Susanna Makaroffin romaani vie lukijan mysteerin keskelle Tapiolaan
20.3.2026 09:15:00 EET | Avain | Tiedote
Susanna Makaroffin esikoisromaani Piiri pieni pyörii on tumman huumorin sävyttämä romaani tapiolalaisesta rivitaloyhtiöstä, jossa jokaisella on jotain salattavaa. Millaisiin tekoihin ihminen pystyy suojellakseen itseään ja läheisiään?
15-vuotiaana Karen Metso päästää paniikissa suustaan hätävalheen suojellakseen itseään. Nyt hän on Suomen ulkoministeri, joka kantaa syyllisyyttä vuosikymmenten takaisesta valheestaan ja sen traagisista seurauksista. Oliko naapurinpojan katoaminen hänen syytään?
Nuorukaisen katoaminen kalvaa edelleen taloyhtiön asukkaita. Tutkiva journalisti Anna Meri muuttaa vuosikausia tyhjillään olleeseen asuntoon eikä voi olla huomaamatta naapuruston painostavaa ilmapiiriä. Taloyhtiön sisäpiirin vanhat miehet tuntuvat ohjailevan kaikkien elämää.
Susanna Makaroff on suunnitellut viestintää ja kirjoittanut asiallisia tekstejä koko työuransa. Häneltä on ilmestynyt aiemmin tarinallinen tietokirja Homeäidin päiväkirja. Piiri pieni pyörii on hänen esikoisromaaninsa.
teos: Piiri pieni pyörii
kirjailija: Susanna Makaroff
kustantaja: Avain
ISBN: 978-952-304-660-3
sivuja: 240
ilmestymispäivä: 20.3.2026
Arvostelukappaleetinfo@avain.net
Vilja Kujanpääviestintäjohtaja
