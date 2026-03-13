Veronika Honkasalo: Asekauppaa ei tule tehdä ihmisoikeuksia rikkovien maiden kanssa

Pia Lohikoski: Käymme kilpajuoksua tekoälyväärennöksiä vastaan 12.3.2026 09:59:08 EET | Tiedote

Tekoäly ja työn murros uhkaavat siirtää arvoa luovalta alalta teknologiayhtiöille ja kasvattaa tulo- ja varallisuuseroja. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaatii Suomea ja EU:ta vastaamaan muutokseen vahvistamalla tekijöiden oikeuksia, uudistamalla verotusta ja rakentamalla tietä kohti perustuloa.