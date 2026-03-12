Pohjalaismaakunnissa kevättulvat ovat jäämässä keskimääräistä pienemmiksi
Sään lämpeneminen sekä lähipäiville ennustetut sateet saavat pohjalaisjokien virtaamat nousuun viikonlopun aikana. Lumen määrä pohjalaismaakunnissa on ollut tavanomaista vähäisempi. Runsaammat sateet saattavat nostaa jokien virtaamia nopeastikin ja aiheuttaa vielä haurastumattomien jäiden liikkeellelähdön.
Virtaamien ennustetaan nousevan lähipäivinä etenkin Kyrönjoella ja Lapuanjoella sekä rannikon eteläisimmillä pienillä vesistöalueilla kuten Lapväärtinjoella, Teuvanjoella ja Närpiönjoella. Lapväärtinjoella Peruksessa virtaaman ennustetaan nousevan viikonlopun aikana noin tasolle 50 m3/s. Keskimääräinen kevättulvavirtaama Peruksessa on noin 100 m3/s. Kyrönjoen alaosalla virtaaman ennustetaan nousevan alkuviikon aikana noin tasolle 200–250 m3/s, kun keskimääräinen kevättulvavirtaama Kyrönjoen alaosalla on noin 300 m3/s. Loppuviikon sadekertymä vaikuttaa merkittävästi pohjalaisjokien virtaamahuippuihin.
Tekojärvien ja säännösteltyjen järvien vedenpintoja on laskettu tänä keväänä tavanomaista vähemmän vähäisen lumimäärän vuoksi. Lumen määrä pohjalaismaakunnissa on ollut tänä keväänä noin puolet keskimääräisestä. Sulamis- ja sadevesillä on ryhdytty viime päivinä nostamaan säännösteltyjen järvien pintoja.
Jokijäiden paksuus on tänä keväänä ollut lähellä keskimääräistä. Jokijäät eivät ole vielä ehtineet haurastua. Mikäli jokien virtaamat kasvavat merkittävästi, saattavat jokijäät lähteä liikkeellä aiheuttaen tulvavaaraa etenkin Kyrönjoella, Lapväärtinjoella, Teuvanjoella ja Närpiönjoella.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus seuraa vesitilanteen kehittymistä viikonlopun aikana. Aluehallintouudistuksessa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien vesitaloustehtävät keskitettiin Lounais-Suomen elinvoimakeskukseen.
Kristiina Kastman
vesitalousasiantuntija
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Puh:0295 028 021
kristiina.kastman@elinvoimakeskus.fi
Juhani Huhtamäki
johtava vesitalousasiantuntija
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Puh:0295 027 806
juhani.huhtamaki@elinvoimakeskus.fi
Kim Klemola
Pohjoisen vesistöyksikön päällikkö
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Puh:0295 027 829
kim.klemola@elinvoimakeskus.fi
