​​Kelirikkokausi on alkamassa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan soratiestöllä​

Poikkeuksellinen syksy näkyy kevään teillä

Syksyn märät olosuhteet ja talven syvä routa tekevät tästä keväästä kokonaisuutena haastavan. Kelirikon vaikutukset voivat näkyä pitkälle kevääseen. Tienkäyttäjän on hyvä tiedostaa, että kelirikkoaikana sorateillä yleiset pintakuntoon liittyvät laatuvaatimukset eivät ole voimassa. Pehmeät kohdat, syvät urat ja nopeasti muuttuvat olosuhteet voivat yllättää, joten ajonopeutta on syytä alentaa.

Hoitotoimenpiteitä tehdään olosuhteiden salliessa

Maanteiden hoitourakoissa tehdään toimenpiteitä pintakelirikkoisilla osuuksilla, jotta tiet pysyvät liikennöitävinä. Näitä ovat esimerkiksi murskeen lisääminen ja tien pinnan muotoilu ja lanaus. Toimenpiteitä voi olla haastava suorittaa, jos tie on liian pehmeä ja vetinen.

Lähipäivien sää ei näytä tuovan helpotusta tilanteeseen. Aurinkoiset ja tuuliset säät sekä yöpakkaset nopeuttaisivat tien pinnan kuivumista ja vähentäisivät pintakelirikon syntyä sekä lyhentäisivät sen kestoa. Sateet puolestaan voivat heikentää teiden pintakuntoa nopeastikin.

Kelirikosta varoittavat liikennemerkit käyttöön

Osalle sorateitä on asetettu kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä. Ne viestivät tienkäyttäjälle mahdollisista routimisesta johtuvista epätasaisista kohdista, heitoista sekä tien pinnan liejuuntumisesta.

Jos raskaita kuljetuksia on välttämätöntä suorittaa kelirikkoaikana, ne kannattaa ajoittaa ajankohtaan, jolloin tienpinta on jäässä. Näin vältetään raskaiden ajoneuvojen aiheuttamat lisävauriot.

Painorajoitukset viimeinen keino

Hankalassa kelirikkotilanteessa viimeinen keino on asettaa tielle painorajoitus, jolla ehkäistään suurempien vaurioiden syntymistä ja varmistetaan tien liikennöitävyys. Useimmiten rajoituksessa ajoneuvon suurin sallittu massa on 12 tonnia.

Lapualle tielle 17684 Vanha Lapuantie/Alajoentie ja Teuvalle tielle 17122 Viitintie on asetettu painorajoitus. Painorajoitus on voimassa tieosuuksilla toistaiseksi. (tilanne 13.3.2026)

Painorajoitetuilla teillä sallitaan kuitenkin joitakin rajoitusten ylittäviä liikennöintejä, kuten hälytys- ja tienpitoajoneuvot, reittiliikenteen linja-autot, elintarviketuotannon kuljetukset, talousjätteiden kuljetukset, energiahuollon kuljetukset, myymäläautoliikenne sekä kauppojen päivittäistavarakuljetukset. Kelirikkoajan maksullisen poikkeusluvan voi hakea paikallisesta elinvoimakeskuksesta.

Ilmoitukset vaarallisista tilanteista

Liikennettä vaarantavista ongelmista voi ilmoittaa Tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle, numeroon 0200 2100 (24/7).