Mikkelin lääninhallituksen talon tarjouskilpailu on käynnistynyt
16.3.2026 10:00:00 EET | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt tarjouskilpailun Mikkelin keskustassa sijaitsevasta entisen lääninhallituksen talon kiinteistöstä. Kohteeseen kuuluvat C. L. Engelin piirustusten pohjalta vuonna 1843 valmistunut empiretyylinen kaksikerroksinen päärakennus sekä lasisilla käytävillä siihen liitetyt kaksi siipirakennusta. Kiinteistö on osa Mikkelin hallitustorin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.
Osoitteessa Maaherrankatu 16 sijaitseva kiinteistö on sijainniltaan ja historialtaan merkittävä palanen Mikkelin keskustaa. Hallitustorin laidalla sijaitsevilla lääninhallituksen rakennuksilla oli kaupungin historian alusta lähtien keskeinen asema kaupunkirakenteessa ja torinseudun näkymissä. Kaupan kohteena ovat lisäksi Mikkelin Toriparkki Oy:n osakkeet, jotka oikeuttavat 50 autopaikan vuokraamiseen torin parkkihallista.
”Lääninhallituksen talo on yksi Mikkelin maamerkeistä. Kohteen sijainti kaupungin sydämessä, näyttävä arkkitehtuuri sekä kulttuurihistoriallinen merkitys herättävät varmasti kiinnostusta. Haluamme löytää ostajan, jonka käsissä kokonaisuus olisi elävä osa kaupungin arkea”, toteaa Senaatin myyntipäällikkö Asko Taskila.
Valtion toimijoiden työskentely lääninhallituksen talossa on päättynyt ja rakennukset ovat tällä hetkellä tyhjillään.
Alakerrassa lääninhallitus ja yläkerrassa maaherran edustustila
C. L. Engelin allekirjoittamat piirustukset Mikkelin lääninhallitusrakennusta varten ovat vuodelta 1839. Rakennus valmistui 1843. Alakerrassa toimi lääninhallitus ja yläkerrassa sijaitsi maaherran residenssi sekä yksityisasunto.
Valtioneuvoston suojelupäätöksen mukaisesti päärakennusta koskee suojeluluokka S1 eli sekä sen sisätilat että ulkoasu ovat suojeltu. Pohjois- ja eteläpäässä sijaitsevat siipirakennukset puolestaan kuuluvat suojeluluokkaan S2, joka tarkoittaa ulkoasun suojelua.
Osa Mikkelin historiallista keskustaa
Nykyään kohteen lähiympäristössä sijaitsee runsaasti keskustan erilaisia palveluita, kuten kaksi kauppakeskusta, ravintoloita sekä hotelleja. Muutaman sadan metrin etäisyys rautatieasemasta takaa kohteen hyvän saavutettavuuden.
Torin ympäristö kuvastaa autonomian ajan asemakaavallista suunnittelua, jolla haluttiin korostaa läänin pääkaupungin asemaa. Hallitustorin, Kirkkopuiston ja niiden välisen korttelin rakentaminen perustuu yli-intendenttinä toimineen Engelin 1837 laatimaan asemakaavaan, jossa läänin pääkaupungin julkiset rakennukset on sijoitettu vyöhykkeeksi kaupungin keskelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Asko TaskilaSenaatti-kiinteistötPuh:+358 040 5112157asko.taskila@senaatti.fi
Kuvat
Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
Olemme töissä Suomelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme