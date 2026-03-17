Avain

Niko Jutilan Paha Pohjanmaa kartoittaa 1900-luvun alun veritekoja

17.3.2026 09:15:00 EET | Avain | Tiedote

Jaa

Niko Jutilan kirjoittama Paha Pohjanmaa. Lakeuksien henkirikoshistoria tarjoaa syväluotaavan katsauksen tavallisten suomalaisten elämään ja heidän epätavallisiin kohtaloihinsa 1900-luvun alkupuoliskolla. Kirja keskittyy kahteentoista veritekoon eri puolilla Pohjanmaata.

Paha Pohjanmaa kartoittaa Pohjanmaalla 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla tapahtuneita henkirikoksia: historian unohtamia sarjamurhaajia, lapsenmurhia, ryöstömurhia, murhapolttoja, perhesurmia ja poliisisurmia. Tekijöinä on niin alaikäisiä, naisia kuin miehiäkin, ja uhreina sekä rahvasta että herrasväkeä.  

“Kirja pohjautuu lähes yksinomaan viranomaisten asiakirjoihin. Mitään ei ole sepitetty: kun mainitaan auringon sarastaneen taivaanrannassa, on sekin tieto peräisin kuulustelupöytäkirjasta. Myös kaikki kirjassa esiintyvät sitaatit on poimittu mainituista lähteistä, mutta niiden kirjoitusasua on paikoin selkeytetty luettavuuden vuoksi”, kertoo Jutila.

Hyvinkääläinen Niko Jutila (s. 1989) on Etelä-Pohjanmaalla syntynyt tietokirjailija, joka on aiemmin kirjoittanut mm. Kytäjän kartanon kolmoissurmasta. Paha Pohjanmaa on hänen kuudes teoksensa.

teos: Paha Pohjanmaa. Lakeuksien henkirikoshistoria
kirjailija: Niko Jutila
ISBN: 9789523046580
kustantaja: Avain
sivuja: 348
ilmestymispäivä: 17.3.2026

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Niko Jutila_c_Tomi Saarijärvi
Lataa
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
