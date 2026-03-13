Kaupunki selvittää häiriötilannetta Kyläsaaren lumenvastaanottopaikalla

Kaupunki selvittää parhaillaan ongelman syytä ja aloittaa tarvittavat korjaustoimenpiteet heti kun ongelman syy on selvinnyt.

Ongelman selvittäminen on tärkeää, koska maaperään ohjautunut vesi saattaa aiheuttaa sortumavaaraa, vaurioita maanalaisille rakenteille sekä liikenteellisiä vaikutuksia alueella.

Kaupunkilaisille ei aiheudu tilanteesta akuuttia varaa. Kaupunki seuraa tilannetta ja tekee tarvittaessa muutoksia alueen liikennejärjestelyihin, jos kaduissa havaitaan painumia tai merkkejä sortumavaarasta.