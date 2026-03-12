Ilmarinen

Mediakutsu iAreenaan 18.3. - Teemana: Pitkäikäisten yhteiskunta

13.3.2026 12:27:30 EET | Ilmarinen | Kutsu

Lämpimästi tervetuloa iAreena-webinaariin - ikääntyvien asioihin pureutuvaan ajankohtaisfoorumiimme! Julkaisemme tuloksia tuoreesta tutkimuksesta, jossa kartoitettiin eläkeläisten ajatuksia eläkeaikaan siirtymisestä, ikäasenteista, eläkeaikaan varautumisesta sekä toimeentulosta. 

Suositun seminaariimme teemana on tänä vuonna pitkäikäisten yhteiskunta ja kuinka siitä tehdään voimavara.

Aika: 18.3.2026 klo 13.00–14.30

Paikka: Webinaari

Tilaisuuden järjestävät Ilmarinen ja Vanhustyön keskusliitto yhteistyössä.

Tervetuloa!

Ohjelma

13.00 Tervetuloa & webinaarin avaus, Anni Lausvaara, Vanhustyön keskusliitto
13.05 Pitkäikäisyyteen varautuminen, professori Anu Siren, Tampereen yliopisto 
13.25 Ikä ei ole este, mutta asenteet voivat olla - Mitä kyselytulokset kertovat eläkkeelle siirtymisestä? tutkija Jouni Vatanen, Ilmarinen 
13.40 Tauko 
13.45 Oppia ikä kaikki, Kari-Pekka Martimo, työkykyriskien ennakointi ja tutkimus -yksikön johtaja, Ilmarinen
14.05 Keskustelu webinaarin teemoista – Ikäraadissa mukana kokemusasiantuntijat Leena Kesti-Valonen, Erja Salmio sekä Juha Aaltoila
14.25 Päätössanat


Lisätiedot: 

viestintäpäällikkö Tiina Malinen, Ilmarinen
tiina.malinen@ilmarinen.fi

Tietoja julkaisijasta

Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

