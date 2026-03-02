Kesärauhan ohjelma kasvaa hurjalla kattauksella uusia kansainvälisiä nimiä: Fat Dog (UK), Honningbarna (NO), Mind Enterprises (IT), Biji (SE), Joshua Idehen (SE), Olga Myko (SE), ROYA (DK) ja seitsemän kovaa kotimaista artistia ohjelmistoon

Turun Linnanpuistossa järjestettävä indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha julkistaa 14 uutta artistia, joiden myötä festivaalin ohjelmisto vahvistuu seitsemällä kansainvälisellä ja seitsemällä kotimaisella esiintyjällä. Perjantaina 12.6. Kesärauhaan saapuvat spoken-word artisti Joshua Idehen, ruotsalais-kurdilaisen taiteilijan Robin Nazarîn ja elokuvantekijä Maceo Frostin muodostama audiovisuaalinen rap-kokoonpano BIJI, vuoden 2022 Kesärauhassa vaikutuksen tehnyt ja siitä lähtien takaisin toivottu norjalainen punk-yhtye Honningbarna sekä autenttisella italodiskollaan eilen loppuunmyydyn Helsingin Apollon hurmannut Mind Enterprises. Lauantaina 13.6. festivaaliyleisöä tanssittaa tanskalainen, miljoonia striimannut dj-duo ROYA, joka yhdistää elektropoppiin haikeita pohjoismaisia sävyjä. Sunnuntaina 14.6. koetaan Brittien tämän hetken kuumin, Euroopan festivaaleja ja klubeja loppuunmyynyt liveilmiö Fat Dog sekä Ruotsin Grammis-gaalassa Best Alternative Pop –ehdokkuuden vastikään saanut Olga Myko.

Kotimaisista artisteista Kesärauhan ennalta jo kovaa artistikattausta vahvistavat juuri uuden albumin julkaissut Aaro630, haitari- ja kurkkulaulutaiteilija Antti Paalanen, Kesärauhan toivotuimpien artistien listalta vuosi toisensa jälkeen löytyvät Litku Klemetti, Lyyti ja Malla sekä kauan odotetun viidennen studioalbuminsa julkaiseva Risto ja tuoreen, arvostetun albuminsa juuri julkaissut Sweatmaster.

Festivaalin lipunmyynti on edellä edellisvuoden tilannetta, kertoo Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen:

“Matka kohti lähestyvää kesää ja seitsemättä Kesärauhaa ei voisi lipunmyynnin valossa paljoa paremmin sujua. Jo nyt olemme myyneet reilusti enemmän 3 päivän lippuja kuin viime vuonna yhteensä, mikä lupaa todella hyvää. Olemme lisäksi tosi ylpeitä tuoreista julkistuksista, jotka ovat raikas lisä jo aiempaan ohjelmistoon. Takataskussa on myös luvassa mojovia yllätyksiä vielä loppukevään osalle.”

Kevään aikana koetaan myös Kesärauhan ja TYYn elvyttämä turkulainen opiskelijabändikilpailu Aprillirock. Logomon Teatrossa aprillipäivänä järjestettävän kilpailun voittaja pääsee esiintymään Turun perinteisellä ja vuosi vuodelta suositummalla vappupiknikillä, jossa esiintyy myös Nössö Nova ja julistetaan vuosittainen kesärauha.





KESÄRAUHA 12.–14.6.2026, Linnanpuisto, Turku

PERJANTAI 12.6.2026: SEINABO SEY (SE), VESALA, HONNINGBARNA (NO), MIND ENTERPRISES (IT), ANTTI AUTIO, EMMA & MATILDA, URSUS FACTORY, BIJI (SE), FRENCH FILMS, HELMI MARLEENA, JOSHUA IDEHEN (SE), KOIRA, MODEM, ROSETTES, TÖÖLÖN KETTERÄ + more to come

LAUANTAI 13.6.2026: AVAIN - punainen tiili 25v., RUUSUT, BENJAMIN, JAAKKO KULTA, MELO, SAMULI PUTRO, ANTTI PAALANEN, GOOD BOYS, HOPEASIIVET, MALLA, NÖSSÖ NOVA, KEIJU, LOUIE BLUE, REBEKKA HOLI, ROYA (DK), SENYA, SVART RIDÅ (SE), SWEATMASTER + more to come

SUNNUNTAI 14.6.2026: CARIBOU (CA), FAT DOG (UK), ARPPA, MAUSTETYTÖT, VESTA, AARO630, ASLA JO, JONNA TERVOMAA, LOUNA0NLINE, LOUIE BLUE, LYYTI,

OLGA MYKO (SE), RISTO, SALALIITTO, US + more to come

Aiemmin ilmoitetuissa esiintymispäivissä on artistien kiertuelogistiikan vuoksi muutoksia: Ursus Factory siirtyy perjantaille, Rebekka Holi lauantaille ja Louie Blue sunnuntaille.





Liput:

3pv - 189,00e

2pv - 155,00e

1pv - 105,00e

Liput ja lisätiedot: www.kesarauha.fi/liput