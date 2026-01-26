KUTSU MEDIALLE: Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari to 16.4. klo 9-12 Messukeskuksen Kokoussiivessä
13.3.2026 11:37:27 EET | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Kutsu
Toimituksenne edustaja on tervetullut Hyvinvointia sähköllä -visioseminaariin, jonka järjestävät sähköistysalan järjestöt.
AIKA: torstai 16.4.2026
PAIKKA: Helsingin Messukeskus, Kokoussiipi, seminaaritila 103AB, (Sähkö–Electricity 26 -tapahtuman yhteydessä)
Millainen on seuraava maailmanjärjestys ja energiatulevaisuutemme siinä? Sähköala on avainasemassa murroksen läpiviennissä, mutta riittääkö ammattilaisia yhteiskunnan sähköistämiseen? Miksi standardointi on noussut kilpailukeinoksi globaaleilla markkinoilla?
Tule inspiroitumaan tulevaisuutta luotaavista esityksistä sekä tapaamaan tuttuja ja löytämään uusia. Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari on kerännyt vuodesta toiseen yhteen yritysjohtajat, asiantuntijat ja vaikuttajat.
Seminaarin juontajana toimii valovoimainen Chike Ohanwe, Jussi-palkittu pitkän linjan näyttelijä ja laulaja. Tule seuraamaan, kuinka hän johdattaa osallistujat läpi ajankohtaisen ohjelman kohti edessä siintelevää visiota.
Nähdään Messukeskuksessa,
Visiohankkeen allekirjoittajajärjestöt
KATSO OHJELMA JA ILMOITTAUDU TÄSTÄ
Ellet vielä saa Hyvinvointia sähköllä -uutiskirjettä, katso viimeisin uutiskirje tästä ja tilaa. Sen julkaisija on visiohanke, jonka allekirjoittajajärjestöt ovat STK, NSS, STUL, SESKO sekä STEK. Vision yhteistyöyhteisöt ovat alan yrityksiä ja yhdistyksiä.
Yhteyshenkilöt
Sallamaari MuhonenSähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)Puh:+358443010640sallamaari.muhonen@stkliitto.fi
Linkit
Hyvinvointia sähköllä - visio 2040
Vuosittainen seminaari järjestettiin ensi kerran vuonna 2008, jolloin se keskittyi alan rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sähköistysalan yhteinen visio julkistettiin vuonna 2012 ja sen allekirjoittajiksi liittyivät alan keskeiset järjestöt. Ne ovat aloitteen tekijä Sähköteknisen Kaupan Liitto ry sekä Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, SESKO ry ja STEK ry. Lisäksi visiolla on yhteistyöyhteisöinään laaja joukko alan yrityksiä ja muita toimijoita.
