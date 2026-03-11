ENNAKKOTIEDOTE: Anneli Kanto kertoo päiväkirjassaan kirjoittamisesta, vanhenemisesta, perhesuhteista, ystävyyksistä ja rakkaudesta

Minulta kysyttiin lausetta tai paria vanhenemisesta. Ensimmäiseksi tuli mieleeni, että vanheneminen vituttaa. Korjasin sitä salonkikelpoisempaan muotoon: Vanheneminen vaatii hirvittävästi sisua. Ilman pitkää elämänkokemusta ei pärjäisi.

Kanto kirjoittaa rehellisesti ja suoraan vanhenemisesta: menetyksistä, aamusuruista, otsan vaaka- ja pystyrypyistä sekä suhteesta edesmenneisiin vanhempiin, aikuisiin lapsiin ja bonus-lapsenlapsiin. Elämänmakuinen ote ja huumorin lämpö takaavat samastuttavan ja lohdullisen lukukokemuksen.

Kävelen autolle ja puhun itselleni järkeä. Menet mihin haluat. Astelet omin jaloin, mitä nyt nivelrikko joskus muistuttaa itsestään. Autosi on 12 vuotta vanha mutta maksettu. Sinun ei tarvitse miettiä, voitko mennä kampaajalle vai ei. Hallitset itseäsi ja omaisuuttasi. Järkesi toimii. Älä ruikuta kauneuden puutteesta, sinulta puuttuu myös tappava sairaus.

Anneli Kanto on tamperelainen kirjailija ja käsikirjoittaja. Häneltä on julkaistu lukuisia rakastettuja romaaneja, lasten- ja nuortenkirjoja, näytelmiä sekä tv-draamoja. Hänen historiallinen romaaninsa Rottien pyhimys (2021) oli valtaisa myynti- ja arvostelumenestys, joka palkittiin Kiitos kirjasta -mitalilla.

Anneli kanto: Elämänlangalla – Kolmen sodan päiväkirja

459 sivua

Ilmestyy ja on arvosteluvapaa 23.4.2026

