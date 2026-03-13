Veronika Honkasalo: Asekauppaa ei tule tehdä ihmisoikeuksia rikkovien maiden kanssa
13.3.2026 12:12:07 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo tukee Laki särmään -kansalaisaloitetta puolustushankintojen sääntelystä. Aloite ei kuitenkaan saanut tänään tukea ulkoasianvaliokunnan enemmistöltä. Vasemmistoliiton mielestä ihmisoikeusarvioinnin ja humanitaarisen oikeuden tavoitteiden huomioimisen tulisi olla osa kaikkea asekauppaa, ei vain asevientiä. Puolustushankinnat sitovat Suomen turvallisuuden toimittajamaihin jopa vuosikymmeniksi.
– Meille vasemmistoliitossa kyse on ulko- ja turvallisuuspoliittisesti herkästä ja siten perusteellisempaa arviointia vaativasta kysymyksestä. Puolustushankintojen ja siten Suomen turvallisuuden ei tule olla riippuvaisia epävakaista ja kansainvälisestä sääntöpohjaisesta järjestelmästä piittaamattomista toimijoista, Honkasalo sanoo.
Vasemmistoliitto yhtyy yli 50 000 allekirjoitusta keränneen kansalaisaloitteen näkemykseen siitä, että hankinnoissa tulisi lisäksi huomioida kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden tavoitteiden toteutuminen.
Räikeimmät esimerkit puolustushankintojen ihmisoikeusongelmista liittyvät Israelista tehtyihin hankintoihin.
– Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta Israelin valtio on syyllistynyt laajaan joukkoon systemaattisia rikkomuksia. Näistä tosiasioista huolimatta Suomi on 2000-luvulla hankkinut aseita ja puolustustarvikkeita Israelista yli miljardin euron arvosta.
– Valiokuntakuulemisissakin nousi esiin huoli siitä, että Suomi on ajamassa itseään riippuvuussuhteeseen arvaamattoman valtion kanssa. Lyhytnäköisyys puolustustarvikehankinnoissa ei lisää Suomen turvallisuutta, Honkasalo sanoo.
Ulkoasiainvaliokunta lausui Laki särmään -kansalaisaloitteesta tänään perjantaina. Lopullisen kannan kansalaisaloitteeseen tekee puolustusvaliokunta myöhemmin tässä kuussa.
