Uutuuskirja purkaa noitavainojen myytit ja paljastaa joukkovainojen logiikan
13.3.2026 11:57:17 EET | Atena | Tiedote
Noitavainot eivät syntyneet takapajuisilla syrjäseuduilla vaan Euroopan sivistyksen keskuksissa, kirkon ja oppineiston piirissä. Marko Nenosen uutuuskirja Paholaisen salaliitto purkaa myytit noitavainojen synnystä ja osoittaa, että vainojen logiikka elää yhä yhteiskunnassamme.
Marko Nenonen: Paholaisen salaliitto. Noitavainojen vuosisadat.
Ilmestyy 30.3.2026
Historioitsija ja pitkän linjan noitatutkija Marko Nenonen kirjoittaa teoksessaan noitavainoista ja niiden taustoista sekä luo uuden näkökulman joukkovainojen logiikkaan.
1400–1700-lukujen noitavainot eivät olleet syrjäseutujen taikauskoisten ihmisten aikaansaannosta, vaan ne käynnistyivät Euroopan kehittyneimmillä alueilla – lähinnä nykyisen Saksan, Ranskan, Sveitsin ja Alankomaiden alueilla. Ensimmäiset ajatukset noitien ja paholaisen salaliitosta syntyivät kirkon ja oppineiden piirissä – kansa ei pelännyt perinteistä karjaonneen ja arkeen liittyvää magiaa.
Myös myytti pimeän keskiajan vainoista on väärä. Suurimmat vainoaallot tapahtuivat uuden ajan alussa, jolloin hallinto, oikeuslaitos ja kirjapainotaito kehittyivät nopeasti. Yhdessä ankaran oikeaoppisuuden kanssa ne muodostivat vaarallisen reseptin: oikea usko määriteltiin tarkasti ja hallinto valjastettiin yhden totuuden ja viholliskuvien palvelukseen. Kirjapainotaito toimi kuin sosiaalinen media ja vauhditti epäluulon leviämistä uusille alueille.
Kirkko ja inkvisitio eivät olleet yksin syyllisiä joukkovainoihin: maalliset oikeudet, paikalliset yhteisöt ja tavalliset ihmiset ottivat osaa vainojen toteuttamiseen. Väite vainojen miljoonista uhreista Euroopassa ei pidä paikkaansa: 40 000 – 60 000 teloitettua noin kolmessa vuosisadassa vastaa Nenosen mukaan paljon paremmin totuutta.
Nenonen hyödyntää kirjassaan laajaa kansainvälistä tutkimusta ja nostaa esiin myös suomalaisen noituuden mytologian.
Nenonen varoittaa, että mustavalkoinen ajattelu ja syntipukkien etsiminen voi polarisoida yhteiskunnan tavalla, joka romuttaa lopulta kaikkien turvallisuuden ja oikeusjärjestelmän ja johtaa mielettömyyksiin, niin kuin noitavainoissa kävi. Paholaisen salaliitto auttaa ymmärtämään, miten pelko, uskomukset ja vallankäyttö voivat synnyttää joukkohysteriaa – ja miksi on tärkeää tunnistaa nämä ilmiöt myös nykyaikana.
Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
Tietokirjat, harrasteet ja viihdekirjat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atena
Miltä tuntuu olla sosiopaatti?12.3.2026 13:17:30 EET | Tiedote
Millainen on sosiopaatin mieli sisältäpäin? Amerikkalainen psykologian tohtori ja kahden lapsen äiti Patric Gagne kertoo siitä omakohtaisesti omaelämäkerrassaan Minä olen sosiopaatti, josta tuli nopeasti kansainvälinen bestseller.
Uusi kotimainen tähtiopas johdattaa astrologian kiehtovaan maailmaan2.3.2026 10:29:13 EET | Tiedote
Marika Laijärven uutuusteos Tähtioppaasi – Vuodenkierto aurinkomerkkien valossa tarjoaa inspiroivan ja käytännönläheisen matkan astrologian maailmaan.
Stressaako? Kokeile näitä uutuuskirjan niksejä!27.2.2026 09:34:43 EET | Tiedote
Kaksi asiantuntijaa, äiti ja tytär, ovat koonneet Pieneen stressinpurkukirjaan tutkitusti toimivaa hätäensiapua stressin kourissa kamppaileville. Näitä vinkkejä stressaantunutkin jaksaa kokeilla!
Ihmeellinen purjehdusmatka jäiden keskellä25.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Kiehtova tietokirja purjeveneessä asuvan pariskunnan matkasta pohjoisilla alueilla pohtii ilmastokriisin todellisuutta ja Arktiksen asemaa maailmanpolitiikan näyttämöllä.
Miten tulla hyväksi vanhemmaksi ajassa, jossa lapsen kasvattamisesta on tullut taidonnäyte? Elina Viinamäen Perhepotretissa lapsiperheidylli sortuu odotusten alle10.2.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Mitä kaikkea lapsen tulee osata ja vanhemman tehdä ja tietää, että lapsesta tulee yhteiskuntakelpoinen? Ja mikä kaikki voikaan mennä pieleen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme