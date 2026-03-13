Kaupunki selvittää häiriötilannetta Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla
13.3.2026 10:58:52 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla on havaittu merkittävä poikkeama sulatusvesien purussa. Vastaanottopaikalle ei tule vettä normaalisti purkuputken kautta, ja on mahdollista, että vettä on ohjautunut hallitsemattomasti maaperään.
Kaupunki selvittää parhaillaan ongelman syytä ja aloittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet heti kun ongelman syy on selvinnyt.
Ongelman selvittäminen on tärkeää, koska maaperään ohjautunut vesi saattaa aiheuttaa sortumavaaraa, vaurioita maanalaisille rakenteille sekä liikenteellisiä vaikutuksia alueella.
Kaupunkilaisille ei aiheudu tilanteesta akuuttia varaa. Kaupunki seuraa tilannetta ja tekee tarvittaessa muutoksia alueen liikennejärjestelyihin, jos kaduissa havaitaan painumia tai merkkejä sortumavaarasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
tekninen johtaja Kari Pudas, p. 0400 600 623
projektinjohtaja Tero Koppinen, p. 040 680 3135
kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Förnyelsen av Brunnsgatan förändrar området till en inbjudande huvudentré till Helsingfors13.3.2026 10:10:13 EET | Pressmeddelande
Förändringarna förbättrar områdets trivsel och säkerhet samt möjliggör smidiga byten mellan olika trafikformer. I förnyelsen värnas områdets kulturhistoriska särdrag och man förbereder sig för de extrema väderfenomen som orsakas av klimatförändringen. Invånarna har möjlighet att kommentera planer fram till den 31 mars.
Kaivokadun uudistus muuttaa alueen kutsuvaksi Helsingin pääsisäänkäynniksi13.3.2026 10:10:13 EET | Tiedote
Kaivokadulla tehtävät muutokset parantavat alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä mahdollistavat sujuvat vaihdot eri liikennemuotojen välillä. Uudistuksessa vaalitaan alueen kulttuurihistoriallisia ominaispiirteitä ja varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sään ääri-ilmiöihin. Alueen suunnitelmista voi antaa palautetta maaliskuun loppuun asti.
Ny detaljplan för Stansviksberget: sex hus planeras att byggas i stället för 2713.3.2026 09:24:38 EET | Pressmeddelande
Stansviksbergets område i Kronbergsstranden har under de senaste åren varit föremål för naturrelaterade tvister. I det nya planutkastet föreslås att den planerade byggnationen i det skogiga området minskas avsevärt.
Stansvikinkallioon uusi asemakaava: suunnitteilla kuusi taloa 27:n sijaan13.3.2026 09:24:38 EET | Tiedote
Kruunuvuorenrannassa sijaitseva Stansvikinkallion alue on ollut viime vuosina luontoon liittyvien kiistojen kohteena. Uudessa kaavaluonnoksessa ehdotetaan, että metsäiselle alueelle suunniteltua rakentamista vähennetään merkittävästi.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 12.3.202612.3.2026 18:44:37 EET | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 12.3.2026 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 26.3.2026
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme