Tuusulan ensimmäinen Prisma rakentuu hyvää vauhtia – 100 työpaikkaa aukeaa hakuun kevään aikana
20.3.2026 09:00:00 EET | HOK-Elanto | Tiedote
HOK-Elanto rakentaa parhaillaan uutta Prismaa Tuusulan Hyrylään. Prisma rakentuu Tuusulan uuden kunnantalon naapuriin, ja valmista on syksyllä 2026. Valmistuessaan Prisma Tuusula työllistää noin 100 kaupan alan ammattilaista.
Uusi Prisma Tuusula on kauan odotettu lisä Hyrylän alueen palveluihin. Suuri hypermarket tuo entistä laajemmat päivittäis- ja käyttötavaravalikoimat alueen asukkaille.
-Tuusulan Prisman rakennustyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa. Tällä hetkellä työmaalla tehdään muun muassa sisätilojen maalaus- ja laatoitustöitä sekä talotekniikan asennuksia, kertoo HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Timo Myllynen.
Prisma Tuusula rakentuu uuteen palvelukeskus Särmään, johon valmistuvat lisäksi muun muassa Tuusulan kunnantalon tilat, kahvila Presso sekä muita liiketiloja. Hankkeen rakennuttajana ja sijoittajana toimii kiinteistösijoitusyhtiö Nrep. Prisman liiketilat on myyty kesällä 2025 kiinteistösijoitusyhtiö Cibukselle.
Prisma Tuusula työllistää noin 100 kaupan alan ammattilaista
Alueen palveluiden kehittämisen ohella Prisma Tuusula tuo työpaikkoja Tuusulan alueelle. Kevään aikana syksyllä 2026 aukeavaan myymälään rekrytoidaan yhteensä noin 100 kaupan alan ammattilaista. Haut eri rooleihin aukeavat portaittain. Maaliskuun alkupuolella on avattu haku myymälän vastuurooleihin, kuten eri osastojen päälliköiden tehtäviin. Huhtikuun puolivälissä aukeaa haku myymälän muihin tehtäviin.
Prisma Tuusulan uutena Prismapäällikkönä aloittaa kevään aikana Petri Kinnunen. Kinnunen on innoissaan uudesta myymälästä ja rekrytointien alkamisesta:
-On hienoa päästä luotsaamaan uutta myymälä aivan alusta asti. Uskon, että saamme hyvän tiimin kasaan Prisma Tuusulaan ja pääsemme nostamaan Tuusulan alueen palvelutarjonnan aivan uudelle tasolle.
Ennen Prisma Tuusulaan siirtymistään Kinnunen on työskennellyt usean vuoden ajan Prisma Kaaren päivittäistavarapäällikkönä Helsingissä.
Prisma Tuusula on avautuessaan ensimmäinen Prisma koko Tuusulassa. Aiemmin tuusulalaisten lähimmät Prismat ovat sijainneet Keravalla, Järvenpäässä ja Vantaalla kauppakeskus Jumbossa. Keski-Uudellamaalla sijaitsee lisäksi Prisma Hyvinkää. Näiden myymälöiden ohella HOK-Elannolla on Helsingissä kuusi Prismaa (Hertsi, Itäkeskus, Kaari, Malmi, Tripla ja Viikki), Espoossa neljä Prismaa (Iso Omena, Lippulaiva, Olari ja Sello) ja Vantaalla Prisma Jumbon lisäksi Prisma Tikkurila ja Prisma Myyrmanni.
HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
Lue lisää julkaisijalta HOK-Elanto
Uudistunut Alepa Porvoonkatu avataan 26.3. – luvassa mahtavia avajaistarjouksia19.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingissä sijaitsevan Alepa Porvoonkadun remontti on valmistumassa, ja myymälä avaa ovensa asiakkaille 26.3. klo 10. Remontissa uudistettiin myymälän valikoimaa, sisustusta ja kylmäkalusteita.
Pyörykät vyöryvät S-marketeihin – HOK-Elanto avaa uuden Pyörykkäbaarin Espooseen ja Vantaalle18.3.2026 12:31:05 EET | Tiedote
Lihapullat pitävät pintansa suomalaisten suosikkiruokana vuodesta toiseen. HOK-Elanto lanseeraa nyt uuden Pyörykkäbaarin liha- ja kasvispyöryköiden ystäville. Pyörykät voi napata mukaan perinteisessä annosrasiassa tai kätevässä pyörykkämukissa. Pyörykkäbaari löytyy ensi alkuun S-market Korsosta Vantaalta ja S-market Juvankartanosta Espoosta.
Oluthuone Rotterdam täyttää 20 vuotta – uudistettu ravintola on nyt avattu13.3.2026 09:17:35 EET | Tiedote
Kampin kauppakeskuksessa sijaitseva Bierhuis Rotterdam on lämminhenkinen kohtaamispaikka – tuhansien tarinoiden satama, jossa nauru raikaa ja ihmiset kokoontuvat viihtymään yhdessä. Rotterdam on yksi Kampin kauppakeskuksen ainoita alkuperäisiä ja edelleen toiminnassa olevia ravintoloita. Nyt se on avannut ovensa täysin uudistuneena ja juhlistaa samalla 20-vuotista taivaltaan.
Lapset innostuivat työskentelystä Yrityskylä NYTin Alepassa, Coffee Housessa ja Sokos Emotionissa6.3.2026 09:34:04 EET | Tiedote
HOK-Elanto syvensi yhteistyötään Yrityskylä NYT -oppimisympäristön kanssa, kun jo pidempään mukana ollut Alepa sai viime vuonna rinnalleen Coffee Housen ja Sokos Emotionin. Lasten palaute työskentelystä HOK-Elannon toimipaikoissa on ollut innostunutta.
HOK-Elannon vuosi 2025: pitkäjänteinen kehitys ja investoinnit jatkuivat kaikilla toimialoilla25.2.2026 14:00:00 EET | Tiedote
S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, HOK-Elanto, juhlisti 120-vuotista historiaansa menneenä vuonna ja kehitti aktiivisesti palveluverkostoansa. Vuoden 2025 aikana HOK-Elantoon liittyi yli 37 000 uutta asiakasomistajaa. Bonusta ja maksutapaetua maksettiin asiakasomistajille vuoden aikana yli 97 miljoonaa euroa. Erinomaisesta vuodesta kiittääkseen HOK-Elanto käytti 4,6 miljoonaa euroa henkilöstönsä palkitsemiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme