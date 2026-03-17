Niko Jutilan Paha Pohjanmaa kartoittaa 1900-luvun alun veritekoja

Heli Rantala: Mielikuvat vastaan todellisuus – kuinka väärässä onneksi olinkaan 4.3.2026 09:15:00 EET | Blogi

Olla "villi ja vapaa", oli kirjailija Heli Rantalan tavoite. Rantala kirjoittaa Kustantamon kuulumisia -blogissa tavoitteen kehittymisestä ja siitä, mitä se nykyään hänelle tarkoittaa. "Nyt, keski-ikäisenä lasten- ja nuortenkirjailijana, rämpiessäni umpimetsissä marjastamassa hämähäkinseittiin, mustikanmehuun ja pihkaan sonnustautuneena, huomaan saavuttaneeni tavoitteeni", hän kirjoittaa. Rantalan uusi nuortenromaani Summer of sock´n´roll ilmestyi 2.3.2026.