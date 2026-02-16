Tradekan vuosi- ja vastuullisuusraportti 2025 julkaistu: Tradekan oman toiminnan hiilijalanjälki laski edellisestä vuodesta

Vuonna 2025 Tradeka-konsernin oman toiminnan hiilijalanjälki laski viime vuodesta, erityisesti sijaintiperusteisesti laskettuna. Lasku johtuu merkittävistä panostuksista oman toiminnan vähäpäästöistämiseen: konsernin yhtiöissä on esimerkiksi hankittu vähäpäästöistä tai uusiutuvaa lämpöä, tehostettu ilmalämpöpumppujen käyttöä ja vaihdettu hiilidioksivapaisiin sähkösopimuksiin. Myös Tradekan hiili-intensiteetti eli hiilijalanjälki suhteessa liikevaihtoon laski vertailuvuodesta. Tradeka-konsernin oman toiminnan päästöt olivat 16 % kokonaishiilijalanjäljestä ja arvoketjun päästöt 84 %.

Kohti EU:n kestävyysraportointia

Vastuullisuusraportointi on tehty lähes samassa laajuudessa kuin konsernin tilinpäätös. Raportointi kattaa Osuuskunta Tradekan, Tradeka-Yhtiöt, Tradeka-palvelut ja Tradeka-Yhtiöiden kokonaan omistamienTradeka-sijoitus Oy:n, Restel-konsernin, Tradedot-konsernin, Tradedecar-kosnernin ja Tradedcare-konsernin toiminnot. Osakkuusyhtiöt Suomen Sairaalalaitepalvelu Oy ja Oy Ursula on osittain rajattu raportoinnin ulkopuolelle, vaikka ne sisältyvät konsernin konsolidoituun tilinpäätökseen.

Osittain ESRS-standardien mukainen raportti huomioi viitaten myös GRI-raportointitavan. Ympäristön kohdalla raportissa esitellään konsernin GHG-protokollan mukaisesti lasketut ilmastovaikutukset. Vuosi- ja vastuullisuusraportin sisältöä valituilta osin GRI-tietojen osalta on varmentanut KPMG.

Osuuskunta Tradekan konserni kuuluu niin sanotun toisen aallon raportoijiin eli tämänhetkisen tiedon mukaan Tradekan tulee laatia EU:n kestävyysraportointia koskevan säätelyn mukainen kestävyysraportti vuodesta 2027. Tradeka seuraa lainsäädäntötyön kehittymistä ja tekee tulevaa raportointia koskevat päätökset, kun EU:n säädösvalmistelu on valmis.

“Kestävyys on Tradekalle tärkeä arvo ja keskeinen osa konsernin omistajaohjauksen tavoitteita. Kehitämme toimintaamme, raportoimme siitä läpinäkyvästi sekä sitoudumme toiminnassamme yritysvastuudirektiivin keskeisiin lähtökohtiin”, kertoo Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro.

Ilmastovaikutukset, voitonjakolupaus ja kestävät sijoitukset

Tradeka-konsernin oman toiminnan (scope 1- ja scope 2) päästöt vuonna 2025 olivat hankintaperusteisesti 14 961 tCO2e (2024: 14 764 tCO2e) ja sijaintiperusteisesti 8 974 tCO2e (2024: 10 262 tCO2e). Arvoketjun päästöt (scope 3) olivat 81 154 tCO2e (2024: 78 774 tCO2e). Vuoden 2025 laskennoissa päivitettiin joitakin päästökertoimia. Tämän myötä vertailuvuoden 2024 hiilijalanjälki päivitettiin vertailukelpoiseksi.

Voitonjakolupauksensa mukaan Tradeka yhdessä Tradekan säätiön ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön (KOTS) kanssa ohjaa liiketoiminnan tuloksesta pitkällä aikavälillä keskimäärin vähintään 10 % takaisin yhteiskuntaan. Lupausta toteutetaan lahjoitus- ja apurahatoiminnan lisäksi omien yhteiskuntavastuuhankkeiden ja sijoitusten kautta. Vuoden 2025 toteuma oli 11 %, kun voitonjakolupauksen mukaiset maksetut lahjoitukset, sijoitukset ja yhteiskuntavastuuhankkeet olivat yhteensä noin 1,67 miljoonaa euroa. Kaikki myönnetyt lahjoitukset on luettavissa Tradekan ja KOTSin verkkosivuilla.

Tradeka-sijoitus on ostanut vuonna 2025 uusia vihreitä ja vastuullisia joukkovelkakirjoja yhteensä 5,8 miljoonalla eurolla. Vihreitä ja vastuullisuustavoitteisiin sidottuja joukkovelkakirjoja lisättiin salkussa sijoittamalla 5,0 miljoonaa euroa yrityslainarahastoon, joka vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteidens aavuttamiseen. Vuoden 2025 lopussa Tradeka-sijoituksen suorista joukkovelkakirjasijoituksista 70 % oli vihreitä tai vastuullisuustavoitteisiin sidottuja sijoituksia.

Vuosi- ja vastuullisuusraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Tradekan verkkosivuilla. Osuuskunta Tradeka -konsernin toimintakertomus ja tilinpäätöksen tiivistelmä julkaistaan myöhemmin erikseen.

Konsernin tytäryhtiöistä Onni on laatinut toiminnastaan myös oman vastuullisuusraportin.