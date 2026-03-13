Kaivokadun uudistus muuttaa alueen kutsuvaksi Helsingin pääsisäänkäynniksi
13.3.2026 10:10:13 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kaivokadulla tehtävät muutokset parantavat alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä mahdollistavat sujuvat vaihdot eri liikennemuotojen välillä. Uudistuksessa vaalitaan alueen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä ja varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääri-ilmiöihin. Alueen suunnitelmista voi antaa palautetta maaliskuun loppuun asti.
Kaivokadun alue muuttuu tulevaisuudessa kävelypainotteiseksi joukkoliikennekaduksi. Rautatieaseman edusta on jatkossa kokonaan jalankulkijoiden käytössä, kun pysäköintipaikat poistuvat ja pyörätiet siirtyvät Kaivokadun toiselle puolelle. Vaihdot kulkuvälineestä toiseen nopeutuvat, ja alueella pystyy liikkumaan sujuvammin. Katutilaa vapautuu myös istutusalueille, penkeille ja palveluille, mikä parantaa ympäristön miellyttävyyttä. Kävelyalueiden laajentumisen myötä Kaivokadun ja Rautatieaseman ympäristö muuttuu läpikulkualueesta monipuoliseksi kohtaamisten ja oleskelun tilaksi, joka mahdollistaa uusien terassialueiden muodostumista ja helpottaa tapahtumien järjestämistä.
Kestävyystavoitteet ohjaavat uudistusta
Kaivokadun uudistusta ohjaavat kestävyysperiaatteet, jotka tukevat kaupungin sitoumusta edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.Tavoitteiden seuraamiseksi on asetettu mittareita, joiden toteutumista arvioidaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikana. Kestävyysperiaatteiden toimintamallin avulla on mahdollista tunnistaa tavoitteiden välisiä ristiriitoja ja pyrkiä vähentämään niitä. Samalla etsitään ratkaisuja, jotka hyödyttävät useampaa tavoitetta.
– Kestävyystavoitteiden yhteensovittaminen näin arvokkaassa ympäristössä ei ole aivan helppoa. Esimerkiksi latvuspeittävyyttä halutaan kasvattaa koko kaupungissa, mutta tällä alueella joudumme myös varmistamaan, että puut eivät peittäisi kulttuurihistoriallisesti arvokkaita näkymiä. Mutta nykyiseen verrattuna katuvihreää saadaan kasvatettua monikertaisesti, kertoo tiimipäällikkö Anna Tienvieri Helsingin kaupungilta.
Kaivokadun vehreyttäminen edistää ihmisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä kadulla. Samalla kasvillisuus lisää luonnon monimuotoisuutta alueella. Vettä läpäisevien pintojen lisääntyminen puolestaan vähentää alueen tulvimisriskiä rankkasateilla ja tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista.
Kestävyystavoitteet huomioidaan myös materiaalivalinnoissa, jotta ne olisivat laadukkaita ja kestäviä ja näin ollen myös taloudellisesti järkeviä. Hankkeen päästöjä pyritään pienentämään tunnistamalla merkittävimmät päästölähteet ja niihin vaikuttavat ratkaisut, ja hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja. Kaivokadun tuleva kunnossapito ja huoltaminen suunnitellaan mahdollisimman helpoksi.
Katusuunnitelmaluonnokset tulossa esille
Kaivokadun asemakaavaa käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa tiistaina 17. maaliskuuta. Kaivokadun toteutussuunnittelua on edistetty samanaikaisesti asemakaavan kanssa. Katusuunnitelmassa tarkennetaan asemakaavassa esitettyjä ratkaisuja.
Katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkossa 18.–31.3.2026. Suunnitelmia esitellään asukkaille kaupungintalon auditoriossa maanantaina 23. maaliskuuta klo 16.30–18. Esittelyosuus on katsottavissa myös suorana lähetyksenä tai tallenteena Helsinki-kanavalta. Esittelyn jälkeen asukkaat voivat tutustua suunnitelmiin eri pisteillä, keskustella asiantuntijoiden kanssa ja jättää mielipiteensä suunnitelmista.
Suunnitelmakarttojen lisäksi aineistoista on tehty videoita ja havainnekuvia. Kaupunkilaisten on mahdollista kommentoida alueen katusuunnitelmaluonnoksia myös karttakyselyssä 18.–31.3.2026.
Katusuunnitelmaehdotus tulee nähtäville arviolta vuoden 2026 aikana. Katusuunnitelma viedään kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn, kun asemakaava on lainvoimainen.
Ensimmäiset rakennustyöt alkavat 2028
Kaivokadun rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Alueen rakentaminen kytkeytyy 2030-luvun alussa alkavaan Esplanadien perusparannukseen, jonka aikana autoliikenne kulkee Kaivokadun läpi.
Vuonna 2028 käynnistyvässä ensimmäisessä vaiheessa uusitaan Kaivokadun kannen vesieristys ja kunnallistekniikkaa, parannetaan alueen hulevesien johtamista ja pienennetään tulvariskiä sekä toteutetaan metroaseman peruskorjauksen tarvittavat muutokset ja kannen läpiviennit. Samaan aikaan rakennetaan joukkoliikennekadun kiskoja, osa uusista pysäkeistä sekä osa kasvillisuusrakenteista ja istutuksista. Ensimmäisessä rakennusvaiheessa pyritään rakentamaan mahdollisimman paljon lopputilanteen rakenteita. Ensimmäisen vaiheen valmistuttua Kaivokadun läpi pääsee edelleen ajamaan autolla.
Esplanadin katuremontin valmistuttua alkaa Kaivokadun rakentamisen toinen vaihe. Tässä vaiheessa autoliikenne siirtyy Esplanadeille. Rautatieaseman edustalle rakennetaan toinen pysäkkilaituri ja toteutetaan loput kiveystyöt, kasvillisuusrakenteet sekä puiden ja kasvillisuuden istutukset.
