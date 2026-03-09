Apollomatkat ei korota matkapakettien hintoja

Apollomatkojen tilauslennoin toteutettavien matkapakettien hinnat eivät heilahtele markkinan lyhytaikaisten mukana, sillä lennot ja hotellit hankitaan pitkälle etukäteen.

– Hinnat eivät näin ollen reagoi suoraan polttoainekustannusten lyhytaikaisiin muutoksiin. Hinnoittelu on dynaamista, mutta pääasiassa kysynnän ja tarjonnan ohjaamaa, kertoo Apollomatkojen viestintävastaava Satu Kontulainen.

Ennakoitavuus ja turvallisuus korostuvat epävarmoina aikoina

Pandemian jälkeen Apollomatkojen asiakasmäärä on kasvanut tasaisesti. Kasvua selittää osaltaan yrityksen tekemä kyselytutkimus, jonka mukaan joka toinen suomalainen pitää lomaa ulkomailla vuoden kohokohtana. Turvallisuus ja ennakoitavuus nousivat tutkimuksessa keskeisiksi tekijöiksi matkaa suunniteltaessa ja varatessa.

Nämä tekijät korostuvat erityisesti nyt, kun polttoaineen hinta ja geopoliittinen tilanne aiheuttavat epävarmuutta. Tilauslennoin toteuttavien matkapakettien kokonaishinta on tiedossa etukäteen, eivätkä lisäkustannukset pääse yllättämään. Lisäksi matkapakettilaki tuo turvaa odottamattomissa tilanteissa, kuten lentojen peruuntuessa tai myöhästyessä merkittävästi.

– Kyselymme vastaajista 68 prosenttia sanoi, että ulkomaan loman odotus motivoi ja piristää arjessa jo paljon ennen loman alkua. Loma ja sen odotus ovat merkityksellisiä asioita, joten myös turvallisuuden tärkeys korostuu – etenkin epävarmoina aikoina. Matkapaketti on erittäin turvallinen lomavalinta, Kontulainen sanoo.

Kesän lomiin tarjolla nyt avoin kauppa

Jotta kesäloman suunnittelu olisi joustavaa, Apollomatkat tarjoaa nyt avoimen kaupan ensi kesän tilauslennoin toteutettaviin matkoihin. Kampanja koskee uusia varauksia, jotka tehdään 13-31.3.2026. Kampanjan aikana kesäkaudelle tehdyn matkan voi perua kuluitta 30.4.2026 asti.