ryhmä tutkii, miten sähköä voidaan hyödyntää kemiallisten reaktioiden ohjaamisessa aiempaa älykkäämmin ja kestävämmällä tavalla.
Ryhmän tutkimuksen keskiössä on sähkökemia – ala, jossa kemiallisia reaktioita voidaan ohjata sähkön avulla. Sen sijaan, että reaktioita ajettaisiin korkeilla lämpötiloilla tai suurilla energiamäärillä, sähkövirran avulla molekyylejä voidaan ohjata tarkasti tiettyjä reaktiopolkuja pitkin. Kun sähkö tuotetaan uusiutuvista lähteistä, kuten tuuli- tai aurinkoenergiasta, polttoaineita, kemikaaleja ja materiaaleja voidaan valmistaa huomattavasti pienemmällä ympäristökuormituksella.
“Sähkö antaa meille hyvin tarkan tavan hallita kemiallisia reaktioita. Voimme ohjata molekyylejä askel kerrallaan – vähän kuin säätäisimme koneen nappuloita – ja muuntaa ne joksikin hyödylliseksi”, Martín-Yerga sanoo.
Tutkimusryhmä tarkastelee erityisesti reaktioita, jotka tapahtuvat materiaalien ja nesteiden rajapinnoilla, missä atomit, elektronit ja molekyylit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Näiden ilmiöiden ymmärtäminen on keskeistä, kun kehitetään parempia katalyyttejä ja uusia sähkökemiallisia teknologioita.
Ryhmän kehittämiä katalyyttejä hyödynnetään esimerkiksi biomassoista peräisin olevien molekyylien muuntamisessa arvokkaiksi kemikaaleiksi ja polttoaineiksi. Lisäksi ryhmä tutkii uusia tapoja tuottaa vihreää vetyä sekä mahdollisuuksia muuttaa jätevirtoja, kuten muoveja, uusiksi tuotteiksi.
Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää kemian eri mittakaavat materiaalien nanotason käyttäytymisestä konkreettisten laitteiden toimintaan. Uusimmassa tutkimuksessa keskeisessä roolissa olivat sähkökemialliset mikroskopiatekniikat.
“Näiden työkalujen avulla voimme tarkastella, miten reaktiot etenevät hyvin pienillä pinta-alueilla. Samalla ne nopeuttavat tutkimusta. Sen sijaan että testaisimme materiaaleja yksi kerrallaan, voimme vertailla nopeasti useita vaihtoehtoja ja tunnistaa niistä lupaavimmat”, Martín-Yerga kertoo.
Ryhmän tutkimuksessa kehitetään myös entistä automatisoidumpia kokeellisia menetelmiä, joissa mittalaitteet voivat tehdä mittauksia itsenäisesti ja täten nopeuttaa uusien löydösten syntymistä.
Vaikka tutkimusryhmä on vielä varsin tuore, sen työtä tukevat jo useat merkittävät rahoittajat, kuten Suomen Akatemia, NordForsk, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Daniel Martín-Yerga
Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
daniel.martinyerga@aalto.fi
+358 50 3260 773
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto sai oman kvanttitietokoneen – AaltoQ20 kouluttaa tulevaisuuden kvanttiosaajat11.3.2026 12:01:00 EET | Tiedote
AaltoQ20 on maailmallakin harvinainen ja Suomessa täysin ainutlaatuinen huipputason kvanttitietokone, jolla paitsi koulutetaan tulevaisuuden osaajia, myös tutkitaan kvantti-ilmiöitä ja kehitetään uutta teknologiaa.
Aalto University unveils AaltoQ20 – a state-of-the-art quantum computer for educating quantum talent of the future11.3.2026 12:01:00 EET | Press release
AaltoQ20 is a unique quantum computer that researchers can also use to study quantum phenomena and develop new technology.
“Mesoskaalan” uimarit voivat avata tien kehon sisäisille lääkeroboteille3.3.2026 11:10:00 EET | Tiedote
Tutkijat ovat selvittäneet, miten pienet eliöt rikkovat fysiikan lakeja uidakseen nopeammin. Löytö voi auttaa esimerkiksi lääkkeitä annostelevien robottien kehittämisessä.
Hanaholmens 50-årsjubileumsutställning får nytt liv online – det finsk-svenska samarbetets historia är nu tillgängligt för alla16.2.2026 07:30:00 EET | Pressmeddelande
Hanaholmens 50-årsjubileumsutställning tas ner senare i år, men berättelsen om samarbetet mellan Finland och Sverige lever vidare. Institutet för mätning och modellering av den byggda miljön (MeMo) har dokumenterat jubileumsutställningen som en trespråkig virtuell 3D-utställning som kan upplevas online världen över.
Hanaholmenin 50-vuotisjuhlanäyttely muuttuu eläväksi verkossa – Suomen ja Ruotsin yhteistyön historia kaikkien ulottuville16.2.2026 07:30:00 EET | Tiedote
Hanaholmenin 50-vuotisjuhlanäyttely puretaan myöhemmin tänä vuonna, mutta suomalais-ruotsalaisen yhteistyön historia ei katoa – se siirtyy digitaaliseksi. Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo on tallentanut juhlanäyttelyn kolmiulotteiseksi, kolmikieliseksi virtuaalinäyttelyksi, joka on avoimesti koettavissa verkossa kaikkialla maailmassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme