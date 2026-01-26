KUTSU MEDIALLE: Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari to 16.4. klo 9-12 Messukeskuksen Kokoussiivessä

13.3.2026 11:37:27 EET | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Kutsu

Jaa

Toimituksenne edustaja on tervetullut Hyvinvointia sähköllä -visioseminaariin, jonka järjestävät sähköistysalan järjestöt.

AIKA: torstai 16.4.2026
PAIKKA: Helsingin Messukeskus, Kokoussiipi, seminaaritila 103AB, (Sähkö–Electricity 26 -tapahtuman yhteydessä)

Millainen on seuraava maailmanjärjestys ja energiatulevaisuutemme siinä? Sähköala on avainasemassa murroksen läpiviennissä, mutta riittääkö ammattilaisia yhteiskunnan sähköistämiseen? Miksi standardointi on noussut kilpailukeinoksi globaaleilla markkinoilla?

Tule inspiroitumaan tulevaisuutta luotaavista esityksistä sekä tapaamaan tuttuja ja löytämään uusia. Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari on kerännyt vuodesta toiseen yhteen yritysjohtajat, asiantuntijat ja vaikuttajat.

Seminaarin juontajana toimii valovoimainen Chike Ohanwe, Jussi-palkittu pitkän linjan näyttelijä ja laulaja. Tule seuraamaan, kuinka hän johdattaa osallistujat läpi ajankohtaisen ohjelman kohti edessä siintelevää visiota.

Nähdään Messukeskuksessa,
Visiohankkeen allekirjoittajajärjestöt

KATSO OHJELMA JA ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ellet vielä saa Hyvinvointia sähköllä -uutiskirjettä, katso viimeisin uutiskirje tästä ja tilaa. Sen julkaisija on visiohanke, jonka allekirjoittajajärjestöt ovat STK, NSS, STUL, SESKO sekä STEK. Vision  yhteistyöyhteisöt ovat alan yrityksiä ja yhdistyksiä.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Hyvinvointia sähköllä - visio 2040

Vuosittainen seminaari järjestettiin ensi kerran vuonna 2008, jolloin se keskittyi alan rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sähköistysalan yhteinen visio julkistettiin vuonna 2012 ja sen allekirjoittajiksi liittyivät alan keskeiset järjestöt. Ne ovat aloitteen tekijä Sähköteknisen Kaupan Liitto ry sekä Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, SESKO ry ja STEK ry. Lisäksi visiolla on yhteistyöyhteisöinään laaja joukko alan yrityksiä ja muita toimijoita.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

STK ry:n tilasto: Sähkötekniikan myynti laski 2,5 prosenttia vuonna 2025 - voimakkain kasvu asennustarvikkeiden ja keskusten myynnissä12.1.2026 06:10:00 EET | Tiedote

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti vuonna 2025 oli 1 193 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo tuore Sähköteknisen kaupan liitto ry:n (STK) tilasto. Suunta on varovaisen positiivinen: vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti piristyi ja jäi vain 0,8 prosenttia vuotta aiemmista myyntiluvuista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye