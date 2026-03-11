Suomalaisinnovaatio kehittää hukkakahvista biopohjaista painoväriä

Vesipohjainen painoväri kehitettiin Natural Indigo Finlandin, Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ja Siegwerkin yhteistyönä. Innovaatio hyödyntää Meiran toimittamasta hukkakahvista uutettua bioväriainetta. Myös Adara Pakkaus on tukenut sen kehitystä. Tuote ei sisällä VOC-yhdisteitä, ja sidosaineena toimii uusiutuviin raaka-aineisiin perustuva Siegwerkin BRC-vernissa.

Sivuvirtojen hyödyntäminen edistää kiertotaloutta

Hankkeen ensimmäinen proof-of-concept julkaistiin toukokuussa 2025, kun Cabassi painoi Paptic®‑materiaalia kahvipohjaisella värillä. Tämän jälkeen TAMKin Biocolores‑tutkimusryhmä on parantanut värin teknisiä ominaisuuksia ja värivoimakkuutta, mikä osoittaa bioväriaineen toimivuuden.

– Meillä on ollut erinomaiset kumppanit, ja kehitystyötä on ohjannut kestävyysajattelu. Hanke osoittaa, että uusiutuvat vaihtoehdot voivat korvata perinteiset menetelmät. Siegwerkin vahva asema kestävyysajattelun edelläkävijänä ja globaali läsnäolo tekivät siitä oikean kumppanin, sanoo Pasi Ainasoja, Natural Indigo Finlandin ja BioInk Oy:n toimitusjohtaja.

– Kahviväriaine sopii täydellisesti uusiutuviin tuotteisiimme. On hienoa, että korkean BRC‑pitoisuuden tekninen vernissamme oli oikea ratkaisu tähän innovaatioon, toteaa Paul Pain, Siegwerk GmbH:n Global Head of Waterbased Technology.

Meira Oy:n Marketing & Sustainability Director Heidi Päiväniemen mukaan innovaatio on merkittävä askel sivuvirtojemme hyödyntämisessä.

– Sen sijaan, että hukkakahvi päätyisi vain polttoaineeksi, voimme käyttää sen kiertotalousratkaisuna kestävämpään pakkausvalmistukseen, sanoo Päiväniemi.

Tampereen ammattikorkeakoulun johtava tutkija ja Biocolores-tutkimusryhmän vetäjä Kai Lankinen kertoo, että sivuvirtojen jalostamista arvokkaiksi väriaineiksi on tutkittu jo pitkään.

– Tällä innovaatiolla on suuri potentiaali pakkauspainatuksessa, satojen miljardien eurojen markkinoilla. Tavoitteemme on skaalata ratkaisu globaalisti, sanoo Lankinen.

Uusi puu ‑näyttely: ikkuna kestävään tulevaisuuteen

Kansainvälinen yleisö pääsee tutustumaan innovaatioon Uusi puu -hankkeen ”New wood: Building a Bio-Based Future” -näyttelyssä Lontoon The Garrison Chapelissa 9.–27.3.2026. Suomalaisia bio- ja puupohjaisia innovaatioita esittelevän näyttelyn toteuttaa Suomen Metsäyhdistys yhteistyössä Circular Bioeconomy Alliancen ja The King's Foundationin kanssa.

Näyttely on aiemmin nähty Euroopan parlamentissa ja Osakassa, ja seuraavaksi se jatkaa Ranskaan. Näyttely on myös mukana Pulp & Beyond -messuilla Helsingin Messukeskuksessa 15.-16.4.2026.

Hankkeen keskeiset tulokset

Biopohjainen väriaine: Vesipohjainen painoväri valmistetaan Meiran kahvin sivuvirrasta eristetystä bioväriaineesta korvaamaan fossiilipohjaiset pigmentit.

Vesipohjainen painoväri valmistetaan Meiran kahvin sivuvirrasta eristetystä bioväriaineesta korvaamaan fossiilipohjaiset pigmentit. Korkea uusiutuvuus: Siegwerkin korkean BRC‑pitoisuuden tekninen vernissa toimii sidosaineena ja mahdollistaa painamisen kuitupohjaisille materiaaleille.





Biopohjainen painoväri tukee kiertotalouden tavoitteita ja vastaa kuluttajien kasvaviin odotuksiin ympäristöystävällisimmistä pakkauksista.

Lue lisää näyttelystä Uusi puu -hankkeen verkkosivuilta: www.uusipuu.fi

Lisätietoa kumppaneista:

Natural Indigo Finland – www.naturalindigo.fi

Kasvi- ja biopohjaisia teollisuusväriaineita kehittävä yritys, joka keskittyy kiertotalousratkaisuihin.

Pasi Ainasoja, info@naturalindigo.fi, 0400 282 370

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) – www.tuni.fi/tamk

TAMK tekee muun muassa kestävän kehityksen soveltavaa tutkimusta vahvasti yhdessä teollisuuden kanssa. Biocolores on yksi TAMKin kärkitutkimusalueita.

Kai Lankinen, kai.lankinen@tuni.fi, 050 4277 616

Siegwerk GmbH – www.siegwerk.com

Maailman johtavia painovärivalmistajia, tunnettu vastuullisuustyöstään.

Paul Pain, paul.pain@siegwerk.com, +447854183990

Meira Oy – www.meira.fi

Suomalainen kahvipaahtimo ja maustetuotteiden valmistaja, sitoutunut laatuun ja tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin. Osa Massimo Zanetti Beverage Groupia.

Heidi Päiväniemi, heidi.paivaniemi@meira.fi, 040 7437 850

Cabassi Oy – www.cabassi.fi

Painettuja, kuitupohjaisia kasseja valmistava suomalainen yritys, keskittyy ympäristövastuullisiin ratkaisuihin.

Paptic Oy – www.paptic.com

Kuitupohjaisten, kierrätettävien pakkausmateriaalien kehittäjä, joka tarjoaa vaihtoehtoja muoville.

Adara Pakkaus Oy – www.adara.fi

Kotimainen kierrätettävien aaltopahvipakkausten valmistaja, hyödyntää uusiutuvia ja kierrätettyjä materiaaleja.