Kymenlaakson hyvinvointialueelle ei myönnetty lisärahoitusta

Kymenlaakson hyvinvointialue jätti viime joulukuussa hakemuksen lisärahoituksesta vuodelle 2025. Lisärahoitusta haettiin yhteensä noin 37,7 miljoonaa euroa purkamaan kertynyttä hoito- ja palveluvelkaa sekä vastaamaan alueen väestön palvelutarpeisiin ja kustannustason nousuun.

Tarve lisärahoitukselle muodostui ennakoimattomista palvelujen järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista. Tämän perusteella hyvinvointialue katsoi lisärahoituksen edellytysten täyttyvän vaarantuneiden palvelujen osalta. Ministeriöiden kanta oli kuitenkin se, että palvelut on saatu alueella järjestettyä pääosin lakisääteisesti ja kansallisesti keskimääräistä paremmin. Ministeriöt toteavat myös, että alueella ei ole ollut maksuvaikeuksia ja tilikauden vuosikate on vain vähäisesti alijäämäinen. Alueen tulee ministeriöiden mukaan toteuttaa vahvemmin ja nopeammin sopeutustoimia.

– Huomioiden aiemmat muiden alueiden käymät neuvottelut ei päätös tullut yllätyksenä. Toimme kuitenkin esille perusteluita sille, miksi edellytykset lisärahoitukselle mielestämme täyttyivät. Eriävä mielipiteemme kirjattiinkin neuvotteluiden johtopäätöksiin, hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman toteaa lopputuloksesta.

Lisärahoitushakemusta käsiteltiin tammi- ja helmikuun aikana valtiovarainministeriön asettamassa valmisteluryhmässä. Ryhmään kuului edustajia sekä ministeriöistä että hyvinvointialueelta. Ryhmä kokoontui yhteensä yhdeksän kertaa.

Valtioneuvoston päätös 12.3.2026

Palvelujen järjestämisessä onnistuttiin pääosin lain mukaisesti

Lakisääteisten palvelujen järjestäminen Kymenlaakson hyvinvointialueella toteutui vuoden 2025 lopulla pääosin laissa säädetyn mukaisesti. Lakisääteisyyteen ei kuitenkaan ylletty terveydenhuollon hoitoon pääsyn, ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen järjestämisen ja vammaispalvelulain mukaisten hakemusten käsittelyn osalta.

Hyvinvointialue toteutti kohdennettuja toimia palvelujen järjestämisessä ja hakemusten käsittelyssä ilmenneiden ongelmien poistamiseksi sekä hoitoon pääsyn parantamiseksi.

Vuoden 2025 tulos 10,9 miljoonaa euroa alijäämäinen

Hyvinvointialueen vahvistaman (tilintarkastamattoman) tilinpäätöksen mukaan tilikauden 2025 tulos on 10,9 miljoonaa euroa alijäämäinen, vuosikatteen jäädessä negatiiviseksi 7,85 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2026 on 26,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Hyvinvointialueella on valmisteltu tuottavuusohjelma vuosille 2026–2030. Ohjelman säästötavoite toiminnan kustannuksiin on 140 miljoonaa euroa.

Kymenlaakson hyvinvointialue sai vuonna 2025 valtion rahoitusta yhteensä noin 893 miljoonaa euroa.