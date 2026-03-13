Suuren valiokunnan sd-edustajat: EU-rahoituskehyksen luotava turvaa ja työtä sekä huomioitava Suomen itärajan taloudelliset haasteet

Sote-valiokunnan opposition edustajien kannanotto: Hallituspuolueet päättivät rikkoa lakia 13.3.2026 15:23:03 EET | Tiedote

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli tänään vanhuspalveluita koskevaa säästölakiesitystä ja päätti lakiehdotuksen etenemisestä. Lähes kaikki valiokunnan kuulemat valtiosääntöoikeuden asiantuntijat vaativat lausunnoissaan asian lähettämistä vielä perustuslakivaliokuntaan perustuslaillisuuden varmistamiseksi tai jopa ministeriöön uudelleen valmisteltavaksi. Valiokunta sai lisäksi tarkan ja kiistattoman virka-arvion, jonka viesti oli yksiselitteinen: Asia on saatettava perustuslakivaliokuntaan perustuslaillisuuden arvioimiseksi.