Pirkanmaan pelastuslaitos

Pirkanmaalla liikkuu valepalotarkastajia

13.3.2026 15:15:50 EET | Pirkanmaan pelastuslaitos | Tiedote

Pirkanmaalla on havaittu palotarkastajaksi tekeytyviä henkilöitä. Havaintoja tehtiin toissaviikolla Sastamalassa ja tällä viikolla Hämeenkyrössä.

Pelastuslaitoksen palotarkastajat käyttävät aina pelastustoimen virkavaatteita ja liikkuvat pelastustoimen ajoneuvolla.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tietoon on tullut muutamia tapauksia, joissa palotarkastajaksi tekeytyneet henkilöt ovat pyrkineet ihmisten koteihin. Tapauksia on tullut ilmi Sastamalassa ja Hämeenkyrön alueilla. Palotarkastajaksi tekeytyneet henkilöt ovat muun muassa halunneet tulla tarkastamaan kodin palovaroittimia.

Pelastuslaitoksen palotarkastajan tunnistaa pelastustoimen virkavaatteista sekä kuvallisesta virkakortista, joka palotarkastajan tulee myös pyydettäessä esittää. Palotarkastaja liikkuu pelastuslaitoksen punaisella ajoneuvolla, jossa on Pirkanmaan pelastuslaitoksen vaakunatunnus sekä hälytysvalot.

Pelastuslaitos ei suorita säännöllisiä palotarkastuksia ihmisten koteihin muutoin kuin niissä tapauksissa, joissa asukas ei ole palauttanut postissa saapunutta itsearviointilomaketta. Palotarkastus kotiin voidaan tehdä myös kotihoidon käynnin yhteydessä tai saadun paloriski-ilmoituksen perusteella, jolloin palotarkastuksesta sovitaan etukäteen.

Jos havaitset valepalotarkastajan, ilmoita asiasta viipymättä poliisille. Asiasta on hyvä ilmoittaa myös pelastuslaitoksen vaihteeseen puhelinnumeroon 03 384 5900.

Vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastus- ja ensihoitopalveluiden tehtäväalueella noin tuhat henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.

