Elinvoimakeskus avasi 9,5 miljoonan euron rahoitushaun Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yrityksille
13.3.2026 13:21:28 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus avasi 13.3.2026 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitushaun, jonka tavoitteena on parantaa maakuntien elinvoimaa ja yritysten kilpailukykyä. Rahoitusta on käytettävissä tänä vuonna 9,5 miljoonaa euroa. Rahoitus on osa Itäisen Suomen ohjelmaa, joka vahvistaa alueen talouskasvua, investointeja, osaamista ja työvoiman saatavuutta. Ohjelma tukee myös koko Suomen huoltovarmuutta muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.
Rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pienet ja keskisuuret yritykset, mukaan lukien mikroyritykset, voivat hakea kehittämis- ja investointihankkeisiinsa kansallista yrityksen kehittämisavustusta. Kyseessä on jatkuva haku, jossa hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Rahoitusta myönnetään yritysten normaalista toiminnasta poikkeaviin hankkeisiin, esimerkiksi uusien koneiden hankkimiseen, tuotekehitykseen tai kansainvälistymiseen. Rahoitusta voidaan myöntää yrityksille, jotka täyttävät yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytykset. Näihin kuuluu esimerkiksi vaatimus kannattavasta liiketoiminnasta. Rahoitukseen sovellettavat yleiset ehdot on kuvattu tarkemmin 11.3.2026 julkaistussa Etelä-Suomen yritysrahoitusstrategiassa.
Elinvoimakeskuksesta apua yrityksille
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson erillisrahoituksen lisäksi alueen yritykset voivat hyödyntää myös muuta saatavilla olevaa rahoitusta. Esimerkiksi maaseutualueilla toimivat yritykset voivat hakea maaseudun yritystukea. Elinvoimakeskus on osa Team Finland -verkostoa, jonka asiantuntijat tukevat yritysten kasvua. Yritykset saavat elinvoimakeskuksesta henkilökohtaista neuvontaa sekä rahoituksen hakemiseen että laajemmin kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus järjestää rahoituksesta hakuinfon 16.3.2026 kello 13.30–15.00.
- Rahoituspäällikkö Riikka Huhtanen-Pitkänen, riikka.huhtanen-pitkanen@elinvoimakeskus.fi, p. 0295 029 123
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
