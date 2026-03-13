Pyörykät vyöryvät S-marketeihin – HOK-Elanto avaa uuden Pyörykkäbaarin Espooseen ja Vantaalle

Täysin uudenlaisesta Pyörykkäbaarista löytyy perinteisten lihapullien ja kermakastikkeen ohella Meksikosta ja Marokosta inspiraationsa saaneita mausteisia pyöryköitä, herkullisia kukkakaali-currypyöryköitä sekä täyteläisiä lammaspyöryköitä valkosipuli-yrttivoilla. Lisukkeina tarjolla on perunamuusia, perunasalaattia, pikkelöityä punakaalia ja puolukkahilloa, sekä tomaatti- ja pippurikastiketta.

Buffettyylisen Pyörykkäbaarin ruoat on suunniteltu asiakkaiden arjen helpottamiseksi: baarista on helppo koota mukaan juuri sopiva annos valmiita pyöryköitä lisukkeilla ja kastikkeilla kauppareissun yhteydessä. Pienempään nälkään tai tien päällä syötäväksi Pyörykkäbaarista voi napata mukaan pyörykkämukin, jonka voi täyttää haluamillaan pullilla. Pyörykkäbaarin tuotteita lisukkeineen myydään 19,80 euron kilohintaan ja pyörykkämuki maksaa 4,90 euroa kappaleelta.

Pyörykkäbaaria pilotoidaan ensin S-market Korsossa Vantaalla ja S-market Juvankartanossa Espoossa. Korsoon Pyörykkäbaari on saapunut tiistaina 17.3. ja Juvankartanoon keskiviikkona 18.3.

-Etenkin lihapullat kermakastikkeella ovat myymälöidemme ruokatorien myydyimpien tuotteiden joukossa vuodesta toiseen, joten uskomme, että Pyörykkäbaarin pyörykät löytävät nopeasti tiensä asiakkaidemme lounas- ja illallispöytiin. Asiakkailtamme on tullut myös paljon toiveita erilaisista arkea helpottavista tuotteista ja palveluista. Helppo, mutta herkullinen valmisruoka, jonka voi napata kätevästi mukaan kauppareissun yhteydessä tarjoaa yhden ratkaisun tähän, kertoo HOK-Elannon Head of Design and Development Anne-Maria Mikkonen.