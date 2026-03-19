Tuusulan ensimmäinen Prisma rakentuu hyvää vauhtia – 100 työpaikkaa aukeaa hakuun kevään aikana

Uusi Prisma Tuusula on kauan odotettu lisä Hyrylän alueen palveluihin. Suuri hypermarket tuo entistä laajemmat päivittäis- ja käyttötavaravalikoimat alueen asukkaille.

-Tuusulan Prisman rakennustyöt etenevät suunnitellussa aikataulussa. Tällä hetkellä työmaalla tehdään muun muassa sisätilojen maalaus- ja laatoitustöitä sekä talotekniikan asennuksia, kertoo HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Timo Myllynen.

Prisma Tuusula rakentuu uuteen palvelukeskus Särmään, johon valmistuvat lisäksi muun muassa Tuusulan kunnantalon tilat, kahvila Presso sekä muita liiketiloja. Hankkeen rakennuttajana ja sijoittajana toimii kiinteistösijoitusyhtiö Nrep. Prisman liiketilat on myyty kesällä 2025 kiinteistösijoitusyhtiö Cibukselle.

Prisma Tuusula työllistää noin 100 kaupan alan ammattilaista

Alueen palveluiden kehittämisen ohella Prisma Tuusula tuo työpaikkoja Tuusulan alueelle. Kevään aikana syksyllä 2026 aukeavaan myymälään rekrytoidaan yhteensä noin 100 kaupan alan ammattilaista. Haut eri rooleihin aukeavat portaittain. Maaliskuun alkupuolella on avattu haku myymälän vastuurooleihin, kuten eri osastojen päälliköiden tehtäviin. Huhtikuun puolivälissä aukeaa haku myymälän muihin tehtäviin.

Prisma Tuusulan uutena Prismapäällikkönä aloittaa kevään aikana Petri Kinnunen. Kinnunen on innoissaan uudesta myymälästä ja rekrytointien alkamisesta:

-On hienoa päästä luotsaamaan uutta myymälä aivan alusta asti. Uskon, että saamme hyvän tiimin kasaan Prisma Tuusulaan ja pääsemme nostamaan Tuusulan alueen palvelutarjonnan aivan uudelle tasolle.

Ennen Prisma Tuusulaan siirtymistään Kinnunen on työskennellyt usean vuoden ajan Prisma Kaaren päivittäistavarapäällikkönä Helsingissä.

Prisma Tuusula on avautuessaan ensimmäinen Prisma koko Tuusulassa. Aiemmin tuusulalaisten lähimmät Prismat ovat sijainneet Keravalla, Järvenpäässä ja Vantaalla kauppakeskus Jumbossa. Keski-Uudellamaalla sijaitsee lisäksi Prisma Hyvinkää. Näiden myymälöiden ohella HOK-Elannolla on Helsingissä kuusi Prismaa (Hertsi, Itäkeskus, Kaari, Malmi, Tripla ja Viikki), Espoossa neljä Prismaa (Iso Omena, Lippulaiva, Olari ja Sello) ja Vantaalla Prisma Jumbon lisäksi Prisma Tikkurila ja Prisma Myyrmanni.