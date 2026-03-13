Pyörykät vyöryvät S-marketeihin – HOK-Elanto avaa uuden Pyörykkäbaarin Espooseen ja Vantaalle
18.3.2026 12:31:05 EET | HOK-Elanto | Tiedote
Lihapullat pitävät pintansa suomalaisten suosikkiruokana vuodesta toiseen. HOK-Elanto lanseeraa nyt uuden Pyörykkäbaarin liha- ja kasvispyöryköiden ystäville. Pyörykät voi napata mukaan perinteisessä annosrasiassa tai kätevässä pyörykkämukissa. Pyörykkäbaari löytyy ensi alkuun S-market Korsosta Vantaalta ja S-market Juvankartanosta Espoosta.
Täysin uudenlaisesta Pyörykkäbaarista löytyy perinteisten lihapullien ja kermakastikkeen ohella Meksikosta ja Marokosta inspiraationsa saaneita mausteisia pyöryköitä, herkullisia kukkakaali-currypyöryköitä sekä täyteläisiä lammaspyöryköitä valkosipuli-yrttivoilla. Lisukkeina tarjolla on perunamuusia, perunasalaattia, pikkelöityä punakaalia ja puolukkahilloa, sekä tomaatti- ja pippurikastiketta.
Buffettyylisen Pyörykkäbaarin ruoat on suunniteltu asiakkaiden arjen helpottamiseksi: baarista on helppo koota mukaan juuri sopiva annos valmiita pyöryköitä lisukkeilla ja kastikkeilla kauppareissun yhteydessä. Pienempään nälkään tai tien päällä syötäväksi Pyörykkäbaarista voi napata mukaan pyörykkämukin, jonka voi täyttää haluamillaan pullilla. Pyörykkäbaarin tuotteita lisukkeineen myydään 19,80 euron kilohintaan ja pyörykkämuki maksaa 4,90 euroa kappaleelta.
Pyörykkäbaaria pilotoidaan ensin S-market Korsossa Vantaalla ja S-market Juvankartanossa Espoossa. Korsoon Pyörykkäbaari on saapunut tiistaina 17.3. ja Juvankartanoon keskiviikkona 18.3.
-Etenkin lihapullat kermakastikkeella ovat myymälöidemme ruokatorien myydyimpien tuotteiden joukossa vuodesta toiseen, joten uskomme, että Pyörykkäbaarin pyörykät löytävät nopeasti tiensä asiakkaidemme lounas- ja illallispöytiin. Asiakkailtamme on tullut myös paljon toiveita erilaisista arkea helpottavista tuotteista ja palveluista. Helppo, mutta herkullinen valmisruoka, jonka voi napata kätevästi mukaan kauppareissun yhteydessä tarjoaa yhden ratkaisun tähän, kertoo HOK-Elannon Head of Design and Development Anne-Maria Mikkonen.
HOK-Elanto
S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla.
Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400.
Lue lisää julkaisijalta HOK-Elanto
Oluthuone Rotterdam täyttää 20 vuotta – uudistettu ravintola on nyt avattu13.3.2026 09:17:35 EET | Tiedote
Kampin kauppakeskuksessa sijaitseva Bierhuis Rotterdam on lämminhenkinen kohtaamispaikka – tuhansien tarinoiden satama, jossa nauru raikaa ja ihmiset kokoontuvat viihtymään yhdessä. Rotterdam on yksi Kampin kauppakeskuksen ainoita alkuperäisiä ja edelleen toiminnassa olevia ravintoloita. Nyt se on avannut ovensa täysin uudistuneena ja juhlistaa samalla 20-vuotista taivaltaan.
Lapset innostuivat työskentelystä Yrityskylä NYTin Alepassa, Coffee Housessa ja Sokos Emotionissa6.3.2026 09:34:04 EET | Tiedote
HOK-Elanto syvensi yhteistyötään Yrityskylä NYT -oppimisympäristön kanssa, kun jo pidempään mukana ollut Alepa sai viime vuonna rinnalleen Coffee Housen ja Sokos Emotionin. Lasten palaute työskentelystä HOK-Elannon toimipaikoissa on ollut innostunutta.
HOK-Elannon vuosi 2025: pitkäjänteinen kehitys ja investoinnit jatkuivat kaikilla toimialoilla25.2.2026 14:00:00 EET | Tiedote
S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, HOK-Elanto, juhlisti 120-vuotista historiaansa menneenä vuonna ja kehitti aktiivisesti palveluverkostoansa. Vuoden 2025 aikana HOK-Elantoon liittyi yli 37 000 uutta asiakasomistajaa. Bonusta ja maksutapaetua maksettiin asiakasomistajille vuoden aikana yli 97 miljoonaa euroa. Erinomaisesta vuodesta kiittääkseen HOK-Elanto käytti 4,6 miljoonaa euroa henkilöstönsä palkitsemiseen.
HOK-Elanto on asiakasomistajahinnoitellut kaikkien ravintoloidensa kasvisannokset24.2.2026 09:05:49 EET | Tiedote
HOK-Elanto on asiakasomistajahinnoitellut kaikkien ruokaravintoloidensa à la carte -listojen kasvisruoka-annokset. Jatkossa kaikki kasvisruuat ovat asiakasomistajille 15 prosenttia edullisempia. Tavoitteena on houkutella yhä useampia kokeilemaan kasvipohjaisia vaihtoehtoja ja tehdä ilmastoystävällisten valintojen tekemisestä entistä helpompaa.
Helsingin Vuosaareen aukeaa uusi 24 h -Alepa maaliskuussa17.2.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Torstaina 12. maaliskuuta aukeaa Vuosaareen upouusi Alepa, joka palvelee asiakkaita viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Avajaisissa on luvassa huikeiden tarjousten lisäksi ilmaisia tuotekasseja sekä kakkukahvit.
