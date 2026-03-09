Sekunnit-sarjan uudella tuotantokaudella Onnettomuustutkintakeskus selvittää tornitalon tuhoisaa romahdusta
13.3.2026 10:06:34 EET | Yleisradio Oy | Tiedote
Suuronnettomuustutkija Marita Kaila on uuden katastrofin äärellä Yle Areenassa 16.4.
Sekunnit-sarja jatkaa kakkoskaudellaan jännitysgenren uudistamista kertomalla traagisesta onnettomuudesta, johon ei löydy yhtä syytä eikä syyllistä. Onnettomuustutkija Marita Kailan (Leena Pöysti) tiimi on uuden haasteen edessä, kun rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä. Loukkuun jää rakennustyöläisten lisäksi ulkopuolinen vierailuryhmä. Tutkijatiimin on selvitettävä katastrofia, joka on edelleen käynnissä heidän silmiensä edessä. Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta, ja jonka aikana paljastuu rakennusalan valheiden ja väärinkäytösten verkosto.
Samaan aikaan Saksasta saapuu vierailulle Maritan isä Jakob (Dietrich Hollinderbäumer), johon Maritan välit ovat viilenneet isosisko Nunnun (Ronja Orasta) vuosien takaisen hukkumiskuoleman jälkeen.
Tähän saakka Marita on pitänyt Nunnua hengissä mielikuvituksensa voimalla, haudaten surunsa ja syyllisyytensä. Nyt hän joutuu kohtaamaan nuo tunteet niin töissä kuin henkilökohtaisessa elämässäänkin.
Rooleissa mm. Leena Pöysti, Mikko Kauppila, Juho Milonoff, Meri Nenonen, Jasir Osman, Teijo Eloranta, Ronja Orasta, Antti Virmavirta.
Sarjan on käsikirjoittanut Laura Suhonen ja ohjannut Mikko Kuparinen. Sekunnit on Ylelle tuottanut Fire Monkey Productions Oy.
Sekunnit-sarjan toinen tuotantokausi julkaistaan Yle Areenaan 16.4. Yle TV1:ssä sarja on katsottavissa 19.4. alkaen.
