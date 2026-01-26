KUTSU MEDIALLE: Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari to 16.4. klo 9-12 Messukeskuksen Kokoussiivessä

AIKA: torstai 16.4.2026

PAIKKA: Helsingin Messukeskus, Kokoussiipi, seminaaritila 103AB, (Sähkö–Electricity 26 -tapahtuman yhteydessä)

Millainen on seuraava maailmanjärjestys ja energiatulevaisuutemme siinä? Sähköala on avainasemassa murroksen läpiviennissä, mutta riittääkö ammattilaisia yhteiskunnan sähköistämiseen? Miksi standardointi on noussut kilpailukeinoksi globaaleilla markkinoilla?

Tule inspiroitumaan tulevaisuutta luotaavista esityksistä sekä tapaamaan tuttuja ja löytämään uusia. Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari on kerännyt vuodesta toiseen yhteen yritysjohtajat, asiantuntijat ja vaikuttajat.

Seminaarin juontajana toimii valovoimainen Chike Ohanwe, Jussi-palkittu pitkän linjan näyttelijä ja laulaja. Tule seuraamaan, kuinka hän johdattaa osallistujat läpi ajankohtaisen ohjelman kohti edessä siintelevää visiota.

Nähdään Messukeskuksessa,

Visiohankkeen allekirjoittajajärjestöt

KATSO OHJELMA JA ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ellet vielä saa Hyvinvointia sähköllä -uutiskirjettä, katso viimeisin uutiskirje tästä ja tilaa. Sen julkaisija on visiohanke, jonka allekirjoittajajärjestöt ovat STK, NSS, STUL, SESKO sekä STEK. Vision yhteistyöyhteisöt ovat alan yrityksiä ja yhdistyksiä.