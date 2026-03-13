Suuren valiokunnan sd-edustajat: EU-rahoituskehyksen luotava turvaa ja työtä sekä huomioitava Suomen itärajan taloudelliset haasteet
13.3.2026 14:57:48 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Euroopan unionin seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen on kyettävä yhdistämään talouskasvu, turvallisuus ja laadukkaat työpaikat. Tätä SDP:n edustajat korostivat eduskunnan suuren valiokunnan hyväksyessä EU:n monivuotista rahoituskehystä vuosille 2028–2034 koskevat Suomen linjaukset.
Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natrin (sd.) mukaan EU:n pitkän aikavälin budjetin tulee tukea sekä strategista omavaraisuutta että siirtymää kohti kestävää taloutta.
– Vahvan Euroopan on kyettävä luomaan turvallisuutta ja työtä eurooppalaisille. Talouskasvun on oltava kestävää ja tuotava konkreettista turvaa ihmisten arkeen, Kumpula-Natri toteaa.
SDP:n suuren valiokunnan edustajat korostavat, että kilpailukykyrahaston strategian tulee tukea siirtymää vihreisiin ja uusiutuviin ratkaisuihin. Investoinnit vihreän siirtymän teknologioihin vahvistavat samalla EU:n strategista omavaraisuutta.
Ajankohtaiset polttoainekriisit iskevät voimakkaimmin niihin, jotka eivät ole edenneet vihreässä siirtymässä. SDP:n edustajien mukaan kilpailukykyrahaston tulee selkeästi tukea EU:n ilmastoneutraaliustavoitteita.
– Teollisuus ja talous eivät voi pitkällä aikavälillä tukeutua tuontifossiilisiin polttoaineisiin. Lyhytaikaiset kriisit eivät saa horjuttaa ilmastotavoitteita, Kumpula-Natri sanoo.
– Euroopan tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on, että syntyy laadukkaita työpaikkoja ja että työntekijöiden asema on reilu, SDP:n edustajat korostavat.
SDP:n edustajat nostavat esiin erityisesti nuorten aseman. Suomelle on tärkeää luoda nuorille työtä ja tulevaisuudenuskoa. Esille on noussut huoli nuorisolle ja nuorisojärjestöille suunnattujen varojen korvamerkinnän puuttumisesta.
SDP:n valiokuntaryhmä tuki valiokunnan enemmistön kantaa, jossa tuettiin hallituksen neuvottelutavoitteita, mutta jätti oman ponsiesityksen.
Ponnessa SDP:n edustajat muun muassa vaativat hallitusta neuvottelemaan Suomen itärajan sulkemisen haittavaikutusten vähenemiseen tiukemmin oman erillisen rahoitusvälineen. Samaan tapaan Iso-Britannian eron jälkeen perustettiin erillinen väline lieventämään naapurimaihin tulleita taloudellisia haittavaikutuksia.
Yhteyshenkilöt
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Jani KokkoKansanedustajaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:09 432 3172jani.kokko@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Sote-valiokunnan opposition edustajien kannanotto: Hallituspuolueet päättivät rikkoa lakia13.3.2026 15:23:03 EET | Tiedote
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli tänään vanhuspalveluita koskevaa säästölakiesitystä ja päätti lakiehdotuksen etenemisestä. Lähes kaikki valiokunnan kuulemat valtiosääntöoikeuden asiantuntijat vaativat lausunnoissaan asian lähettämistä vielä perustuslakivaliokuntaan perustuslaillisuuden varmistamiseksi tai jopa ministeriöön uudelleen valmisteltavaksi. Valiokunta sai lisäksi tarkan ja kiistattoman virka-arvion, jonka viesti oli yksiselitteinen: Asia on saatettava perustuslakivaliokuntaan perustuslaillisuuden arvioimiseksi.
SDP:n Haatainen: Suomalainen kulttuuri kuolee ilman raharohmun tekoälyn rajoittamista12.3.2026 17:15:00 EET | Tiedote
Eduskunnassa keskustellaan tänään tekoälyn käytön lisääntymisestä luovilla aloilla sivistysvaliokunnan yhteisestä aloitteesta. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen piti keskustelun avauspuheenvuoron. Siinä hän nosti esille erityisesti tekoälyn vaikutusta luovan alan tekijöiden tulonmuodostukseen.
Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Energia- ja ilmastostrategia on ilmastolain vastainen12.3.2026 15:15:52 EET | Tiedote
Energia- ja ilmastostrategian tarkoitus on yhdessä teollisuuspoliittisen selonteon kanssa muodostaa toimintaohjelma, jolla edetään hiilineutraaliin ja myöhemmin hiilinegatiiviseen yhteiskuntaan. Strategiaa voidaan pitää suorastaan ilmastolain vastaisena, koska siinä linjatut toimenpiteet ovat riittämättömät eikä niillä saavuteta Suomen ilmastotavoitteita, moittivat ympäristövaliokunnan sd-jäsenet, kansanedustajat Pinja Perholehto, Eveliina Heinäluoma, Marko Asell ja Johan Kvarnström.
SDP:n Suhonen: Hallitus tekee pätkätyöstä normin – 20 000 uutta määräaikaista12.3.2026 14:59:03 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen arvostelee hallituksen esitystä määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta kovin sanoin. Hallituksen omat arviot kertovat muutoksen lisäävän määräaikaisten työsuhteiden määrää. Suhosen mukaan hallitus lisää tietoisesti epävarmuutta työelämässä, jo ennestään epävarmassa tilanteessa, ja vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuoriin ja naisvaltaisille aloille.
SDP:n Pia Viitanen: Lounasedun heikennys korjattava12.3.2026 10:16:48 EET | Tiedote
-Verohallinnon uusi tiukentunut ohjeistus lounasedusta asettaa esimerkiksi monet vuorotyötä tekevät nyt kohtuuttomaan tilanteeseen, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme