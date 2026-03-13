Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunki selvittää häiriötilannetta Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla

13.3.2026 10:58:52 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla on havaittu merkittävä poikkeama sulatusvesien purussa. Vastaanottopaikalle ei tule vettä normaalisti purkuputken kautta, ja on mahdollista, että vettä on ohjautunut hallitsemattomasti maaperään.

Kaupunki selvittää parhaillaan ongelman syytä ja aloittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet heti kun ongelman syy on selvinnyt.  

Ongelman selvittäminen on tärkeää, koska maaperään ohjautunut vesi saattaa aiheuttaa sortumavaaraa, vaurioita maanalaisille rakenteille sekä liikenteellisiä vaikutuksia alueella.  

Kaupunkilaisille ei aiheudu tilanteesta akuuttia varaa. Kaupunki seuraa tilannetta ja tekee tarvittaessa muutoksia alueen liikennejärjestelyihin, jos kaduissa havaitaan painumia tai merkkejä sortumavaarasta. 

Avainsanat

helsinki

Yhteyshenkilöt

tekninen johtaja Kari Pudas, p. 0400 600 623
projektinjohtaja Tero Koppinen, p. 040 680 3135

kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki

Kuvat

Lataa

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye