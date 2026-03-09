Apollomatkat ei korota matkapakettien hintoja
13.3.2026 11:50:24 EET | Apollomatkat | Tiedote
Useat lentoyhtiöt ovat viime viikkoina varoittaneet lentolippujen hintojen noususta polttoainekustannusten kasvaessa. Matkanjärjestäjä Apollo kuitenkin kertoo, ettei tilauslentopohjaisten matkapakettien hintoihin ole tulossa korotuksia.
Apollomatkojen tilauslennoin toteutettavien matkapakettien hinnat eivät heilahtele markkinan lyhytaikaisten mukana, sillä lennot ja hotellit hankitaan pitkälle etukäteen.
– Hinnat eivät näin ollen reagoi suoraan polttoainekustannusten lyhytaikaisiin muutoksiin. Hinnoittelu on dynaamista, mutta pääasiassa kysynnän ja tarjonnan ohjaamaa, kertoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.
Ennakoitavuus ja turvallisuus korostuvat epävarmoina aikoina
Pandemian jälkeen Apollomatkojen asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti. Kasvua selittää osaltaan yrityksen tekemä kyselytutkimus, jonka mukaan joka toinen suomalainen pitää lomaa ulkomailla vuoden kohokohtana. Turvallisuus ja ennakoitavuus nousivat tutkimuksessa keskeisiksi tekijöiksi matkaa suunniteltaessa ja varatessa.
Nämä tekijät korostuvat erityisesti nyt, kun polttoaineen hinta ja geopoliittinen tilanne aiheuttavat epävarmuutta. Tilauslennoin toteuttavien matkapakettien kokonaishinta on tiedossa etukäteen, eivätkä lisäkustannukset pääse yllättämään. Lisäksi matkapakettilaki tuo turvaa odottamattomissa tilanteissa, kuten lentojen peruuntuessa tai myöhästyessä merkittävästi.
– Kyselymme vastaajista 68 prosenttia sanoi, että ulkomaan loman odotus motivoi ja piristää arjessa jo paljon ennen loman alkua. Loma ja sen odotus ovat merkityksellisiä asioita, joten myös turvallisuuden tärkeys korostuu – etenkin epävarmoina aikoina. Matkapaketti on erittäin turvallinen lomavalinta, Kontulainen sanoo.
Kesän lomiin tarjolla nyt avoin kauppa
Jotta kesäloman suunnittelu olisi joustavaa, Apollomatkat tarjoaa nyt avoimen kaupan ensi kesän tilauslennoin toteutettaviin matkoihin. Kampanja koskee uusia varauksia, jotka tehdään 13-31.3.2026. Kampanjan aikana kesäkaudelle tehdyn matkan voi perua kuluitta 30.4.2026 asti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
Linkit
Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.
Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.
Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Apollomatkat
Apollon pohjoismaiset asiakkaat evakuoitu Arabiemiraateista9.3.2026 15:04:44 EET | Tiedote
Levottomuudet Lähi-idässä johtivat ilmatilan sulkemiseen ja merkittäviin haasteisiin lentoliikenteelle. Apollo kertoo nyt, että kaikki matkanjärjestäjän pohjoismaiset asiakkaat on saatu turvallisesti kotiin Arabiemiraateista.
Naiset asettavat itsensä etusijalle – ja muokkaavat matkailun suuntaa8.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Naiset matkustavat aiempaa uteliaammin, rohkeammin ja tietoisemmin. Apollon tuore pohjoismainen tutkimus osoittaa, että loma ei ole vain tauko arjesta, vaan ennen kaikkea vapauden kokemus ja sijoitus omaan hyvinvointiin.
Hyvissä ajoin ja kohti elämyksiä: Näin suomalaiset suunnittelevat lomansa25.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Apollomatkojen teettämä tuore kysely paljastaa, että yli 70 % suomalaisista haluaa matkustaa lomalla uuteen kohteeseen. Lisäksi peräti 63 % aloittaa kesäloman suunnittelun jo kuukausia ennen lähtöä.
Suomalaiset panostavat lomalla hyvinvointiin9.2.2026 15:55:59 EET | Tiedote
Apollon teettämä tutkimus osoittaa, että 49 prosenttia suomalaisista voisi kuvitella lähtevänsä treenilomalle tai majoittuvansa sporttihotellissa. Tärkeimpänä motiivina korostuvat oman hyvinvoinnin ja oma aika..
Matka-asiantuntijat päihittävät tekoälyn ja vaikuttajat2.2.2026 14:44:31 EET | Tiedote
Vaikka lähes puolet meistä käyttää jo tekoälyä matkavinkkien etsimiseen, suomalaiset luottavat lomaa suunnitellessaan silti eniten oikeisiin asiantuntijoihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme