Timo Furuholm: Nuorisoministeri Poutala veti röyhkeästi kotiin päin, eikä kohdellut nuorisojärjestöjä yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti

– On käsittämätöntä, että ministeri on vielä todennut, että hän ei ole tehnyt mitään väärää. Tämä on räikeän ideologinen ratkaisu, joka sotii sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia vastaa, Furuholm sanoo.

Mediatietojen mukaan ministeri Poutala muokkasi avustusten myöntöehtoja siten, että kahdelle häntä lähellä olevalle kristilliselle järjestölle voitiin myöntää rahaa. Nämä kaksi olivat Helluntaiherätyksen yhdistys Iso Kirja ja Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL). Ministeri Poutala on itse helluntaiseurakunnan jäsen. SEKL vastustaa naispappeutta ja seksuaalivähemmistöjä.

– Nuorisoministerin pitäisi edustaa kaikkia nuoria tasapuolisesti, mutta hän päätti jakaa veronmaksajien euroja järjestölle, joka ei kelpaa edes kirkon kolehtirinkiin, Furuholm sanoo.

Furuholmin mukaan antamalla vastoin valmistelevien virkamiesten pohjaesitystä rahaa järjestölle, joka vastustaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja naispappeutta, ministeri ohittaa yhdenvertaisuuden tavoitteet.

– Nuorisoministerin olisi syytä ymmärtää oma asemansa kaikkien nuorten asioiden edistäjänä, ja tunnistaa, että kyseinen avustuspäätös ei ollut ”ihan normaali valinta”. Herää kysymys, onko ministeri ylipäätään sitoutunut kaikkien nuorten aseman ja oikeuksien edistämiseen, Furuholm sanoo.