Norra Finlands samarbetsområdes gemensamma röst blir starkare – samarbetsområdet samlades för Talvipäivät-evenemanget i Uleåborg
13.3.2026 12:14:10 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Talvipäivät-evenemanget för Norra Finlands samarbetsområde (YTA) anordnades i Uleåborg 9–10.3.2026. Evenemanget samlade förtroendevalda och tjänstemän från Lapplands, Kajanalands, Mellersta Österbottens och Norra Österbottens välfärdsområden, samt representanter för statsförvaltningen, för att diskutera samarbetet i norr, samarbetsområdesavtalet och gemensamma prioriteringar för intressebevakningen.
Under dagarna förmedlades en situationsbild av utmaningar och styrkor i områdena i norr. Målet är att fördjupa samarbetet så att områdenas finansiering, tjänster och beslutsfattande motsvarar särdragen för förhållandena i norr. En gemensam linje är avgörande för att de norra välfärdsområdenas röst ska bli hörd i den nationella debatten.
Finansieringsmodellen upplevs som orättvis
Norra Österbottens välfärdsområdesdirektör, Ilkka Luoma, beskrev situationen i norr som svår:
”Finansieringsmodellen är inte gynnsam för välfärdsområdena i norr.” Nollsummeprincipen ökar finansieringen inom vissa områden och minskar den inom andra – och i den här situationen är norra Finland bland förlorarna. Detta påverkar hela områdets livskraft.”
Även om alla fyra välfärdsområdena har underskott som måste täckas, uppvisade förra året ett ekonomiskt överskott och verkställandet av reformer har framskridit. Tjänster har förenhetligats och i området har man tagit i bruk nya serviceformer.
”Osäkerhet i finansieringen är ett gemensamt problem." Det enda som är säkert är att ingen betydande tilläggsfinansiering kommer. Samarbete behövs inom många områden: specialiserad sjukvård, färd- och stödtjänster, forskning och utbildning”, säger Timo Peisa, ordförande för Lapplands välfärdsområdesstyrelse.
Områdena motsätter sig sammanslagningar – man vill fördjupa samarbetet
Den allmänna uppfattningen är att man vill behålla sitt självstyre och att sammanslagningar av områden inte är önskvärda.
Man vill stärka samarbetet, särskilt inom beredskap, stöd- och färdtjänster samt inom forskning, utbildning, utveckling och innovation.
”Vi behöver ansvarsfulla beslut och arbetsro för att genomföra reformerna”, säger Mirja Vehkaperä, ordförande för Norra Österbottens välfärdsområdesstyrelse.
Ministerier: specificering av samarbetsavtal och ekonomiska realiteter – enhetliga budskap från social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet till områdena i norr
Under evenemanget hördes aktuella överblickar från både social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.
Social-och hälsovårdsministeriets representanter Andreas Blanco Sequeiros och Mari Kinnunen betonade att tidigare samarbetsområdesavtal inte höll den nivå som lagstiftningen kräver. De avtal som utarbetas nu måste vara mer konkreta, mer precisa och även förbereda för framtida samhällsförändringar. Avtalsutkastet granskas av social- och hälsovårdsministeriet, och områdena kommer att höras under våren.
Ville-Veikko Ahonen, avdelningschef vid finansministeriet, lyfte fram perspektiven på ekonomi och organisationskapacitet: tjänsterna är på många områden i ett bättre skick än i den kommunbaserade modellen, tillgången på personal har förbättrats och integrationen har utvecklats – men skillnaderna mellan områdena ökar och digitaliseringen är bara i ett tidigt skede. Det parlamentariska framtidsarbetet som inleds i vår kommer att definiera den nationella inriktningen för välfärdsområdena.
Ett gemensamt mål för områdena i norr: rättvisare finansiering
För välfärdsområdenas verksamhet är det avgörande att finansieringen motsvarar lagstadgade uppgifter och de särskilda förutsättningarna i norr. Samarbetsområdets välfärdsområden föreslår bland annat:
- att den servicebehovsbaserade finansieringen stärks
- att nollsummeprincipen avvecklas. Ökad finansiering inom vissa områden bör inte minska finansieringen inom andra områden.
- reformera övergångsutjämningar och efterhandskorrigeringar för att göra dem rättvisare.
Norra Finlands samarbetsområde fortsätter sitt aktiva, gemensamma påverkansarbete och bygger målmedvetet lösningar bakom vilka de fyra välfärdsområdena kan stå tillsammans – mot samma mål och i samma riktning.
Ytterligare information och intervjuförfrågningar:
Kirsi Kantojärv
Samarbetsområdets kontaktchef
kirsi.kantojarvi@pohde.fi
050 348 2476
