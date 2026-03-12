Mediakutsu iAreenaan 18.3. - Teemana: Pitkäikäisten yhteiskunta
13.3.2026 12:27:30 EET | Ilmarinen | Kutsu
Lämpimästi tervetuloa iAreena-webinaariin - ikääntyvien asioihin pureutuvaan ajankohtaisfoorumiimme! Julkaisemme tuloksia tuoreesta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin eläkeläisten ajatuksia eläkeaikaan siirtymisestä, ikäasenteista, eläkeaikaan varautumisesta sekä toimeentulosta.
Suositun seminaariimme teemana on tänä vuonna pitkäikäisten yhteiskunta ja kuinka siitä tehdään voimavara.
Aika: 18.3.2026 klo 13.00–14.30
Paikka: Webinaari
Tilaisuuden järjestävät Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliitto yhteistyössä.
Tervetuloa!
Ohjelma
13.00 Tervetuloa & webinaarin avaus, Anni Lausvaara, Vanhustyön keskusliitto
13.05 Pitkäikäisyyteen varautuminen, professori Anu Siren, Tampereen yliopisto
13.25 Ikä ei ole este, mutta asenteet voivat olla - Mitä kyselytulokset kertovat eläkkeelle siirtymisestä? tutkija Jouni Vatanen, Ilmarinen
13.40 Tauko
13.45 Oppia ikä kaikki, Kari-Pekka Martimo, työkykyriskien ennakointi ja tutkimus -yksikön johtaja, Ilmarinen
14.05 Keskustelu webinaarin teemoista – Ikäraadissa mukana kokemusasiantuntijat Leena Kesti-Valonen, Erja Salmio sekä Juha Aaltoila.
14.25 Päätössanat
Lisätiedot:
viestintäpäällikkö Tiina Malinen, Ilmarinen
tiina.malinen@ilmarinen.fi
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
